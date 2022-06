Češi ztrácí zájem o hypotéky. Výrazně klesl objem nových i refinancovaných úvěrů

Autor: Depositphotos

Ztráta zájmu o hypoteční úvěry pokračuje. V květnu byly podle dat České národní banky (ČNB) sjednány nové hypotéky v objemu 13,7 mld. Kč a refinancované v objemu 2,36 mld. Kč. Ve všech ohledech jde o výrazné zhoršení trendu.

Objem nových úvěrů je o 39 % nižší než předchozí měsíc a o 54,7 % nižší než loni ve stejnou dobu. Objem refinancovaných hypoték poklesl v porovnání s minulým měsícem o 23,4 % a v porovnání se stejným obdobím minulého roku pak o 75,1 %.





Jak ale upozornil David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance, porovnávání s minulým rokem může mást, protože minulý rok byl v některých ohledech neobvyklý.

Minulý rok byl ve znamení téměř bezprecedentního vzrůstu refinancovaných úvěrů a to především v souvislosti s výkladem ČNB ve věci tzv. účelně vynaložených nákladů. Dramatický pokles oproti loňsku je z tohoto pohledu pro trh svým způsobem dobrá zpráva, myslí si Eim, podle kterého je podstatně horší zprávou výrazný pokles objemů nových hypoték.

Nejsem příznivcem srovnávaní aktuálních objemů s objemy minulého roku, protože porovnáváme s rokem, kdy hypoteční úvěry doslova explodovaly. Ale jistý pokles lze pozorovat i v porovnání se stejným obdobím roku 2020, upozornil.

Oproti stejnému období v roce 2020 poklesl objem nových hypoték o 12,1 % a objem refinancovaných hypoték o 19,4 %.

Objem uzavřených hypoték v mld. Kč (nové + refinancované) za poslední dva roky Autor: David Eim, Gepard Finance

Ačkoli současná situace v ekonomice spotřebitelům s hypotékou nepřeje, ať už kvůli rostoucím cenám nebo vysokým sazbám u hypoték, na vývoji tzv. nevýkonných úvěrů to zatím není vidět. Naopak, jejich podíl klesá.

Každý měsíc s napětím sleduji, zda se projeví růst úrokových sazeb, zda se projeví někdy až neuvážené nákupy nemovitostí z posledních dvou let, zda se projeví rostoucí ceny energií, potravin atd. A nevýkonné úvěry zatím stále klesají a klesají a to jak v absolutních tak relativních číslech, informoval Eim.

Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření Autor: David Eim, Gepard Finance

Co se týče úrokových sazeb, došlo v květnu k dalšímu navýšení sazeb ze strany centrální banky. Dvoutýdenní repo sazba se zvýšila o 75 bazických bodů na 5,75 %.

Reakce bank během května byla různá. Některé zvýšily sazby jen formálně v rozmezí 20 až 30 bazických bodů, ale jiné neváhaly přihodit 50 bazických bodů a více. Dokonce i mnohem více, uvedl Eim, který upozornil například na krok ze strany Moneta Money Bank, jež během minulého měsíce zvýšila sazby hned dvakrát (celkem o 1,5 procentního bodu).

Z prakticky nejlevnější banky na trhu se ak posunula do nové role a to banky, která závodní peloton prakticky uzavírá. Jedinou výjimkou je mBank, která má aktuálně sazby ještě vyšší, ale je nutno podotknout, že mBank aktuálně kromě obhospodaření svých vlastních stávajících klientů a poskytování hypoték nemá očividně zájem, dodal Eim, který vývoj úrokových sazeb u hypoték za květen shrnul do tabulek, které najdete v jeho kompletní zprávě o hypotečním trhu za minulý měsíc.

V červnu dojde na poslední zasedání bankovní rady ČNB se stávajícím guvernérem centrální banky Jiřím Rusnokem, viceguvernérem Tomášem Nidetzkým a členem bankovní rady Vojtěchem Bendou. Očekává se, že dojde k dalšímu zvýšení sazeb.

Mohlo by ale jít na nějakou dobu také o poslední růst sazeb, protože novým guvernérem byl jmenován Aleš Michl, který v Radě v minulosti hlasoval pro zachování úrokových sazeb na stejné úrovni.