Alza.cz začíná doručovat do zaparkovaných aut, služba je ale jen pro vybrané modely

Alza.cz začíná doručovat objednávky do kufrů aut. Službu pod názvem Doručení do mého automobilu mohou využívat registrovaní zákazníci e-shopu, kteří vlastní auto značky Škoda vyrobený v roce 2019 nebo později, s výjimkou vozů Enyaq iV, Kamiq a Scala. U nich bude podle Alzy služba zpřístupněna později.

Abyste službu mohli využívat, musíte mít kromě toho správného vozu také aplikaci MyŠKODA a v ní aktivovaný balíček Care Connect a funkci Vzdáleného Odemknutí/ Zamknutí.



Autor: Alza.cz a.s. Alza.cz doručuje zásilky do zaparkovaných aut.

Po propojení se zákaznickým účtem na Alza.cz pak při objednávce v košíku zaškrtnete možnost doručit do mého automobilu a zvolit den, čas a přibližnou adresu, kde bude auto parkovat. Kurýr pak může v daný čas jedinkrát odemknout příslušné auto pro doručení zásilky. Cena za doručení je 149 Kč. V testovacím režimu mohou zákazníci po omezenou dobu první doručení vyzkoušet zdarma, uvedla Alza.

Doručení do vozu je možné v lokalitách obsluhovaných vlastní dopravou e-shopu dopravou AlzaExpres (v Praze a přilehlém okolí). Vozidlo musí být zaparkované na veřejně dostupném místě a nesmí být skryté před mobilním signálem (například v podzemní garáži), aby jej bylo možné odemknout. Alza takto neumožňuje doručit pouze nadměrné zboží. Zákazník by však vždy měl zvážit, jak zaplněný je kufr jeho vozidla a zda se do něj objednávka vejde, uvedla mluvčí Alzy Daniela Chovancová.