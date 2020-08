Češi na internetu nejčastěji nakupují oblečení

Alespoň jednou měsíčně si nový kousek do šatníku v e-shopu pořídí dvě pětiny (42 %) Čechů. Jednou týdně pak nakupuje oblečení online 14 % lidí. Vyplývá to z průzkumu Sberbank, který zkoumal nákupní a platební zvyklosti Čechů a jejich vztah k online bankovnictví.

Nákup oblečení online je v Čechách stále oblíbenější způsob, jak si vybavit svůj šatník. Z našeho průzkumu vyplývá, že alespoň minimální zkušenost s tím má většina z nás (90 %). Největšími online shopaholiky jsou mladé ženy do 39 let, každá pátá si objednává něco na sebe dokonce týden co týden. Nejméně často nakupují na internetu oblečení muži ve věku 40 až 60 let, říká Radka Černá, tisková mluvčí Sberbank.

Potraviny nakupují online nejčastěji mladé domácnosti s dětmi, typicky z Jihočeského a Západočeského kraje. Alespoň nějaké zkušenosti s nakupováním potravin na internetu má 58 % lidí. Minimálně jednou měsíčně nakupuje jídlo online zhruba 30 % z nás. Pravidelné týdenní nákupy vyřizuje přes internet 21 % dotázaných.