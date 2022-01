Letošní rok přinesl změny i do oblasti datových schránek. Přesněji je přinesla novela o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ta kromě jiného zavedla od začátku roku automatické doručení i pro soukromou korespondenci. Co to pro vás znamená a jaké další změny se chystají?

Co je datová schránka a jak se používá?

Datová schránka je virtuální elektronická schránka. Pokud si ji zřídíte (je to bezplatné), bude vám chodit většina úřední pošty právě sem. Můžete z ní samozřejmě i odepisovat. Za datové zprávy úřadům neplatíte poštovné a zpráva je doručena prakticky hned poté, co ji odešlete.

Přidanou hodnotou datovek při komunikaci s úřady je ověření vaší identity, díky které mají vámi odeslané datové zprávy hodnotu doporučeného dopisu, který jste vlastnoručně podepsali.

Datovou schránku nelze zrušit. Pokud byste se někdy rozhodli, že už nechcete přijímat od úřadů zprávy do datovky, musíte si ji tzv. znepřístupnit.

Při zřízení datovky totiž musí být ověřena vaše identita, takže se přes systém datových schránek přihlásíte i na státní portály bez další potřeby ověření. Dostanete se tak například do informačních systémů sociální (e-Portál) i finanční správy (MOJE daně). Přes datovku podáte také všechna povinná přiznání a bezplatně se můžete dostat k výpisům z rejstříků a registrů, za které byste museli na CzechPointu platit.

Všechny možné způsoby založení datové schránky včetně elektronických formulářů najdete na webu datoveschranky.info.

Novou datovku pořídíte za 10 minut právě na pobočkách CzechPoint. Přístupy si můžete nechat zaslat na e-mail či poštou. S sebou vám stačí občanka, případně IČO, pokud chcete datovku i jako podnikatel (v takovém případě musíte mít totiž dvě).

Datovku si můžete zřídit i z domova. To ale jen pokud máte aktivovanou eObčanku, bankovní identitu apod. Ke schránce se přihlašujete přes web mojedatovaschranka.cz nebo metodou Mobilní klíč nebo přes aplikaci Datovka od CZ.NIC. Dokud si v nastavení nezvolíte jinak, musíte si měnit heslo každé tři měsíce.

Datové zprávy a doručenky vašich zpráv se zde uchovávají 90 dní, pak se smažou. V historii pak zůstane jen informace o přijaté zprávě či doručence, ale bez obsahu. Po doručení tak máte tři měsíce na posouzení, jestli stojí zpráva či doručenka za archivaci. Pokud ano, musíte si soubor stáhnout do počítače a zálohovat třeba někde v cloudu. Další možností je povolit na Portálu občana v nastavení automatickou archivaci datových zpráv. A jinou možností je používat bezplatnou aplikaci Datovka nebo si zaplatit službu Datový trezor od České pošty.

Fikce doručení

Na přijaté úřední datové zprávy se, tak jako u písemné pošty, aplikuje tzv. fikce doručení. Ta má zabránit snaze adresáta odkládat účinnost různých úředních rozhodnutí nepřevzetím daného oznámení. Obecně tedy platí, že se zásilka považuje za doručenou po uplynutí 10denní lhůty bez ohledu na to, zda jste je skutečně četli nebo zda jste se vůbec do datovky přihlásili.

Proto je tak důležité, aby úřady měly vaši reálnou korespondenční adresu. V datovce si pak můžete svůj přehled o nových zprávách pojistit nastavením notifikací tak, abyste se o každé nově příchozí dozvěděli. Zvolíte-li rozšířené notifikace, uvidíte v ní i to, o jakou zprávu jde a kdo ji poslal.

Změny od roku 2022

Odeslání poštovní datové zprávy stojí 5 Kč (během nouzového stavu byly bez poplatku).

Tím se od obecného fungování datovek dostáváme k letošním změnám. Od nového roku totiž platí, že se fikce doručení nově vztahuje kromě veřejnoprávních datových zpráv i na komunikaci soukromé povahy doručovanou prostřednictvím tzv. poštovních datových zpráv.

Využít je můžete například při komunikaci s bankou, pojišťovnou, dodavatelem energií, ale i jinou fyzickou osobou. Do konce minulého roku šlo z hlediska jejich využití o čistě dobrovolnou věc. Příjem těchto zpráv bylo dokonce nutné nejdřív povolit v sekci nastavení a za doručené se považovaly až poté, co se uživatel přihlásil do schránky. Od nového roku se pravidla změnila.

Pamatujte na to, že u poštovních datových zpráv nefunguje fikce podpisu tak, jako je tomu u datových zpráv při komunikaci s veřejnou správou, takže chcete-li provést nějaký právní úkon, musíte zprávu elektronicky podepsat.

Nově se i tyto zprávy považují po 10 dnech za doručené. Doručení může nastat i dříve v případě, že se příjemce do své schránky přihlásí před uplynutím této lhůty.

Příjem těchto zpráv je od letoška (resp. bude nejpozději do 1. března) u fyzických i právnických osob navíc automaticky povolený. Jen fyzické nepodnikající osoby si mohou toto nastavení změnit a příjem těchto zpráv opět zakázat. Takže podnikající fyzické osoby a právnické osoby už nyní musí poštovní datové zprávy přijímat.

Rok 2023 přinese další velké změny

Příští rok dojde v oblasti datovek k dalším výrazným změnám. Od roku 2023 se totiž budou ze zákona automaticky zakládat všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které ji dosud nemají (např. právnické osoby zapsané ve spolkovém a nadačním rejstříku či v rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšné společnosti). Všechny tyto subjekty ji budou mít zřízenou nejpozději do konce března 2023.

Kromě toho bude od počátku příštího roku datovka zakládána všem, kteří poprvé využijí (veřejnoprávní) elektronickou identifikaci (např. identitu občana nebo bankovní identitu). Před zřízením byste o tom ale měli dostat upozornění. Pokud s využitím datové schránky nebudete jako fyzická nepodnikající osoba souhlasit, můžete požádat o znepřístupnění (zrušit nejde, jak už jsme uvedli výše). Pokud to neuděláte, budete s veřejnou správou komunikovat přes datovku.

Nárůst počtu datovek tedy bude příští rok opravu výrazný. Bude to tak velký nárůst, že podle vnitra by pouhé rozeslání přístupových údajů k nově zřízeným datovým schránkám přišlo na 150 milionů Kč – a tak se hledá způsob, jak přístupové údaje nerozesílat a využít ke zpřístupnění nových schránek elektronickou identitu (hlavně tu bankovní), kterou by držitelé nové zřizovaných datových schránek již tak jako tak měli mít, informuje Jiří Peterka na našem sesterském serveru Lupa.cz v článku Co čeká český eGovernment? Obří nárůst počtu datových schránek i jejich používání

