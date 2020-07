Češi bydlí ve větších bytech než před revolucí, standardem je 3 nebo 4+kk

Češi bydlí ve větších bytech než před sametovou revolucí. Před 30 lety byly častější menší byty s méně pokoji, v současnosti je průměrný počet obytných místností na jeden byt vyšší. Vzrostl z průměrných 2,6 na 3,7 místností. V návaznosti na to se zvýšila i obytná plocha bytů. Na konci komunismu byla průměrná obytná plocha na bytovou jednotku 45 metrů čtverečních, nyní to je kolem 78 metrů čtverečních. Klesl také průměrný počet osob žijících v jenom bytě z 2,8 na 2,3 osoby. Vyplývá to z průzkumu Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS).

Nejběžnější byty před 30 lety měly uspořádání 2+1, nyní je podle našich zkušeností nejčastějším standardem bytových jednotek 3 nebo 4+kk, vysvětluje Tomáš Kořínek, předseda představenstva ČMSS. Většina domácností stále preferuje stěhování do většího bydlení 28 %, ale roste i počet těch, kteří se chtějí stěhovat do menšího, často kvůli nižší ceně 18 %.