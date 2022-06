Penzijní spoření si dítě může vybrat už v 18 letech. Třeba na studia

Autor: Depositphotos

Na penzi si prostřednictvím doplňkového penzijního spoření (DPS) spoří každý druhý dospělý Čech. Dětem už ho ale zařídí málokdo. Sjednané ho má přibližně jen 100 tisíc nezletilých, tedy přibližně každé 20. dítě, což činí kolem 5 % dětské populace.

Podle průzkumu KB Penzijní společnosti si čtvrtina lidí myslí, že dětem se penzijní spoření nedá založit, a ti, kteří o této možnosti vědí, považují „penzijko“ za nevhodný produkt pro dítě. Domnívají se, že penzijní spoření slouží pouze k zajištění na stáří, kromě toho jim vadí nízké státní příspěvky.





Průzkum KB Penzijní společnosti: Co by vás odradilo od sjednání penzijního spoření pro dítě? Autor: KB Penzijní společnost

Na penzijní spoření si může dítě, které dosáhlo 18 let a rodiče (nebo prarodiče či tety) mu zároveň spořili alespoň 10 let, v případě potřeby sáhnout. Smí vybrat jednu třetinu z naspořené částky, aniž by přišlo o státní příspěvky nebo úroky. V 18 letech se peníze můžou hodit například na studium nebo odborné kurzy.

Jakou částku může dítě v 18 letech získat, pokud mu rodiče od narození měsíčně přispívají do penzijního spoření měsíčně 1000 Kč, se dá snadno vypočítat. Záleží na investiční strategii, kterou si rodiče zvolí. Nabízíme pár ilustračních výpočtů.

Dynamická strategie:

Vlastní příspěvky 216 000 Kč

Státní příspěvky 49 680 Kč

Zhodnocení 138 165 Kč (4,46 % p.a.)

Celkem 403 845 Kč

V 18 letech může použít 134 615 Kč

Vyvážená strategie:

Vlastní příspěvky a státní příspěvky jsou totožné

Zhodnocení 111 316 Kč (3,75 % p.a.)

Celkem 376 996 Kč

V 18 letech může použít 125 665 Kč

Konzervativní strategie: