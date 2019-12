 »   »  Zadlužujeme se méně než dřív. Pořizujeme si méně hypoték

Jak vyplývá z informací České národní banky, zadluženost domácností se v současnosti nijak rapidně nezvyšuje. Česká republika patří mezi země s relativně nízkým zadlužením. Dluhy domácností dosahují 60 % jejich hrubých disponibilních příjmů. Meziroční tempo růstu úvěrů domácností u bank a kampeliček v říjnu zpomalilo na 5,9 % ze 6,3 % v září.

Růst nových úvěrů domácnostem se v říjnu snížil, a navíc z měsíce na měsíc poklesl letos nejprudším tempem. Největší podíl na klesajícím tempu zadlužování domácností měly úvěry na bydlení, jejichž meziroční tempo růstu se snížilo už pod 7 %, tedy k hodnotám, na kterých se naposledy nacházelo před víc jak čtyřmi lety.

Do slábnoucího zadlužování domácností se promítá klesající podíl nově sjednaných hypoték, který je daný i zvýšenou poptávkou po hypotékách uzavřených před platností přísnějších doporučení ČNB. Na zpomalení růstu úvěrování domácností se v minulých měsících ale podílely i spotřebitelské úvěry. Přičemž však spotřebitelské půjčky (6,8 %) si udržely o něco vyšší meziroční dynamiku než úvěry na bydlení (6,6 %), vysvětluje Patrik Rožumberský, ekonom UniCredit Bank.

Zpřísnění podmínek ČNB, která vydala doporučení bankám týkající se ukazatelů LTV, DTI a DSTI, vedlo v minulých měsících k poměrně výraznému poklesu úrokových sazeb u hypoték. (Banky zlevňují hypotéky, protože si je může dovolit méně lidí a počet nově uzavřených hypoték se kvůli tomu snížil. Zlevnění má k uzavření půjčky motivovat ty, kteří podmínky splňují, ale o hypotéku z různých důvodů zatím neprojevili zájem.) V listopadu ale úrokové sazby hypotečních úvěrů mírně stagnovaly, v případě fixace úrokové sazby na pět let dokonce mírně rostly. Průměrná sazba úvěrů na bydlení v listopadu stoupla na 2,56 % p.a., což znamená změnu o +0,06 procentního bodu oproti minulému měsíci.

Ukazatele LTV, DTI a DSTI doporučené ČNB

UKAZATEL LTV (loan-to-value, vyjadřuje poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zástavy, tzn. jak velká část hodnoty nemovitosti je nakupována na úvěr.) Podle doporučení ČNB by finanční instituce neměly poskytovat úvěr, kde hodnota zástavy (bytu, domu, stavby) vůči čerpané hypotéce přesahuje 90 %. Banky mohou poskytnout maximálně 15 % úvěrů s LTV mezi 80 a 90 %.

UKAZATEL DTI (debt-to-income, vyjadřuje výši celkového dluhu vůči čistému ročnímu příjmu žadatele o úvěr.) Podle doporučení ČNB by finanční instituce neměly poskytovat úvěr, který překračuje devítinásobek čistého ročního příjmu žadatele o hypotéku.

UKAZATEL DSTI (debt-service-to-income, vyjadřuje výši měsíční splátky dluhu vůči čistému měsíčnímu příjmu žadatele.) Podle doporučení ČNB by domácnost s hypotékou na splátku dluhu neměla vydávat více než 45 % čistého měsíčního příjmu.