 »   »  Životní pojištění ve světle koronaviru. Kdy pomůže a kdy ne?

Odjeli jsme lyžovat do Itálie v době, kdy už tam probíhaly epidemie, protože cestovní kancelář nám odmítala storno. Den poté české úřady nedoporučily do těch míst cestovat. Po návratu se u nás po týdnu potvrdil koronavirus a jsme v pracovní neschopnosti. Budete plnit?

V případě, že k nařízení karantény došlo na základě pobytu klienta v zemi nebo v regionu, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučilo cestovat, a toto varování bylo vydáno před cestou klienta do zahraničí, pojistné plnění za nařízenou karanténu není možné vyplatit.

A co když jsem odjel do zahraničí až po oficiálním varování českých úřadů?

Uvažujete, že pandemie a jiné závažné nemoci dáte v budoucnu do výluk při plnění?

Obecně řečeno ano. Životní pojištění se vztahuje i na tento případ.

Jak mohu nahlásit pojistnou událost, když nesmím ven? Neschopenku mám jen elektronickou.

Pracovní neschopnost, ale i jakoukoliv jinou pojistnou událost lze nahlásit online prostřednictvím našich webových stránek. Zde je možné přiložit i veškeré dokumenty, které pojišťovna potřebuje pro vyřízení pojistné události.

Zůstala jsem na Šrí Lance a onemocněla tam koronavirem. Do ČR se teď nemohu vrátit, ale mám pojištění pracovní neschopnosti. Když doložím potvrzení šrílanské nemocnice, mohu dostat plnění?

V tomto případě nikoliv. Územní platnost pojištění pracovní neschopnosti je Evropský hospodářský prostor. Pracovní neschopnost tak musí být potvrzena lékařem v ČR nebo lékařem v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Jaké pojištění kryje i hospitalizaci v nemocnici? Mohu místo v nemocnici ležet v soukromém sanatoriu?

Pokud budete v případě potvrzeného onemocnění COVID-19 hospitalizován v jakémkoli lůžkovém zdravotnickém zařízení, tedy i v sanatoriu, hradíme pojistné plnění od prvního dne této hospitalizace neomezeně. Důležitou podmínkou je, aby tento pobyt byl z lékařského pohledu nezbytný, tedy bude se jednat o pobyt v sanatoriu z rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Chtěla bych se pojistit na případ, kdy zůstanu doma s dítětem sama. Ošetřovné od státu je jen na prvních 9 dnů, i když jej teď prodloužili. Umíte to? Jak se prokazuje nárok na plnění?

Situace, kdy rodič musí zůstat doma a pečovat o své dítě, jsou pro mnoho lidí nepříjemné, protože vám reálně hrozí pokles či ztráta příjmu. Životní pojištění tyto situace ošetřit umí, a to prostřednictvím pojištění ošetřování dítěte. V případě, že má rodič sjednáno toto pojištění, vyplácíme pojistné plnění nejdříve od 10. dne ošetřování dítěte rodičem. Pokud tedy dítě onemocní nemocí COVID-19, ošetřovné plnit budeme. Z pojištění však není možné plnit v situaci, kdy je jeden z rodičů s dítětem doma z důvodu zavření škol.



Autor: Generali Česká pojišťovna a.s. Markéta Filová, manažerka produktového managementu životního pojištění, Generali Česká pojišťovna a.s. (03/2020).

Chtěl bych se u vás pojistit. Když za měsíc onemocním, kolik dostanu peněz?

Pro jednotlivá pojištění jsou ve smlouvě sjednané určité čekací a karenční doby, po které pojišťovna nevyplácí pojistné plnění. Čekací doba je doba, po kterou nebude (např. 3 měsíce od sjednání pojistné smlouvy) z daného rizika plněno. Karenční doba je pak počet dnů, které se počítají od „doby výskytu nemoci či úrazu“ a z pojištění je plněno až po uplynutí těchto dnů (karenční doby). Po uplynutí karenční doby pak plníme za každý den, a to sjednanou pojistnou částku. Karenční dobu si zvolíte dle své preference a samozřejmě i finančních možností. U pojištění pracovní neschopnosti si můžete zvolit plnění od 15., 29., či 62. dne trvání nemoci.

Máme nařízenou karanténu z nařízení vlády, ne od hygieniků, protože jsme se vrátili z Rakouska. Můžeme dostat plnění z pojištění pracovní neschopnosti?

Pro plnění ze životního pojištění je třeba, aby byla karanténa nařízena ošetřujícím lékařem či hygienikem. Pojišťovně se pak tato karanténa dokládá právě formulářem od ošetřujícího lékaře, resp. od hygienika.

Jak probíhá výplata pojistného plnění? Čeká se, až budeme zdraví, nebo můžeme dostat každý měsíc nějaké peníze? Účty také musíme platit každý měsíc.

U dlouhodobé neschopnosti dokládá klient její trvání průběžně každý měsíc. Na základě toho pak pojišťovna vyplácí pojistné plnění také průběžně, a to za každý uplynulý měsíc.

Když mi koronavirus způsobí invaliditu, počítá se to taky do plnění, nebo je na to výluka?

Pojistné plnění vyplatíme i v případě, že onemocnění COVID-19 způsobí invaliditu (státem přiznanou). Pojistné plnění vyplácíme za I.–III. stupeň invalidity v závislosti na tom, jaké konkrétní stupně mají klienti ve svých pojistných smlouvách sjednané.

Jsem tzv. pendler a pracuji v Rakousku v pohraničí. To je nyní považováno za rizikovou zemi, ale na pendlery se vztahuje výjimka. Když onemocním koronavirem, budete plnit, když MZV zakázalo cestovat do zahraničí a Rakousko považuje za rizikovou zemi?

V takovém případě z pojištění pracovní neschopnosti plnit budeme.

Děkuji Vám za rozhovor.