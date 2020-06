Wirecard je bez licence. Dopadá to i na české klienty, jejich karty nefungují

Britský regulační úřad (Financial Conduct Authority) v pátek 26. června 2020 odejmul bankovní licenci společnosti Wirecard (Wirecard Card Solutions Limited). Tím fakticky končí možnost použití platebních karet, které jsou jejím prostřednictvím vydávány.

V praxi to však má dopady i na další subjekty, které služby Wirecard používali. Mezi ně patří mj. Curve, platební karty Curve tak nyní nelze používat. Přestože Curve již několik měsíců pracuje na změně kartového providera, a tedy migraci karet, a v posledních týdnech tuto změnu značně urychluje, proces ještě zabere několik týdnů. Do té doby budou karty Curve offline. Společnost Curve již o tom své zákazníky informovala s tím, že jim bude posílat aktualizace stavu tohoto problému.

Sdělení Curve klientům

Your Curve card and all associated Curve transaction and money transfer services will be temporarily suspended with immediate effect. Please be assured, we expect to be up and running again shortly but it may take a few days. Your money and card details held at Curve are safe and secure.

This has happened because the Financial Conduct Authority1 has this morning suspended its permission for Wirecard Card Solutions Limited (the company who currently issues Curve Cards) to operate, without prior notice. This action is not related to Curve – but Curve currently depends on Wirecard for operation of the Curve card.

We are already well on the way to migrating away from Wirecard but have not fully completed this process. We are now working round the clock to achieve the migration as quickly as possible and therefore expect this disruption to last for only a limited period of time.

We will continue to communicate the details of what this means for you during this interim period.

For now, please carry a backup card.