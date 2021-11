Volali mi z call centra České národní banky. Ale s angolskou předvolbou (SCAM)

Zazvonil mi mobil na mém soukromém čísle. Zrovna jsem řídil a situace v silničním provozu mi moc neumožňovala soustředit se na detaily, letmo jsem jen zahlédl jakože „pražskou“ předvolbu 244, ale ještě před přijetím jsem si všiml mezinárodní předvolby +244.

Volající: +24411022

Datum: pátek 5. 11. 2021

Čas: 11:43 hod.

A začal telefonní rozhovor.

Ano, prosím?

Dobrý den, u telefonu Helena Černá z centra oddělení péče o zákazníky. Mluvím s panem Daliborem Chvátalem?

Z jakého oddělení prosím voláte?

Eee, z call centra České národní banky.

Call centrum České národní banky? Moc rád si vás poslechnu. Co pro vás můžu udělat?

Eee, jenom vás předem musím informovat, že z důvodů bezpečnosti je náš hovor monitorován. Chcete pokračovat?

Samozřejmě. Moc rád. (Operátorka se mírně zasměje.)

Pro kontrolu vaší identifikace vás požádám o kód banky, u které je váš účet vedený.

Jak jste to říkala, kód banky, u které je můj účet vedený?

Ano. Ano prosím pěkně, ano, prosím pěkně (dále nesrozumitelné).

0710.

Dobře, děkuji. Eee, volám vám ohledně informace týkající se exekuce vedené vůči vaší osobě, okamžité blokace vašeho účtu, jste si něčeho takového vědom, že by na vás bylo?

Ty brďo, mám exekuci na účtu?

Nebo ničeho?

Tak to je průšvih. Vůbec netuším, co se stalo?

Eee, já zde vidím, jenom vidím, jenom eviduji pohledávku pod jednacím číslem. Bohužel do této dokumentace se bez – jste si něčeho takového vědom, že by proti vám něco bylo, nebo nejste si vědom, že byste měl?

Vůbec si nejsem vědom, je to pro mě nová informace.

Takže, máte zájem o pokračování, nebo?

Rozhodně, chci to vyřešit.

Rozumím.

Já bohužel do této dokumentace nemám přístup.

Slyšíme se?

Ano, slyšíme se, povídejte.

A v té chvíli je hovor ze strany volajícího ukončen.

Drahé volání se nekoná

Z průběhu hovoru jsem byl zklamaný. Těšil jsem se, jak díky upozornění operátorky z „call centra České národní banky“ vyvinu maximální součinnost pro řešení této nepříjemné situace, ale místo toho byl hovor ukončen. (Ironie.)

Dané číslo mi ještě zavolalo o pět minut později v 11:48 hod., ale šlo jen o prozvonění. Po zastavení vozidla jsem volal zpět, ale neúspěšně. Volané číslo totiž neexistuje.

Číslo +24411022 se tváří jako angolské číslo, Angola má totiž předvolbu +244. Pokud by byl hovor na toto číslo skutečně spojen, cena byla cca 2,59 Kč/min. Tedy často ještě levnější než u tuzemského volání. Takže o telefonní scam s pokusem volat zpět na drahá čísla evidentně nešlo.

Navíc samotná Angola má číslovací plán podobný českému, takže čísla začínající jedničkou jsou hlavně pro policii a záchranné složky. Samotné číslo tedy je 11022, což je nesmysl.

Co to znamená? Že celé číslo +24411022 je fake, neexistuje. O telefonní scam tedy nejde.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Scam z telefonního čísla +24411022. (5. 11. 2021)

Test finančního scamu v češtině? Možná

Nedozvím se, kam by se rozhovor dál ubíral, protože byl ze strany volajícího přerušen. Teprve poté by bylo jasné, jaké byly úmysly a co bylo záměrem. Z toho, co vím, mohu záměry pouze odhadovat. Možná však čtenáři budou mít lepší zkušenosti, budu za ně rád.

Způsob vedení rozhovoru mi připadal jako testování volaného, jak bude reagovat a zda tento pokus o podvodné jednání může být (někdy, někde) úspěšný.

1. Podvod č. 1: předvolba

Volající volá z neexistujícího čísla se zahraniční předvolbou. Zastírací jednání typické pro scamery a šmejdy.

2. Podvod č. 2: lež o ČNB

Operátorka se představuje, že je z call centra České národní banky, ale až na můj dotaz, z jakého že call centra je. A lže. ČNB nemá žádné call centrum, jen spojovatelku, která vás spojí s požadovaným odborem či člověkem. ČNB však jako dohledový orgán sama aktivně soukromým osobám nevolá! Od toho máte svoji banku/záložnu.

3. Nesmyslná identifikace

Operátorka chce po mne pro kontrolu mé identifikace kód banky, u které mám vedený účet. Sděluji jí kód 0710, což je kód České národní banky. Účet u ČNB jako smrtelník – soukromá fyzická osoba – může mít vedený pouze zaměstnanec banky… Operátorku to nechává klidnou a pokračuje dál. Sdělení kódu banky přitom k mé identifikaci jednoznačně nemůže vést.

4. Naučený scénář

Operátorka jede podle předem nastaveného scénáře, některé její věty se ale opakují, tak při poslechu začínám mít pocit, zda nejde o předem puštěný záznam. Operátorka však následně reaguje a je slyšet i dech.

Co bylo cílem? Celý pokus o scam mi připadá jako špatný vtip. Nedokončený hovor, kde si volající podvodník snad testuje připravenost oslovených lidí poskytnout své osobní údaje pro jejich zneužití.

Tak či onak zpráva je jasná: stále existují šmejdi, kteří chtějí vaše peníze a hledají různé způsoby, jak je od vás získat. Budou vám vědomě lhát a zkoušet z vás získat informace. Dávejte si na to pozor, a hlavně varuje své starší rodinné příslušníky, kteří nejsou na tento typ podvodu připraveni.