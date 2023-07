Nakupujte jako místní a plaťte kartou s dobrými kurzy. Praktické tipy, jak si užít Chorvatsko

Po prvních dvou týdnech prázdnin jsme se rozhodli částečně test zopakovat, protože jsme byli zvědaví, jestli se ceny od začátku července přeci jenom ještě nějak nezměnily. Zároveň jsme vše sledovali tentokrát na třech různých místech Chorvatska – od severu po jih (na Krku, Hvaru a Pelješaci). Jak to dopadlo?

Ceny v restauracích

Asi nejvíc se v souvislosti s Chorvatskem mluvilo v médiích o cenách v restauracích. V tomto případě platí to stejné jako v České republice. Tedy že záleží na výběru restaurace. Samozřejmě můžete zajít do dražší restaurace, ale většina běžných podniků, a to i v turistických destinacích, není o moc dražší než restaurace v Česku.

Pro představu – menu obsahující hlavní jídlo, salát a palačinku – se v Čechy oblíbené Bašce dá sehnat přímo na pobřežní kolonádě za 13 eur (cca 312 korun), pizza se pohybuje od 8 do 11 eur (192 až 264 korun). Espresso s mlékem si tu můžete dát za 1,50 eura (36 korun).

Kolik vás stály zmrzlina nebo pivo? Chystáte se letos do Chorvatska? Pokud ano, pošlete nám fotografii, na kolik vás vyšla porce zmrzliny, láhev piva nebo jídlo v restauraci. Budeme rádi za snímek s cenovkou nebo vyfocený účet. Ideálně, když připojíte čas a místo pořízení fotografie, a napište, zda u ní chcete uvést své jméno. Na konci srpna bychom pak z vybraných snímků vytvořili galerii, jak hodně se náš červnový test k „chorvatskému zdražování“ odchýlil od letní reality. Snímky posílejte na adresu: ctenari@mesec.cz

V letovisku Trpanj na poloostrově Pelješac v jižní Dalmácii vás pak vyjde cheeseburger v restauraci na 6,5 eura (156 korun). Pizzu tu stejně jako na severu koupíte od osmi eur výš. Připlatíte si ale třeba za pivo. To lze sehnat od 2 do 3,5 eur (48 až 84 korun).

Celkem velké rozdíly jsou u cen zmrzliny. Během druhé vlny testu jsme narazili na 1,5 eura (36 korun) za kopeček, někde ale stejná porce stála o 1 euro víc (60 korun). Ve městě Hvar na stejnojmenném ostrově ale chtěli za kopeček i 3 eura (72 korun).

Cena zmrzliny u stánku v historickém městečku Vrbnik na ostrově Krk. Autor: Jan Vaca

Ceny v obchodech

Důkladnou sondu cen potravin a detaily najdete v textu Aktuální ceny potravin v Chorvatsku. Porovnali jsme je s okolními zeměmi. Přesto máme pro vás pár drobných tipů, jak v Chorvatsku nakupovat v supermarketech, na které stoprocentně v letoviscích narazíte.

Mezi ty hlavní patří řetězce Plodine, Konzum, Tommy nebo Lidl. V některých městech najdete i Billu nebo Kaufland. Pokud chcete zjistit, jaká je nabídka v akcích, můžete jednoduše na webu každého řetězce najít aktuální letáky. Stejně tak si můžete už v Česku do svého telefonu stáhnout aplikaci příslušného obchodu a dostat se k nižším cenám.

Například řetězec Konzum, který ostatně má i anglicky psanou kampaň, v níž zahraniční turisty nabádá, aby u něj nakupovali jako místní obyvatelé, má do konce léta speciální akci. V jejím rámci dostanete přes aplikaci na každý nákup 5% slevu.





Letáky některých řetězců působících v Chorvatsku. Autor: Jan Vaca

V případě Lidlu si ani nemusíte stahovat speciální „chorvatskou“ aplikaci. Ta, kterou řetězec využívá, je totiž vícejazyčná a jednoduše si v nastavení upravíte zemi, v níž zrovna jste.

Čím platit? Revolut a další karty

V Česku zrovna probíhá debata o tom, zda nezavést povinnost přijímat platební karty. Po zrušení EET totiž řada podniků přešla na způsob „cash only“, což vás může přivést do komplikované situace, kdy prostě nemáte v peněžence hotovost. Debata o tom, proč to tak je, je na jiný text, každopádně v Chorvatsku na většině míst bez problémů zaplatíte kartou.

Výjimkou jsou samozřejmě malá soukromá parkoviště nebo atrakce pro děti u hlavních pláží (ty mimochodem vyjdou na hodinu na 10 eur, tedy na cca 240 korun). Zajímavé v tomto ohledu ale je, že automaticky dostáváte hned i účtenku. Během testu se nám nestalo, že by ji provozovatel nějakého obchodu nebo služby nevydal. A týkalo se to právě i hlídačů malých soukromých parkovišť. Prostě měli k dispozici malou přenosnou tiskárnu. Chorvatsko si evidentně daleko lépe dokáže ohlídat daňové úniky.

Jaké platební karty ale během cest pro Chorvatsku využívat? Nám se jednoznačně vyplatila platební karta (Visa) od litevského Revolutu. Ten si ke kurzu Evropské centrální banky připočítává přirážku 0,2 %. Ještě před cestou jsme si zároveň s předstihem převedli koruny na eura a platili z něj, abychom se vyhnuli víkendovým přirážkám, které se u Revolutu platí v sobotu a v neděli.

Využít ale můžete samozřejmě i karty od jiných bank. Aktuální srovnání najdete v textu Test kurzů platebních karet: skvělé kurzy má 7 karet a můžete je mít taky, který jsme vydali minulý týden.

Kde vyměnit kuny

V Chorvatsku se od roku 2023 platí eurem. V restauracích i obchodech jsou nicméně i nyní uváděny i ceny v kunách. Je to především kvůli místním obyvatelům, aby měli představu, kolik za jednotlivé zboží platili dřív v kunách a na kolik je nyní vyjde v eurech.

Někteří Češi možná loni nestačili všechny kuny utratit, stále ale máte hned několik možností, jak si je v Chorvatsku vyměnit. Můžete zajít v Záhřebu přímo do Chorvatské národní banky. V případě letovisek ale budete mít jednodušší, když si najdete pobočku nějaké běžné komerční banky, Finanční agentury (Financijska agencija – Fina) nebo Chorvatské pošty.

My to vyzkoušeli s poštou a napoprvé nám to až tak úplně nevyšlo. Úřednice tvrdila, že může vzít jen papírové bankovky, což není pravda. Na jiné pobočce pošty už bez problémů vyměnili i mince.

Výměnný kurz je stanoven v poměru 1 euro = 7,550 kun. Na poště, Fině nebo v bankách vám zdarma vymění během jedné transakce maximálně 100 papírových bankovek a 100 mincí. Za větší počet bankovek nebo mincí může být účtován poplatek. Detaily najdete třeba na webu Chorvatské národní banky nebo na webu Chorvatské pošty. Od příštího roku bude výměna možná už jen u národní banky.

Jak být pořád na síti

A na závěr drobný tip k internetovému připojení v Chorvatsku. Většina kempů nebo apartmánů sice nabízí připojení k Wi-Fi, kvalita sítě ale značně kolísá, někdy a někde je to spíš pro zlost. Řešení je celkem jednoduché a levné. U společnosti Hrvatski Telekom si můžete koupit za 10 eur (cca 240 korun) předplacenou SIM kartu na 10 dní neomezeného surfování.