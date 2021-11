Test srovnávačů: Na povinném ručení umí ušetřit, ale nesmíte vsadit jen na jeden

Jízda bez povinného ručení může řidiče přijít pěkně draho. Zákon totiž počítá se sankcí pět až 40 tisíc korun. Pokud ale auto není pojištěné déle než dva týdny, je vyřazeno z registru vozidel, takže nesmí na silnici. I jenom nepředložení zelené karty může řidiče stát na místě 1500 a ve správním řízení až tři tisíce korun.

Není tedy od věci se podívat, kolik která pojišťovna chce za povinné ručení a co všechno za to nabízí. Jako modelový příklad jsme vzali řidiče ve věku 48 let, který není na silnici žádným nováčkem, bez nehody a má vůz Ford Mondeo combi z roku 2004 s dvoulitrovým naftovým motorem o výkonu 96 kW. S autem ročně najezdí zhruba 10 tisíc kilometrů a žije na pražských Vinohradech.

Už dopředu lze napsat, že nejlevněji v našem srovnání vyšla Direct pojišťovna nebo Pillow. Naopak mezi ty dražší lze zařadit ČSOB nebo Kooperativu. Cena však není to hlavní, co jsme sledovali. Nás zajímalo, zda je levnější koupit pojištění přímo od pojišťovny, nebo přes online srovnávač.

Ceny nejlevnějšího povinného ručení u jednotlivých pojišťoven (v Kč) Cena pojišťovny Porovnej24 ePojištění Top-pojištění Klik.cz Srovnejto.cz Direct 3310 3310 3006 3310 2670 3082 Pillow 3732 4068 2736 – 2736 2736 Slavia 3829 3976 3825 4229 4338 3945 Uniqa 4291 5358 3903 7864 4329 3788 Generalli 4584 4584 – – – – HVP 5054 5686 4134 – – 4134 Allianz 5216 4458 – – 4395 – ČPP 5778 5198 8480 7266 6931 9194 ČSOB 6021 5795 10 593 5796 10 403 10 342 Kooperativa 7147 6637 – 8168 7444 –

Pozn.: Jako modelový případ byl řidič (48 let) z Prahy 2, který vlastní řidičský průkaz déle než 10 let, není u něho vedena žádná nehoda, má vůz Ford Mondeo combi z roku 2004 a ročně s ním najezdí asi 10 tisíc kilometrů.

Podívali jsme se na ceny povinného ručení s nejnižším základním plněním všech deseti pojišťoven, které jej na českém trhu nabízejí, a rovněž jsme se podívali na pět internetových srovnávačů, zda by se nedalo na povinném ručení ještě ušetřit. V některých případech srovnávače opravdu nabídli levnější povinné ručení než samotná pojišťovna.

Už z nastaveného modelového případu je jasné, že se na řidiče budou vztahovat některé slevy, které pojišťovny nabízejí. Třeba právě za to, že za svou řidičskou kariéru nemá záznam o nehodě. Vliv na konečnou cenu povinného ručení může mít i sjednání pojištění online nebo místo řidičova bydliště. O kolik se v našem případě konečná cena liší, může ukázat příklad Hasičské vzájemné pojišťovny (HVP).

Základní pojištění Standard se základním krytím škod 35 milionů korun a zdraví rovněž 35 milionů korun přijde u této pojišťovny v našem případě na 6650 korun, přičemž pojištění obsahuje základní asistenční služby a pojištění úrazu řidiče a posádky vozu. Pojišťovna však poskytla slevu 20 procent za více než devět let bez havárie a dalších pět procent za to, že se pojištění nebude splácet čtvrtletně, ale jednou ročně. Náhle se cena snížila na 5054 korun. Je to ale také jediná pojišťovna, kde povinné ručení nelze sjednat online.

Ne všechny pojišťovny ovšem nabízejí stejné základní krytí 35/35 milionů korun. Třeba ČSOB na majetku nabízí nejnižší krytí 35 milionů korun, ale u zdraví začíná na 44 milionech. Direct pojišťovna dokonce začíná s krytím 50/50 milionů korun. Některé internetové srovnávače pojištění s nejnižším krytím zase vůbec nenabízejí. „Nízké krytí nedoporučujeme, při nehodě by to nemuselo stačit,“ vysvětlil například zástupce Top-pojištění.cz.

Nejlevnější nabídka

Podíváme-li se tedy do ceníků jednotlivých pojišťoven, zjistíme, že nejlevnější základní povinné ručení nabízí Direct pojišťovna, která si po odečtení bonusu (53 %) a po další slevě (15 %) za sjednání pojištění vezme 3310 korun. Za tuto cenu nabízí krytí 50/50 milionů korun, základní asistenci, tedy příjezd a práci mechanika a vyproštění. Pomůže při nehodě a drobných závadách.

Pod čtyři tisíce korun jsou ještě pojišťovny Pillow (3732 korun po odečtení bonusu 20 % a s krytím 35/35) a pojišťovna Slavia (3829 po odečtení bonusu 45 %, 20 % slevy za roční splátky a 2 % za komunikaci na internetu s krytím 35/35). V případě Slavie se dokonce po pěti minutách po zadání údajů ozval na telefonu operátor pojišťovny s nabídkou pomoci.

Ostatně telefonický kontakt je velmi častý, zejména pak u internetových srovnávačů, které se zájemci ozývají od několika minut do několika hodin. Zpravidla lákají ještě na další slevy, které se v internetových srovnávačích zájemcům neobjeví.

Střední třída

Ve čtyřtisícové hladině se pohybují pojišťovny Uniqa a Generali. Uniqa nabízí po odečtení různých bonusů a slev v celkové výši 56 procent základní pojištění za 4291 korun. Generali po odečtení dvacetiprocentní slevy che za svoje základní pojištění 4584 korun.

Těsně nad pětitisícovou hranicí (5054 korun) se pohybuje již zmíněná Hasičská vzájemná pojišťovna. Za 5216 nabízí svoje povinné ručení Allianz se základní asistencí, právníkem na telefonu a úrazovým pojištěním řidiče. Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) pak s krytím 50/50 milionů korun nabízí povinné ručení za 5778 korun, a to po započítání bonusu 25 % a slevě 2477 korun.

Je zajímavé, nakolik s cenou hýbe počet ujetých kilometrů ročně. Jedná se totiž o tisíce korun. Zatímco bez omezeného nájezdu se cena třeba právě u Allianz zvedne z 5216 na 8935 korun, řidič, který ročně najezdí do pěti tisíc kilometrů, zaplatí na ročním pojištění 4082 korun.

Nejdražší povinné ručení

Nejdražší pojištění v tomto testu měly ČSOB a Kooperativa. ČSOB si počítá 6021 korun s krytím na majetku a zdraví 35/44 milionů korun, asistenční službou, úrazovým pojištěním řidiče do výše 100 tisíc korun a pojištěním osobních věcí do výše deseti tisíc korun. Kromě bonusu je v ceně započítána sleva 20 procent za sjednání online.

Nejdražší povinné ručení pak nabízí Kooperativa, která po odečtení bonusu 25 % nabízí pojištění s krytím 35/35 milionů korun za 7147 korun. Pojištění zahrnuje asistenční služby v podobě půlhodinové práce mechanika v terénu, odtah havarovaného vozidla nebo telefonické poradenství a tlumočení.

Velké rozdíly u srovnávačů

S cenami dokážou značně zahýbat internetové srovnávače. Zkusili jsme pět z nich – Porovnej24, ePojištění, Top-pojištění, Klik.cz a Srovnejto.cz, který ovšem patří do stejné skupiny jako Porovnej24. Přesto tyto dva poslední srovnávače v řadě případů nabízejí rozdílné ceny povinného ručení stejných pojišťoven.

Ne všechny srovnávače ale nabízejí povinné ručení všech pojišťoven. Vlastně se jedná pouze o Porovnej24, na jejichž stránkách lze produkty všech deseti pojišťoven najít. Třeba povinné ručení od Generali nabízel právě pouze Porovnej24. Ale Top-pojištění, v jehož portfoliu chybí i jiné pojišťovny, Generali do své nabídky v dohledné době přidá.

„Abychom mohli porovnávat nabídky, musíme mít s pojišťovnami uzavřenou smlouvu o zprostředkování pojištění. Ne s každou pojišťovnou se nám však podařilo spolupráci domluvit, a tak jejich pojištění porovnat nedokážeme. Dobrou zprávou však je, že s pojišťovnou Pillow a Generali již domluvenou spolupráci máme, díky čemuž zanedlouho budeme moci porovnávat i jejich produkty,“ vysvětlil zástupce srovnávače Top-pojištění.

Vůbec nejlevnější povinné ručení ve sledovaných srovnávačích nabízel Klik.cz. Jednalo se o pojištění Direct pojišťovny za 2670 korun. Samotná Direct pojišťovna přitom svoje pojištění nabízí za 3310 korun. Jen o něco málo draží produkt od pojišťovny Pillow nabízeli hned tři srovnávače (ePojištění, Klik.cz a Srovnejto.cz). Zatímco sama pojišťovna svoje povinné ručení prodávala za 3732 korun, uvedené srovnávače byly o téměř tisíc korun levnější (2736 korun).

Naopak u těchto srovnávačů také vyšlo vůbec nejdražší povinné ručení ve sledovaných parametrech. Produkt ČSOB nabízely za více než deset tisíc korun, přitom samotná ČSOB stejné povinné ručení nabízela o více než čtyři tisíc korun levněji.

Není to ojedinělý případ, kdy některé srovnávače nabízely dražší pojištění než samotná pojišťovna. Když ale zájemce věnuje brouzdání po internetu chvíli času, najde zpravidla pojištění levnější.