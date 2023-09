Vyplatí se v roce 2023 spěchat do penze, nebo je výhodnější počkat na příští rok?

Jako každý rok jsme i letos nechali spočítat odborníky na důchodové poradenství, jestli se vyplatí lidem v předdůchodovém věku jít do penze ještě letos, nebo si počkat na výpočet pro příští rok.

Zjistili jsme, že podmínky toho, kdy je výhodné do důchodu odejít, se od loňska změnily. Loni se vyplatilo odejít do důchodu nejpozději do konce prosince, a to dokonce i v případě, že šlo o předčasnou penzi.

Letos, nebo příští rok?

Letos je situace odlišná a podle odborníků na důchodové poradenství ze společnosti Freedom Financial Services vychází penze přiznané v roce 2024 vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2023, a to i přesto, že i letos došlo k aktivaci podmínek pro mimořádnou valorizaci.

Jak upozornila Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services, rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými letos a nově vypočítanými důchody v roce 2024 jsou přímo úměrné výši starobního důchodu: Nestačí ukázat pouze příklad zvýšení průměrného důchodu, ale je nutné se podívat na to, jak se liší přiznání starobního důchodu v roce 2023 a v roce 2024 u nízkých, průměrných, nadprůměrných, nebo dokonce u vysokých důchodů, upozornila s poukazem na to, že čím vyšší důchod je, tím větší je i rozdíl ve prospěch roku 2024.

Kromě započitatelných příjmů výše důchodu závisí také na získané době pojištění. Holubová pro srovnání zvolila varianty výpočtu právě podle výše příjmů přepočítaných na současnou hodnotu peněz spolu s dosaženou dobou pojištění v délce 45 let pro všechny srovnávané varianty.

Rozdíl v důchodech podle výše započitatelných příjmů Příjem v Kč Starobní důchod přiznaný v roce 2023 (vč. mimořádné valorizace) Starobní důchod přiznaný v roce 2023 (vč. mimořádné valorizace)

a následně valorizovaný v lednu 2024 Starobní důchod přiznaný v roce 2024

Rozdíl mezi důchodem z r. 2024 a v lednu valorizovaným důchodem z roku 2023

(v Kč) Rozdíl mezi důchodem z r. 2024 a v lednu valorizovaným důchodem z roku 2023

(v %) min. vyměřovací základ OSVČ 10 081 Kč 11 398 Kč 11 758 Kč 11 798 Kč 40 Kč 0,3 % minimální mzda 17 300 Kč 16 380 Kč 16 740 Kč 17 095 Kč 355 Kč 2,1 % podprůměrná mzda 25 000 Kč 17 993 Kč 18 353 Kč 18 833 Kč 480 Kč 2,6 % průměrná mzda ve 2. Q 2023 43 193 Kč 21 258 Kč 21 618 Kč 22 304 Kč 686 Kč 3,2 % nadprůměrná mzda 70 000 Kč 26 067 Kč 26 427 Kč 27 418 Kč 991 Kč 3,7 % velmi vysoká mzda 150 000 Kč 40 408 Kč 40 768 Kč 42 667 Kč 1899 Kč 4,7 %

Ve všech případech je starobní důchod přiznaný v roce 2024 vyšší než starobní důchod přiznaný v roce 2023, a to i po mimořádné valorizaci v letošním roce a pravidelné valorizaci, kterou by penze prošla na začátku příštího roku.

Předčasný důchod neřešte, jděte do penze až v roce 2024

Letos tedy lidé před penzí nemusí řešit, zda ještě rychle stihnout požádat o předčasný důchod podle původních pravidel, nebo zda se vyplatí požádat o penzi předčasně podle nových přísnějších pravidel, která začnou platit od letošního října. Výše uvedené platí i pro případ, kdy byste chtěli předejít krácení penze za předčasnost a odložili si její výplatu až do dosažení důchodového věku.

Předčasným důchodem z letoška se ošidíte

O kolik se ošidíte, když z nějakého důvodu chcete zamířit do penze předčasně? Na tuto otázku odpoví další modelové příklady vypracované pro server Měšec.cz.

Celková doba pojištění se nezmění

Pro tyto účely uvažujme pojištěnce, který má dosáhnout důchodového věku 11. března 2024 s tím, že získá 47 let pojištění. V průběhu výdělečné činnosti dosahoval hrubých příjmů v průměru kolem 34 000 Kč.





Odejde-li do penze předčasně k 30. září 2023 (tedy nejpozději, kdy ještě může získat předčasný důchod podle původních a výhodnějších pravidel), celkový počet získaných let pojištění se nezmění.

Starobní důchod přiznaný ke dni dosažení důchodového věku by činil 20 668 Kč. Předčasný starobní důchod přiznaný k 30. září 2023 (vč. červnové valorizace) bude ve výši 19 432 Kč. Předčasný starobní důchod přiznaný k 30. září 2023, navýšený o pravidelnou valorizaci na začátku roku 2024, bude činit 19 792 Kč. Rozdíl mezi valorizovaným předčasným důchodem a řádným starobním důchodem je 876 Kč měsíčně.

Odchodem do řádného starobního důchodu může tento pojištěnec získat vyšší starobní důchod. Sice mu za tuto dobu nebudou vyplaceny důchody, které by získal odchodem do předčasného důchodu, ale na druhou stranu zase už nezíská měsíční příjem z výdělečné činnosti.

Výhodnost penze z příštího roku nezmění ani to, že by si pojištěnec požádal ke 30. září 2023 o předčasný důchod, ale jeho výplatu by odložil až na dosažení důchodového věku (11. březnu 2024). V takovém případě by jeho penze byla 20 183 Kč. Tedy stále nižší než penze přiznaná v roce 2024.

V případě, že byste nemohli o předčasný důchod požádat podle původních výhodnějších pravidel, změní se „nevýhodnost“ letošního výpočtu penze ještě víc v neprospěch pojištěnce.

Pokud byste požádali o penzi k 1. říjnu 2023, dosáhne váš důchod částky 18 468 Kč. Rozdíl mezi předčasným důchodem dle nových pravidel a řádným starobním důchodem přiznaným v roce 2024 bude 2200 Kč měsíčně.

Předčasný důchod přiznaný podle nových pravidel pro předčasné důchody by nebyl valorizovaný, tzn. že by se na něj nevztahovala červnová mimořádná valorizace ani lednová pravidelná valorizace, připomněla také Holubová jedno z nových pravidel pro předčasné důchody, které omezuje valorizaci procentní výměry.

Celková doba pojištění se zkrátí

Pro lepší ilustraci si na závěr ukážeme ještě příklad, který počítá s tím, že se při odchodu do předčasné penze (pojištěnec má opět hrubé příjmy v průměru cca 34 tis. Kč měsíčně) sníží celkový počet let dosažené doby pojištění.

Mějme tedy pojištěnce, který získá nárok na starobní důchod až 11. října 2024 s celkovou dobou pojištění v délce 48 let. Při odchodu do předčasné penze mu celková doba pojištění klesne na 47 let.

Starobní důchod přiznaný k 11. říjnu 2024 bude ve výši 21 014 Kč. Předčasný důchod přiznaný k 30. září 2023 (vč. červnové valorizace) bude činit 18 777 Kč a po lednové valorizaci pak bude ve výši 19 137 Kč. Rozdíl mezi řádným a předčasným valorizovaným důchodem bude 1877 Kč.

Opět platí, že se pojištěnci nejvíce vyplatí počkat na dosažení důchodového věku v roce 2024.

Pokud by tento pojištěnec požádal o předčasný důchod ke 30. září 2023 a odložil si jeho výplatu až ke dni dosažení důchodového (11. října 2024), jeho důchod by byl od tohoto data vyplácen ve výši 20 511 Kč. Ani s využitím odložené výplaty by tedy nedosáhl na vyšší důchod, než jaký získá žádostí o řádný starobní důchod při dosažení důchodového věku.

Nevýhodnost se opět ještě navýší v případě, že by musel požádat o předčasnou penzi podle nových pravidel od 1. října 2023. Pak bude jeho měsíční důchod ve výši 17 478 Kč. Rozdíl mezi předčasným důchodem dle nových pravidel a řádným starobním důchodem bude 3536 Kč.