Vyzkoušeli jsme: Jak se podává přiznání přes online finanční úřad „Moje daně“?

Online finanční úřad se naostro rozeběhl koncem února 2021. Projekt má nabídnout jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí, kde na jednom místě najdete informace o svých minulých a budoucích daňových povinnostech i platformu pro podání daňových přiznání.

Kromě toho, že přes něj můžete podat daňové přiznání, tu najdete např. vlastní daňovou historii vč. již podaných přiznání, evidenci přeplatků či nedoplatků, osobní daňový kalendář či písemnosti zaslané správci daně. Na základě dřívějších daňových řízení zde pak budete mít elektronické daňové formuláře částečně předvyplněné.

Co se povedlo Je jedno, jakým způsobem se přihlásíte. Můžete se přihlásit přes datovou schránku vaší právnické osoby, fyzické osoby soukromé i podnikající, eIdentitu, bankovní identitu… Vždy ale uvidíte svoji vlastní daňovou schránku se všemi oprávněnými osobami, ke kterým máte přístup. A s nimi můžete poté provádět potřebné úkony. Můžete zmocnit další osoby, aby měly přístup do daňové schránky. (Je to na pár kliknutí.) Jeden člen rodiny se tak třeba může starat o daně ostatních. Po synchronizaci dat (cca 2 dny) vidíte i historii komunikace s finančním úřadem. Můžete si nastavit e-mailové notifikace pro daňový kalendář a další upozornění. Daňový formulář pro zaměstnance (příjmy ze závislé činnosti) má nový redesign. Vidíte svůj osobní daňový účet se všemi přeplatky, nedoplatky a dalšími daty. Kde to vázne Portál Moje daně stál 192 milionů. Někteří uživatelé jej vnímají jako peklo. Výhody i úslalí popisuje podrobná recenze.

Přihlášení

Přihlásit se na portál Moje daně můžete pomocí:

eIdentity, nebo

přihlašovacích údajů do datové schránky (pokud ji máte), nebo

přihlašovacích údajů, které vám na požádání přidělí finanční úřad.



Autor: Gabriela Hájková Tři způsoby, jak se přihlásit

eIdentita v tomto případě znamená hned několik cest, jak dovnitř (např.: mobilní klíč eGovernmentu, občanský průkaz s čipem, NIA ID, služba mojeID, bankovní identita).



Autor: Gabriela Hájková eIdentita na sedm způsobů

Zvolíte-li přihlášení přes datovku, budete přesměrováni na web mojedatovaschranka.cz, kde se přihlásíte a ve schránce odsouhlasíte předání informací o datové schránce Generálnímu finančnímu ředitelství.



Autor: Gabriela Hájková Přihlášení přes rozhraní datové schránky

Chcete-li na portál Moje daně vstoupit přes přihlašovací údaje přidělené finančním úřadem, je nutné kliknout na třetí možnost, vyplnit požadované informace a po jejich odeslání navštívit finanční úřad, kde ověří vaši totožnost. Poté budou přihlašovací údaje aktivovány.



Autor: Gabriela Hájková O přihlašovací údaje žádáte online. Cesta na úřad vás ale nemine.

Daňová informační schránka

To první, co po přihlášení uvidíte, bude výzva k aktivaci nové daňové informační schránky (DIS+), což je taková vaše interaktivní daňová složka, kam se do dvou dnů nahrají informace, které o vás má finanční úřad k dispozici.



Autor: Gabriela Hájková DIS+ umožňuje na rozdíl od DIS podat zde přímo přiznání.

Do původní daňové informační schránky DIS se budete moci přihlásit (s elektronickým podpisem nebo přihlašovacími údaji do datovky) jen do konce února 2022. DIS je tedy starší verzí DIS+ s omezenou platností bez nových funkcí, například bez možnosti tudy přímo podat přiznání.

Ve svém profilu najdete informace o uhrazených daních, případných přeplatcích či nedoplatcích, osobní daňový kalendář, přehled písemností, vašich daňových účtů, podaných přiznání apod.



Autor: Gabriela Hájková Podle DIS+ momentálně nemám přeplatky ani nedoplatky.

Daňové přiznání

Chceme-li podat daňové přiznání, cesta vede přes tlačítko Elektronické formuláře. Dostanete se na stránku, kde buď můžete načíst už uložený formulář ze souboru, nebo zadat vyplňování nového z uvedeného seznamu.



Autor: Gabriela Hájková

Poté, co zvolíme „Daň z příjmů fyzických osob“ a formulář pro OSVČ (druhá možnost), ocitneme se na starém „dobrém“ daňovém portálu s formuláři EPO. To je ovšem zklamání, protože nový koncept by si zasloužil také nové formuláře.



Autor: Gabriela Hájková

V úvodu se opět nabízí možnost načíst formulář z uloženého souboru nebo spustit průvodce. Když jsem na Daňovém portálu vyplňovala přiznání před lety poprvé, naivně jsem si průvodce spustila. Neposkytuje ale zvlášť srozumitelnou nápovědu, často mluví řečí paragrafů, takže musíte hledat v zákoně, jinde je přehršel údajů, které matou, a na jiných místech kloudná instrukce naopak chybí. Úroveň uživatelské přívětivosti celého formuláře by se dala (poněkud zemitě) shrnout slovy „sto let za opicemi“. S využitím lišty vpravo, která nabízí možnost překlikávání mezi oddíly i nabídku ukládání souboru, generování opisu k tisku, kontrolu chyb či odeslání písemnosti, si poradíte i bez průvodce.

Předvyplněné údaje

Výhodou přístupu z portálu Moje daně je slibované předvyplnění osobních údajů, které o vás má správce daně k dispozici. V Záhlaví vás tedy systém zařadí pod příslušný finanční úřad a předvyplní rodné číslo.



Autor: Gabriela Hájková Systém vás přiřadí pod příslušný úřad a vyplní RČ.

I v I. oddílu najdete pár osobních údajů vyplněných. Avšak jen v úvodní části. Adresu sice systém zadal, budete ji muset ale vyplnit ručně ještě dvakrát znovu v části „Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje“ a „Adresa místa pobytu na území ČR, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval“. Nikde totiž není uvedeno, že byste mohli tyto kolonky přeskočit, pokud je jejich obsah shodný s první uvedenou adresou. Přitom by pomohla jednoduchá poznámka nebo zaškrtávací pole, které by sem vypsalo obsah, pokud je shodný s původní adresou.



Autor: Gabriela Hájková První adresu sice systém předvyplní, další dvě už ale musíte zadat ručně. Zvolit možnost automatického doplnění v případě shody s původní adresou chybí.

Zrádná místa

Tím zrádnosti formuláře EPO nekončí. Na několik dalších jsme narazili při vyplňování vlastního daňového přiznání.

V II. oddílu vyplňujete případné příjmy ze zaměstnání. I když máte jen jednoho zaměstnavatele, je nutné se prokliknout do Výpočtové tabulky, kde si ale musíte vzít k ruce zákon. Asi jen účetní totiž z hlavy ví, co znamená Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 12 zákona (2013: 13 zákona), dále Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d zákona nebo Sražená daň podle § 36 odst. 7 (2014: nebo 8) zákona či Sražená daň podle § 36 odst. 8 zákona (zvlášť matoucí může být, že odst. 8 už v aktuálním znění není). Práci by usnadnilo minimálně to, kdyby paragrafy byly prolinkované tak, abyste se na danou část zákona mohli podívat na jedno kliknutí, jako jsme je zde odkázali my.



Autor: Gabriela Hájková K výpočtové tabulce budete potřebovat zákon a pevnější nervy.

Hojně vyplňovaná bude i druhá část tohoto oddílu, která se věnuje příjmům z podnikání. Zde je potřeba se prokliknout do Přílohy 1 a vyplnit příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Zaškrtnete-li, že uplatňujete výdaje z příjmů, logicky pak budete pokračovat na řádek příjmů a výdajů a až v části B zjistíte, že kdybyste ji vyplnili jako první, dopočítají se výdaje za vás podle zadaného procenta výdajového paušálu. Kdybyste náhodou nevěděli, který že výdajový paušál patří k vaší činnosti, můžete se ještě víc zmást v nápovědě. Najdete tu totiž rozsáhlou historii problematiky, a i když se zaměříte jen na aktuální odstavec „od 2018“, stále vás budou znejisťovat závorky se stavem, který platil v roce 2018 a je odlišný od toho, co platilo později. Proč není rok 2018 oddělený, když předchozí historické změny zde vypsané jsou, a proč v nápovědě není jen aktuálně platná úprava s historickými změnami pouze na kliknutí, to je záhada. V údajích o samostatné činnosti se také naneštěstí nepředvyplňuje datum zahájení činnosti nebo jeho případné přerušení/obnovení/ukončení činnosti a počet měsíců činnosti.



Autor: Gabriela Hájková Víc informací, než jsme potřebovali. Přehlednější by bylo, kdyby byla úprava platná v minulosti k dispozici přes odkazy.

Ve III. oddílu vyplňujeme nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky. Ani v této části není na mnoha místech nápověda srozumitelná. Např. u penzijka nápověda praví: Uveďte uplatňovanou výši plateb příspěvků, které jste zaplatil na své penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, uvedenou v potvrzení penzijní společnosti na zdaňovací období 2020, resp. 2019, 2018, 2017, nebo uplatňovanou výši plateb příspěvků, kterou jste zaplatil (zaplatila) na penzijní pojištění, uvedenou v potvrzení instituce penzijního pojištění o zaplacených příspěvcích na penzijní pojištění na zdaňovací období 2020, resp. 2019, 2018, 2017 . Nováček, co není kovaný v daních, by mohl dumat nad tím, zda vyplnit příspěvky za minulý rok, nebo za roky 2020–2017. Zvlášť když už v úvodu jasně uvedl, že se jedná o přiznání za minulý rok. Podobně je nápověda matoucí i u plateb za životní pojištění, odpočtu úroků z úvěru na bydlení, příspěvků odborové organizaci i úhrad za zkoušky.



Autor: Gabriela Hájková U nezdanitelných částí a odčitatelných položek je nápověda často formulována dost nešťastně.

V V. oddílu zadáváte vyživované děti žijící s vámi ve společné domácnosti. U jména a příjmení nápověda nabádá vyplnit údaje na dítě, na které uplatňujete daňové zvýhodnění (slevu na dítě). Pak ale ve sloupcích pro počty měsíců na první a další dítě už nápověda uvádí: Vyplňte počet kalendářních měsíců, po které uplatňujete daňové zvýhodnění za (…) dítě. Uveďte i vyživované děti, u kterých neuplatňujete daňové zvýhodnění, tak, že do sloupce vyplníte nulu.



Autor: Gabriela Hájková U daňového zvýhodnění si nápověda protiřečí.

Pokud tedy vyplníte vyživované děti, ale zadáte u všech kolonek pro měsíce 0, protože si slevy uplatňuje váš protějšek, zmate vás na konci podání Protokol chyb (viz dále). To už je poněkolikáté, co nás napadne, že instrukce (a také vyhodnocení chyb na konci) by měly být provázané s vyplněným obsahem formuláře a reagovat na uživatele více individuálně.

Vyjde-li vám v VII. oddílu přeplatek na dani, musíte se překliknout i na následující odkaz Vrácení přeplatku. Kliknutím na tlačítko Vyplnit žádost se vám předvyplní základní údaje pro zaslání přeplatku poštou. Zvolíte-li úhradu na účet, musíte vyplnit banku a číslo účtu. Pokud byste tuto část nevyplnili, neodešle se i přesto, že formulář vypočetl přeplatek.



Autor: Gabriela Hájková Pokud se nepřekliknete do části Vrácení přeplatku, neodešle se s přiznáním žádost o vrácení daně.

V případě, že jste se doklikali ve výčtu stránek až na konec, můžete ještě zadat kontrolu chyb přes poslední volbu Závěr. Pokud jste odevzdali při vyplňování přiznání část svého duševního klidu, zde můžete přijít o zbytek. Formulář totiž při kontrole upozorňuje jak na opravdové faktické chyby, tak i na drobné nebo jen možné chyby (tzv. propustné chyby). Systém například reaguje na to, že jste zadávali vyživované děti (dle instrukcí). A to navzdory tomu, že jsme dle nápovědy u všech měsíců vyplnili nulu, a žádná sleva na dítě se tedy neodečetla.

My jsme si situaci zkomplikovali navíc tím, že jsme původně zadali e-přílohu na špatné místo. I po jejím odstranění a nahrání na správné místo ale systém stále hlásí další tutéž propustnou chybu. Pro někoho, kdo se v daních nevyzná a není si jistý svým zadáním, musí být zrovna upozorňování na možné chyby noční můrou.



Autor: Gabriela Hájková Systém upozorňuje na reálné i na možné chyby, což je další příležitost, jak poplatníka zmást.

Ukládejte si formulář, raději do PC

Po tom všem jsme se chtěli formuláře zbavit jeho podáním. Nepříjemně nás však překvapila chybová hláška. Po kliknutí na nabízené tlačítko jsme se ocitli na začátku na výběru formulářů. Během vyplňování jsme si prozíravě soubor uložili. Systém nabízel dvě možnosti. Uložit na DIS+ nebo uložit do počítače. Zvolili jsme postupně obě možnosti, za což jsme si v této chvíli blahořečili, protože v DIS+ nic uložené nebylo. Soubor jsme tedy načetli z počítače a znovu zkontrolovali. Ukládat do počítače je vhodnější i proto, že v systému při ukládání disponujete s kapacitou 10 MB.



Autor: Gabriela Hájková Kdybychom si ke konci vyplňování soubor neuložili na počítač, přišli bychom o všechen investovaný čas.

Podání

Po závěrečné kontrole je čas se rozloučit. V nabídce nazvané „Pro celý formulář“ se dá přiznání uložit, naopak načíst ze souboru, uložit k odeslání do datovky, vygenerovat opis k tisku a konečně odeslat. Kliknete-li na Odeslání písemnosti, můžete ještě zadat svůj e-mail pro získání informací o průběhu zpracování daňového přiznání. Pak formulář přes tlačítko vpravo nahoře podáte.



Autor: Gabriela Hájková Před podáním písemnosti můžete zadat e-mail pro sledování zpracování přiznání.

Nakonec stačí úlevně uložit potvrzení o podání a máte hotovo.



Autor: Gabriela Hájková Úspěšné podání systém avizuje vygenerovaným potvrzením, které si můžete uložit do počítače.

Portál Moje daně je progresem z pohledu možnosti přiznat se čistě elektronicky pro více lidí a mít elektronickou daňovou složku s přehledem o daních. Vstup do elektronických formulářů je ale zklamáním, protože jde pouze redesign stávající aplikace EPO, která není ani moderní, ani uživatelsky přívětivá. Nechceme, aby to znělo nevděčně, protože pokrok tu je. Bez vychytanější verze formulářů a bez propracovanějších instrukcí je to zatím ale jen začátek cesty k úspěchu za balík peněz daňových poplatníků.