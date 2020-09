Česká spořitelna má akci k dětskému účtu. Pokud jej potomkovi založíte a pravidelně na něj budete posílat peníze, přidá bonus 300 Kč.

Podmínkou je, abyste v měsíci jeho založení a každých následujících 5 měsíců na účet pravidelně poslali alespoň 50 Kč. Banka k tomu vždy přidá dalších 50 Kč, dohromady je tedy možné získat 300 Kč. Akce trvá do 31. října a platí pro děti do 15 let.