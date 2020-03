 »   »  Termín přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovny se posouvá na srpen

Další pojišťovnou, která umožní podání Přehledu až do 3. srpna 2020, je Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. U OSVČ i zaměstnavatelů, kteří se dostanou do prodlení při placení samotného pojistného nebo záloh na pojistné, bude možné zmírnit penalizaci, přičemž jednotlivé případy budou posuzovány individuálně, uvádí se v prohlášení pojišťovny.

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) ve svém prohlášení uvádí, že prodlužuje lhůtu pro podání přehledu OSVČ do 3. srpna 2020. Ale podle § 24 (odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.), je v tuto chvíli nezbytné postupovat tak, jako by lhůta pro podání Přehledu nebyla posunuta. To znamená, že doplatek za rok 2019 bude splatný v řádných termínech a penále za pozdní úhradu bude vyměřeno. Jestliže si ale OSVČ poté podá žádost o odstranění tvrdosti zákona, VoZP jí vyhoví a penále promine.

Současně je připraven návrh, který má posunout termín podání Přehledu na zdravotní pojištění za rok 2019 o tři měsíce do začátku srpna. Parlament ČR by ho měl projednat ve stavu legislativní nouze v úterý 24. března 2020.

Vláda totiž umožnila fyzickým i právnickým osobám podat přiznání k dani z příjmu až o tři měsíce později , tedy do 1. července 2020. OSVČ přitom nemusejí prokazovat, že jim šíření koronaviru způsobilo komplikace v podnikání. Přirozeně by tedy mělo dojít i k posunu termínů pro přehledy u zdravotních pojišťoven a ČSSZ.

Osoby samostatně výdělečně činné mohou letos podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 zdravotním pojišťovnám až do 3. srpna 2020, a to bez udělení pokuty za pozdní podání. Jak se uvádí v prohlášení Svazu zdravotních pojišťoven ČR, jde o mimořádné opatření, související s šířením onemocnění COVID-19, které navazuje na aktuální kroky vlády ČR a schválený liberační daňový balíček .

Stát možná OSVČ na půl roku odpustí sociální pojištění

V pátek 20. března 2020 byl do připomínkového řízení odeslán návrh zákona na odpuštění povinných plateb na důchodové pojištění pro OSVČ, a to na dobu 6 měsíců. V případě, že dojde ke schválení, by mělo být účinné již od března 2020. OSVČ by tedy nemusely hradit tzv. sociální pojištění od března 2020 do srpna 2020 včetně dle svých stávajících vyměřovacích základů.

Připomeňme si, že minimální záloha sociálního pojištění pro hlavní činnost pro rok 2020 je stanovena na 2544 Kč měsíčně. Při půlročním odpuštění plateb by tak šlo minimálně o 15 264 Kč, které by zůstaly v peněženkách OSVČ.