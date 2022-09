Varování policie hoďte do koše, poradil ženě podvodník. A ukradl jí statisíce

Ten příběh zní zcela neuvěřitelně, a přesto je to pravda pravdoucí. Ukazuje na dvě věci: zaprvé na nekonečnou lidskou zaslepenost, která zřejmě nezná hranice, jakmile lidské plémě v duchu uslyší cinkot zlaťáků. Zadruhé na „obdivuhodnou“ drzost a sebejistotu lidí, kteří pochopili, že vždycky bude existovat skupina „hejlů“, kteří naletí bez váhání úplně na všechno. Jsou si tak jistí v kramflecích, že jim zbývá prostor i pro humor.

Jednoho dne měla jistá slečna, říkejme jí třeba Jitka, zajímavý telefonát. Zavolal jí neznámý člověk, který se představil jako pracovník její banky a přesvědčil ji, že se dá v této době skvěle vydělat na bitcoinech. Jedinečná příležitost! Že slečna nemá žádné volné peníze? Nevadí, to je maličkost, ať si slečna dojde na pobočku požádat o úvěr, co nejvyšší to půjde. Jitka tedy vyrazila na svojí pobočku. Na radu domnělého bankéře si nechala v kapse zapnutý telefon a zůstala s ním na lince, aby jí případně v průběhu jednání v bance mohl poradit.

Když skutečná pracovnice banky s Jitkou vyplňovala žádost o úvěr, zeptala se jí, za jakým účelem si peníze chce půjčit. Na rekonstrukci bytu, odpověděla Jitka podle předchozích rad „bankéře“. Banka Jitce půjčila 700 000 Kč. Podle instrukcí podvodníka tyto načerpané peníze vybrala z účtu a odnesla k bitcoinmatu, aby je do něj vložila pomocí QR kódu, který od něj dostala.

Hned vedle bitcoinmatu stál v rámu velký plakát Policie ČR s varováním, aby lidé v případě, že je ke vkladu přiměla neznámá osoba, žádné peníze do bitcoinmatu nevkládali, protože se nejspíš jedná o podvod, popisuje pro Měšec.cz průběh tohoto skutečného, avšak jednoho z tisíců podobných případů policejní rada Ondřej Kapr z odboru hospodářské kriminality Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Jaká byla reakce slečny Jitky? Nelenila, zatelefonovala svému „bankéři“ a povídá: Já jsem teď u toho bitcoinmatu a chci do něj dát ty peníze, ale nevím, tady je takový papír od policie, že to může být podvod a že to nemám dělat. Víte o tom něco?

A Jitčin podvodník na to: To je naprosto v pořádku, ten plakát jsme tam dali my ve spolupráci s Policií ČR. Už je ale neplatný a zapomněli jsme ho odstranit. Mohla byste ho prosím vzít a odnést někam do koše?

Co myslíte, že slečna udělala? Celých 700 tisíc do bitcoinmatu vložila a ten plakát fakt vyhodila, uzavírá příběh Ondřej Kapr. Jak se asi podvodník na druhém konci linky válel smíchy, to si asi umíte představit.

Toto však není jediný případ, kdy podvedený člověk odstraňuje policejní varování z blízkosti bankomatů či bitcoinmatů. Podvodníci často volají třeba na správu obchodních center, představí se jako Policie ČR nebo jako zástupci banky a žádají, zda by mohli zaměstnanci obchodu tyto plakáty odstranit, protože to prý poškozuje dobré jméno dané banky, případně samotného obchodu.

Zpátky ale k našemu příběhu. Důvod, proč podvodník chtěl zůstat na telefonu, ukrytém v Jitčině kapse v průběhu jednání je ten, že potřeboval zjistit (jako už v mnoha předchozích případech), na co se pracovníci banky při jednání o úvěru klientů ptají. Pak jsou mnohem připravenější na své budoucí oběti, kterým mohou dát přesnější instrukce, co mají v bance říkat a jak reagovat na různé otázky skutečných bankéřů.





Podvody a lidská ziskuchtivost budou vždycky fungovat

Toto je jen jeden z mnoha případů, které Policie ČR řeší v oblasti finanční kriminality. Situace se přitom stále zhoršuje.

Pachatelé jsou do jisté míry sociální inženýři. Rozumí tomu, co lidé chtějí a na co slyší. Nikdy nepřestanou fungovat Ponziho schémata, letadla, lidé vždy budou pod vidinou zisku bezhlavě posílat své životní úspory podvodníkům. Jejich peníze přitom zmizí na zahraniční účty v řádu několika minut, říká náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování Tomáš Kubík.

Praktiky, kterými vás podvodníci připraví o všechny peníze, jsou přitom stále sofistikovanější a skvěle fungují.

Jen za prvních sedm měsíců letošního roku byl počet útoků na klienty bank dvojnásobně vyšší než za celý loňský rok. Dramaticky přitom narostly hlavně podvodné telefonáty, takzvaný vishing, které patří k těm nejzákeřnějším. Zatímco před dvěma lety se jejich počet pohyboval v nízkých stovkách, letos mluvíme již o desítkách tisíc. A narostla i jejich úspěšnost, říká Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace. Přitom téměř každý druhý podvodný telefonát v současné době končí škodou pro klienta. Průměrné částka, o kterou klienti při těchto útocích přijdou, je přitom dost vysoká, zhruba čtvrt milionu korun, dodává.

Vzít si úvěr na vaše jméno není nic těžkého

V některých oblastech hospodářské kriminality přestává platit tvrzení, že napálit se nechá jen hlupák. Podvody jsou už tak sofistikované, že v online prostředí za zapotřebí mít se na pozoru skoro nonstop. Třeba v případě, kdy si chcete otevřít webové stránky své banky a jdete na to přes internetový vyhledavač.

Když zadáte třeba do Googlu název banky a odkliknete, objeví se vám v řazení odkazů nejprve placené reklamy, které vidíte jako první. Pokud je mezi nimi i název vaší banky, mnohdy přestáváte hledat dál a kliknete na ten placený odkaz. Málokdo si zkontroluje adresní řádek, co v něm je , popisuje systém gestor ČBA pro digitalizaci Pavel Kolář.

Důležitá je například koncovka řádku. Když budete hledat třeba Českou spořitelnu, která má webovou adresu www.csas.cz, může se vám stát, že otevřete stránku s adresou například bit.ly.csas.org. Nedávno se něco podobného stalo Exekutorské komoře ČR, která upozornila, že podvodníci dokonale zkopírovali její webové stránky a vybízeli lidi, aby přes ně platili domnělé dluhy. Rozdíl se dal poznat právě podle adresního řádku.

Pokud začnete zadávat své údaje do této falešné stránky s falešným internetbankingem, útočníci vše vidí v přímém přenosu. Přihlašovací jméno, heslo, prostě všechno, říká Pavel Kolář.

Vaši občanku a řidičák už podvodníci nepotřebují

Většině lidí banky nabízejí předschválený úvěr, který si snadno sjednáte v internetovém bankovnictví, kde už je připravený. Není třeba dokládat dva průkazy totožnosti, doklady o výši příjmů, zkrátka nic. Stačí, aby z vás podvodníci nějakým způsobem vymámili přihlašovací údaje do internetového bankovnictví a vaše číslo telefonu, a máte problém. Vaším jménem požádají o předschválený úvěr, spolu s tím požádají i o změnu telefonního čísla. Přijde vám smska, kterou si pořádně ani nepřečtete, ale kterou potvrdíte změnu telefonního čísla na jiné, které používá útočník.

S vaší bankou už pak vesele komunikuje napřímo on sám, protože vám už žádné další potvrzující smsky z banky nepřijdou. Banka vám pošle peníze na účet, který má podvodník zcela pod kontrolou, aniž byste něco tušili, a poté vám účet pěkně vybílí i s úvěrem. A vy musíte splácet, abyste se ještě ke všemu nedostali do exekuce.

Přesto, že jste se stali obětí podvodu, splácení úvěru se až na výjimky nevyhnete. Úvěr musíte splatit celý, protože jste poskytli cizí osobě své přístupové údaje. Není tedy chybou banky, že jste o peníze přišli, potvrzuje Pavel Kolář.

Jak vás podvodníci obírají o peníze?

Podvodné navolávání

Podvodník se v telefonu vydává za policistu, bankéře, pracovníka technické podpory a snaží se z lidí vylákat peníze, nebo vzdálený přístup do vašeho počítače. Ten pak vzápětí napadne. V telefonickém rozhovoru se ve vás snaží vzbudit strach o vaše peníze.

Nabídka výhodných investic

Kdo by nechtěl rychle a snadno vydělat? Ziskuchtivost je velkým motorem a podvodníci to vědí. Nabídnou vám tedy velký zisk s co nejmenším vypětím a vmanipulují vás do „výhodné“ investice. Vaše peníze během několika minut poté, co je pošlete, zmizí na zahraničních účtech.

Reverzní inzertní podvody





Podvodník se ozve na váš inzerát, ve kterém něco prodáváte. Nabídne rychlé jednání a okamžité zaslání peněz. Zcela nelogicky po vás chce nejen číslo bankovního účtu, ale i vyplnění ostatních údajů na vaší platební kartě včetně bezpečnostního kódu. Není to divné? platit má přece on, ne vy.

Podvody typu „nigerijské dopisy“

To je princip, který funguje už přes 100 let. A zřejmě pořád fungovat bude. Podvodníci sázejí na kvantitu a osloví velké množství lidí. Vždycky se najde nějaká „kavka“, která naletí na slibovanou cennou zásilku nebo domnělou pomoc. Velkou roli tu hraje také láska. Osamělé ženy se rády zamilovávají do virtuálních sympaťáků, kteří po chvíli platonického vztahu na dálku jak na potvoru potřebují poslat peníze. Muži v tomto ohledu nezůstávají pozadu. Kdo by neposlal krásné dívce ze zahraničí peníze na letenku, aby za ním mohla přijet? A pak ještě peníze na vízum. A pro nemocnou maminku. A pár set tisíc je v tahu.

Test, který byste si měli udělat

Česká bankovní asociace připravila ve spolupráci s Policií ČR v rámci nově spuštěné podzimní kampaně #nePINdej! online test, na kterém si můžete vyzkoušet, jak výše uvedené podvody fungují. Test vám ukáže 10 modelových situací, se kterými se můžete setkat a nabídne vám vždy několik možností, jak byste mohli na danou situaci reagovat. Po každé situaci zhodnotí, jak jste uspěli a řekne, jak byste se měli zachovat správně.