Ze spořicích účtů do fondů. Podle statistik Češi začali více investovat

Pandemie covidu-19 navíc ukázala, že Češi se investování rychle učí. Mnoho z nich totiž využilo poklesy na trzích k levným nákupům. Oproti předchozím rokům investiční specialisté loni zaznamenali významný posun v přístupu Čechů k investicím. Zatímco při finanční krizi v roce 2008 a v následujících letech mnozí Češi v panice kvůli poklesům cen investičních aktiv rušili své investice, loni a letos naopak přikupovali. Snažili se využít nízkých cen, aby zvýšili své výnosy. Mnohým z nich tato sázka na výnos vyšla. A platilo to i pro investory do podílových fondů.

Investoři v podílových fondech budou na rok 2020 vzpomínat jako na rok, kdy všechny hlavní druhy fondů rostly. I přes výrazný propad loni v březnu, kdy především akciové fondy kvůli začínající pandemii klesly o více než deset procent, se fondy na konci roku znovu vrátily do kladných čísel, říká investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát. Dodává, že trhům k růstu pomohly masivní investice ze strany centrálních bank, ale i podpora vlád domácnostem k překlenutí problémů spojených s pandemií. Významným impulsem byl i rychlý vývoj vakcín proti covidu-19, které slibují zvládnutí nákazy ještě letos.

Když jsou trhy dole, nakupuje se

Zástupce ředitele pro obchod investiční společnosti Amundi Petr Šimčák říká, že loňský propad trhů kvůli covidu-19 nebyl první a nebude ani poslední, kterým finanční trhy projdou. Podle něj za posledních 90 let došlo jen na americkém akciovém trhu celkem k 41 propadům o více jak 15 procent, přičemž v 31 případech se trhům podařilo zotavit ze ztrát do jednoho roku.

Poučení z minulosti je poměrně jednoznačné. Vždy, když akcie klesaly o více jak 15 procent, přišlo v následujících měsících rychlé zotavení od tehdejšího dna, vysvětluje. Události spojené s covidem-19 podle jeho názoru jistě zanechají výraznou stopu v našem přemýšlení a možná i změní některé synapse v našem mozku, ale firmy i tak nepřestanou poskytovat služby a vyrábět produkty, které lidé potřebují.

A samozřejmě budou dále vydělávat peníze a přinášet zisky, dodává a připomíná i známé rčení Nathana Rothschilda, který řekl, že na finančních trzích nakupuje vždy, když na ulicích teče krev, a to i tehdy, kdyby ta krev byla jeho.

Podle odborníků se jeho slova dají aplikovat pro každou z krizí, které pošlou na nějakou dobu ceny aktiv na finančních trzích dolů. Na druhé straně podle nich ale není namístě ztrácet obezřetnost a zapomenout na nutnost diverzifikovat riziko. V případě investování to znamená rezignovat na diverzifikace rizika. Což platí jak pro nákup náhle levných aktiv, tak i těch, jejichž ceny vyžene krize nahoru.

Vítězem celé koronavirové krize se loni staly například americké technologické akcie z indexu NASDAQ. Ty vzrostly přes 40 procent. A to měly za sebou excelentní rok 2019 s růstem o 35 procent. Kdo tak například loni v polovině března investoval do akcií Tesly, několikanásobně vydělal, říká v této souvislosti Martin Mašát.

Avšak i svezení se na růstových investičních aktivech má podle něj svá rizika. Vždy hrozí i rychlý pád. Například u již zmíněných technologických akcií je třeba si uvědomit, že loni byla více než polovina společností zahrnutých v technologickém indexu NASDAQ ztrátových. To znamená, že skvělé výsledky technologických firem jdou pouze jen za některými z nich. Aktuálně je to pár firem, které táhnou index NASDAQ.

Korekci na trzích je třeba využít

Korekce na trzích jsou nejen příležitostí k výhodným nákupům, ale zároveň i ozdravným procesem. Prověří totiž kvalitu nakoupených společností a vytvoří nové příležitosti na trhu. Ne vždy přitom musí investor do investování nalít jen další peníze, někdy stačí i rebalancování portfolia, to je například přeskupení již nakoupených fondů ve prospěch těch, které do budoucna nabízejí lepší perspektivu.

Podle specialistů je za příznivé situace a dodržení diverzifikace ideální kombinace obojího. Naopak nejhorší je neudržet emoce a prodávat, když jsou ceny na svých minimech. To nese jenom ztrátu, která je navíc nevratná.

Toto ale Češi již vědí. Což potvrdily i statistiky Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR). Z nich totiž vyplývá, že loni v podílových fondech nabízených v tuzemsku přibylo fantastických 33 miliard korun. Což představuje meziroční nárůst o 5,9 procenta.

Objem domácích investic se i v mimořádně divokém loňskému roce zvýšil jak vlivem přílivu nových prostředků, tak i díky růstu skoro všech tříd aktiv, potvrzuje předseda AKAT ČR Martin Řezáč.

Podle něj nejvíce nových investic plynulo do smíšených a akciových, ale i nemovitostních fondů. Naopak úbytek zaznamenaly strukturované, dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu.