Už dvě banky nabízejí malý kontokorent bez úroků a poplatků, maximum jsou 3000 Kč

Kontokorent, neboli povolený debet či povolené přečerpání vám umožňuje jít na běžném účtu tzv. „do mínusu“. Za využití kontokorentu až na výjimky neplatíte poplatky, ale vždy úroky podle aktuální úrokové sazby.

Jako první začala kontokorent bez poplatků a bez úroků nabízet v prosinci 2014 Raiffeisenbank. Tzv. bezúročnou rezervu nabízí max. 1000 Kč. Jakmile je částka přečerpána, úroky se účtují. Standardní úroková sazba je 21,90 % p.a. (od 1001 Kč).

Nově to umí i Air Bank, která službu bezúročné rezervy spustila v pátek 27. srpna 2021. Air Bank má limit nastavený max. 3000 Kč, za které neplatíte ani úroky, ani poplatky. Standardní úroková sazba je 18,90 % p.a. (od 3001 Kč).

Obě banky mají společné, že výše bezúročného limitu je platná jak pro ty, kteří již konrokorent mají, tak pro zákazníky, kteří si o něj teprve požádají. Znamená to, že u Raiffky nikdy neplatíte za čerpání 1000 Kč do mínusu a u Air Bank za čerpání max. 3000 Kč do mínusu.