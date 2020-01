 »   »  Uzbek s ukrajinským řidičákem, polským autem a vízem. Takto jezdí taxi v Praze Bolt

Vlivem špatné reputace některých jedinců, vlivem nečinnosti úřadů a špatné komunikace předáků taxikářských sdružení začal nevratný rozklad taxislužby. Lidé mají oprávněné obavy, aby za cestování neplatili přemrštěné ceny. Najít seriózního taxikáře není snadné. V takové situaci mají aplikace typu Bolt zelenou, bez ohledu na to, že tím poruší řadu zákonů a s úřady nekomunikují. Je to špatně, ale já se tomu nedivím.

Reputace tradiční taxislužby je totiž v podstatě nulová. Z pozice finančního poradce si troufnu tvrdit, že je horší než reputace poslanců. Co taxikář, to zloděj, šmelinář a podvodník – to je všeobecný názor moha lidí. A dlužno napsat, že nejsou daleko od pravdy. Za původce rozkladu tradiční taxislužby lze považovat pány Michala Šotolu, Giovanniho Piscicelli Taeggiho a Zdenka Ponerta. Podle obžaloby od dubna do listopadu 2015 zákazníkům účtovali mnohonásobně vyšší jízdné, než nařizuje magistrát. Další obžalovaní, Pavel Jelínek a Luboš Zdeněk, podle spisu organizovali výběr úplatků pro úředníka Luďka Šmejkala, který tehdy pracoval jako referent v oddělení pro kontrolu taxislužby, píše iDNES.cz .

Čtyři cestující strážníkům uvedli, že na základě objednávky z mobilní aplikace měli být zadrženým automobilem za 100 korun převezeni od stanice metra Palmovka do Novovysočanské ulice, uvádí se na stránce pražské městské policie. Čtyřiadvacetiletý řidič neviděl ve svém počínání žádný problém. Hlídkám předložil polská víza, ukrajinský řidičský průkaz a uzbecký cestovní pas. To, že nemá žádná potřebná povolení pro provozování taxislužby na území Prahy nepovažoval za podstatné a o zkouškách z místopisu evidentně také nikdy neslyšel. Strážníci jeho neoprávněnou činnost oznámili správnímu orgánu, který se případem bude nyní zabývat, píše Městská policie Praha.

V Praze každodenně podnikají desítky nelegálních provozovatelů vozidel taxislužby jezdících na aplikace a stovky cizozemských řidičů, kteří sedí za volantem. Stát s takových příjmů vidí jen drobné, ve většině případů nic. Daň z příjmů se neodvádí, silniční daň nikdo nezná, DPH si není na kom vzít. Sankce? A komu? Příjem se dělí mezi správce flotily a řidiče, často v poměru 60:40 v neprospěch řidiče. Cizincům však riskování za to stojí, ve své domovské zemi by si vydělali ještě méně. V případě problémů s českými úřady stačí opustit Českou republiku a sankce jsou nevymahatelné.

Cena a jedině cena

Porušování zákonů tak nechává klidné také většinu komentujících příspěvek Městské policie v Praze. Důležitá je pro ně jen cena. Zatím co jízda běžným taxíkem by stála ve zmiňovaném případě trasy dlouhé cca 6,5 km okolo 250 Kč, cena 100 Kč je bezkonkurenčně nejnižší. Pokud je jízda (nelegálním) taxíkem levná, není co řešit. Riziko případné nehody, nebo jiné nechtěné příhody, je tak z pohledu některých zákazníků akceptovatelné výměnou za ušetřené peníze. Je to podobná situace, jako by si spotřebitel chtěl koupit párky, které budou mít na obalu uvedeno 90 % masa, ale budou stát tolik, co sója. Výrobce párků je nepodrobil laboratorní kontrole, ani zvířata, z jejichž zbytků byly vyrobeny, neprocházely veterinární kontrolou, cena však bere vše, proto levnější vyhrává. Výrobek spotřebitele zasytí, to je podstatné.

Jenže lidem, používající levné alternativní taxislužby, se nemůžeme divit. V době, kdy v Brně působil Uber, autor článku tuto službu opakovaně používal. Rozdíl v ceně jízdného byl více než dvojnásobný, při jízdě mimo Brno i trojnásobný. Z pohledu zákazníka jsem tak byl nadmíru spokojen.



Autor: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, útvar Městská policie hl. m. Prahy Nelegální podnikání v taxislužbě prostřednictvím aplikace Bolt. Řidič se prokázal uzbeckým pasem. (4. 1. 2020)

Stejnou zkušenost mám i z Prahy, kdy služba Bolt je bezkonkurenčně nejlevnější. Pouze s Boltem se lze dostat z jednoho konce Prahy na druhý za třeba 250 Kč, zatím co jízda taxíkem by vyšla minimálně na 600 Kč a Uber by byl jen o pár korun levnější.

Nízká cena je přesně tím, co zákazníky k Boltu přivádí, zbytek nesledují, není to jejich problém. Když je řidič hloupý, že za nízkou cenu jede, dobře mu tak. Vnímal jsem to při používání aplikací Bolt a Uber podobně. Tady platí přísloví „Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere“. Že řidič pracuje denně 15 i více hodin? Že si vydělá v průměru 60 Kč za hodinu po odečtení všech nákladů? To není můj problém, to je problém úřadů. A stejně tak to vnímá většina lidí. Když se mu to nelíbí, ať tu práci nedělá.

Zákazníci ušetří, taxíky zlevní

Chystaná novela zákona o silniční dopravě s celou problematikou ještě více zamíchá. Logický návrat Boltu do krajských měst a případně všude v rámci Česka je více než jistý. Tradičním taxikářům s taxametry nastanou těžké časy. O Uberu v krajských městech se jen spekuluje, ten má dost svých starostí s červenými čísly, stále je v miliardové ztrátě a spotřebovává jen peníze svých investorů.

Novela návrat alternativních taxislužeb běžících na aplikaci posvětí a budou moci působit v celém Česku bez zásadního omezení. Taxikáře poté bude moci dělat v podstatě každý. Ne že by to zákon povoloval, ale jeho vymahatelnost bude nízká a prokazovat správní delikt obtížné. Stát tak uvidí na daních ještě méně, z řidičů taxislužby se stanou novodobí otroci pracující na hraně nákladů. Bude jich hodně, všichni se budou chtít rozjet na zakázku, takže bude vysoký tlak na cenu.

Radost ale budou mít zákazníci, kterým výrazně klesnou ceny, a to i v době, kdy vstupní náklady všem zdražují. Vydělají na tom i provozovatelé taxi aplikací, kterým se platí provize z každé zakázky. Novelu uvítají také provozovatelé čerpacích stanic, pneuservisy a opravny aut.

Taxikáře tak v Praze a krajských městech brzy bude dělat jen zoufalec, který nic jiného dělat neumí, nebo nemůže. Nebo cizinec, pro nějž je časová investice s minimálním (nezdaněným) příjmem stále atraktivní, oproti jeho domovské zemi. Nemůžeme pak ale mít za zlé, že za volantem taxíku bude sedět třeba Uzbek s polským vízem a ukrajinským řidičákem s nějakou běžící aplikací. Vzdělaný člověk si dokáže spočítat, že by se takto neuživil. A pokud ano, stálo by ho to zdraví a osobní život. Stát si to tak přeje, proto se tak stane.