Virtuální karty pro platby na internetu. Kdo je nabízí a za jakých podmínek?

Co je virtuální platební karta

Virtuální karty jsou speciální karty pro placení výhradně na internetu. Neexistují v plastové podobě, ale jen v internetovém bankovnictví, v mobilní aplikaci nebo jen jako vytištěné číslo karty. Hodit se vám mohou ve chvíli, kdy potřebujete oddělit online platby od klasických, a to jak při placení v e-shopech, tak například za předplatné aplikací.

Výhodou virtuální karty je její rychlá použitelnost, odpadá její fyzická výroba a distribuce. Čistě virtuální karta je ale něco jiného než mobilní platba kartou například prostřednictvím Apple Pay či Google Pay, kdy platíte svojí klasickou kartou, kterou máte zřízenou ke svému bankovnímu účtu, ale pomocí jejího virtuálního klonu (s použitím tokenu). S čistě virtuální internetovou kartou totiž v klasické kamenném obchodě nezaplatíte. To je její záměr.

Nabídka těchto karet je však v současné době dost omezená. Aktuálně je nabízejí pouze 4 vydavatelé:

Česká spořitelna

Komerční banka

Revolut

Twisto

Čistě virtuální kartu nabízí Česká spořitelna v rámci aplikace Poketka. Jde o jednorázovou virtuální kartu, kdy se pro každou platbu vygeneruje jednorázové číslo karty, které se použije vždy jen pro jeden konkrétní nákup.



Autor: Veronika Němcová Česká spořitelna do loňska nabízela virtuální kartu v rámci aplikace Poketka (11. 11. 2020).

Kartu Poketka využívaly nižší desítky tisíc klientů. Česká spořitelna ji vždy vnímala jako testovací produkt, který nebyl doprovázen velkou marketingovou kampaní, čemuž odpovídalo i využívání. Ty hlavní benefity byly dva, jeden se týkal bezpečnosti placení na internetu, druhý se týkal cashback programu, řekl redakci Měšec.cz mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Z vyjádření banky je jasné, že virtuální karta již není v nabídce. Banka podle mluvčího chystá v blízké době představení nové virtuální karty, u které předpokládá využívání stovkami tisíc klientů. Tu už bude možné využívat i pro mobilní platby, nebude tedy určena výhradně pro platby na internetu jako karta v Poketce.

Jenže v praxi stále vydávání karty v Poketce funguje. Screen níže je ze dne před publikací článku.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Virtuální karta vytvořená pomocí aplikace Poketka od České spořitelny (11/2020)



Komerční banka

Virtuální platební kartu určenou pro platby na internetu nabízí a vydává pod názvem e-Card Komerční banka. Můžete ji mít bez poplatku, ale jen v rámci účtu TOP nabídka, který je určený pro movitější klienty. Pokud karta není součástí tohoto účtu, zaplatíte za ni 65 Kč ročně.



Autor: Veronika Němcová Virtuální karta e-Card od Komerční banky (11. 11. 2020).

Technicky jde o debetní kartu k vašemu účtu u Komerčky, ať soukromému, nebo firemnímu. Komerčka ji vydává zvláště pro to, že neumí u svých debetních, ale i kreditních karet nastavit speciální limity pro platby na internetu.

Revolut

Britská společnost Revolut nabízí trvalé, ale i jednorázové virtuální karty ve své mobilní aplikaci. Máte možnost na výběr ze dvou virtuálních karet. Virtuální Mastercard slouží pro opakované použití nejen na internetu, ale můžete ji přidat i do mobilu.

Naproti tomu virtuální Visa je jen pro jednorázové použití a po transakci se údaje karty změní (karta samotná v aplikaci zůstává), takže pro platbu použijete opět nové údaje. Screenshot níže je příkladem jednorázové virtuální karty.



Autor: Dalibor Z. Chvátal V aplikaci Revolut si lze na jedno kliknutí vytvořit jednorázovou debetní virtuální kartu Visa pro platby na internetu, nebo kartu Mastercard pro opakované použití. (11/2020)

Twisto

Twisto nabízí virtuální kartu ke všem svým třem tarifům. K placení výhradně na internetu je určena karta k tarifu Online. S ní tedy zaplatíte pouze v online světě, a to v e-shopech nebo za předplatné aplikací. Tento tarif je bez poplatků, neplatíte nic ani za kartu.



Autor: Veronika Němcová Virtuální karta Twisto. (11. 11. 2020)

Twisto nabízí virtuální platební kartu od září 2020. Podle společnosti si ji 40 % aktivních uživatelů s tarifem Twisto Online pořídilo už v prvním měsíci uvedení do nabídky. Do té doby mohli zákazníci s tarifem Online platit jen v e-shopech, které umožňovaly platby Twisto. Nově jde tedy platit kdekoliv na internetu, a to s možností odložené platby, kdy Twisto danou částku zaplatí za vás, vy mu je pak pošlete později v rámci vyúčtování.

V dalších dvou tarifech Twista, Standard a Premium, můžete virtuální kartu přidat do Apple Pay nebo Google Pay a platit s ní i v kamenných obchodech. V tomto případě už tedy virtuální karta neslouží výhradně pro internet, ale můžete s ní platit u jakéhokoliv obchodníka, který umožňuje platbu kartou. Tyto tarify jsou zpoplatněny – tarif Standard je za 49 Kč měsíčně, tarif Premium za 99 Kč měsíčně.

Čistě virtuální karty nejsou příliš rozšířené

Placení čistě virtuálními kartami není v Česku příliš rozšířené. Z nedávného průzkumu společnosti Cofidis vyplynulo, že nejrozšířenějším a nejznámějším způsobem online plateb je platba mobilem nebo využívání virtuálních peněženek (například PayPal). Virtuálními peněženkami aktivně platí 37 % lidí, mobilními telefony 35 %.

Naopak virtuální platební karty zná podle průzkumu jen 12 % dotazovaných. „Ačkoliv virtuální platební karty figurují na českém trhu již několik let, mají svá specifika a nejsou vhodné a využitelné pro každého, proto s nimi dle průzkumu platí jen 5 % lidí. I když nejspíš nikdy nebudou využívány širokou veřejností, rozhodně nevyčerpaly svůj potenciál,“ uvedl marketingový ředitel Cofidis Cyril Křůpala.