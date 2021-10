Stavební spoření v říjnu: první spořitelna zvyšuje úrokové sazby spoření (POROVNÁNÍ)

Podívejme se proto na aktuální srovnání toho, co nám dnes stavební spořitelny nabízí.

Porovnáváme výhodnost stavebního spoření z pohledu střadatele, který usiluje o optimální zhodnocení svých úspor. Na aktuální nabídky se podíváme metodikou, kterou pro porovnání stavebních spořitelen používá web stavebky.cz. Budeme předpokládat pravidelné spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let. Kritériem výhodnosti bude naspořená částka vypočtená při zahrnutí všech poplatků, úroků, daní a státní podpory. Z naspořené částky je možno zjistit čistou úrokovou sazbu a srovnatelnou sazbu spořicího účtu. Ta nám říká, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom na něm po zdanění dosáhli stejného výnosu.

Nejprve porovnáme standardní nabídky, které jsou dostupné skutečně všem. Na závěr se zmíníme o nabídkách speciálních, pro jejichž získání musíme vynaložit určité úsilí – otevřít a používat nový běžný účet nebo získat dalšího zájemce o spoření.

Ve standardních nabídkách vítězí MONETA

Všechny stavební spořitelny dnes nabízejí uzavření smlouvy bez vstupního poplatku, za vedení účtu požadují roční poplatek 300 až 360 Kč ročně a vklady jsou úročeny jedním procentem. Není divu, že rozdíly ve zhodnocení jsou minimální. Vymyká se pouze MONETA Stavební Spořitelny, která od 18. 10. 2021 zvýšila úročení vkladů na 1,30 % p.a., a na výsledku je to znát.

Porovnání jednotlivých tarifů stavebních spořitelen je v následující tabulce:

Srovnání standardních nabídek stavebních spořitelen Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu MONETA ProSpoření 137 204 Kč 3,782 % 4,449 % Buřinka Akce 2000 Kč 136 112 Kč 3,522 % 4,144 % MPSS Moudré spoření 136 093 Kč 3,517 % 4,138 % RSTS SPOŘENÍ S 213 – akce 136 024 Kč 3,501 % 4,119 % ČSOBS AktivPlus Spořicí 135 659 Kč 3,413 % 4,015%

Tabulka ukazuje, kolik si naspoříme u jednotlivých stavebních spořitelen, pokud ukládáme 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let. Výpočet zohledňuje státní podporu, poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba uvádí zhodnocení vkladů po zdanění. Srovnatelná sazba spořicího účtu ukazuje, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen spořicí účet, abychom po zdanění dosáhli stejného výnosu jako stavebním spořením. Výpočet: stavebky.cz

MONETA Stavební Spořitelna

MONETA získala náskok především díky úrokové sazbě 1,3 % p.a. Jde o základní úrokovou sazbu bez jakýchkoli dalších podmínek. Vedení účtu stojí 27 Kč měsíčně, což znamená 324 Kč ročně. Uzavření smlouvy je prakticky bez poplatku, je jen třeba dekódovat složitý systém slev. Bez ohledu na výši cílové částky mají uzavření smlouvy zdarma klienti, kteří uzavřou smlouvu online, a dále zájemci, kteří dosáhli věkové hranice 24 let a zároveň nedovršili věkovou hranici 55 let. Všichni ostatní (tedy mladší do 24 let a starší od 55 let výše) neplatí za uzavření smlouvy rovněž nic, jen si musí zvolit cílovou částku 200 tis. Kč, nebo 500 tis. Kč.

Při spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let si u MONETY naspoříme 137 204 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 3,782 % p.a. To je tedy čisté zhodnocení našich vkladů, po odečtení všech poplatků a daní. Kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 4,449 %, protože úroky podléhají zdanění.

Buřinka (Stavební spořitelna České spořitelny)

Za svou popularitu vděčí stavební spoření především státní podpoře. Její výše činí 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně. Pro získání státní podpory je nutné spořit alespoň 6 let. Pokud využijete úvěr ze stavebního spoření, není dodržení 6leté lhůty vyžadováno.

O 1092 korun méně si naspoříme u Buřinky. Základní úroková sazba je 1 % p.a. a vedení účtu stojí 325 Kč ročně. Pokud si zvolíme cílovou částku do výše 200 tis. Kč, neplatíme poplatek za uzavření smlouvy. Od začátku října je totiž v platnosti akční nabídka, v jejímž rámci získáme slevu na vstupním poplatku až do výše 2000 Kč.

Modrá Pyramida (MPSS)

Další v pořadí je Modrá pyramida. Ta momentálně nabízí uzavření smlouvy zdarma bez omezení cílové částky a za vedení účtu si počítá 300 Kč ročně. S úročením vkladů je to u Modré pyramidy trochu složitější. Zjednodušeně lze říci, že při dodržení všech podmínek jsou vklady úročeny jedním procentem. Základní úroková sazba je totiž 0,5 % p.a. a k ní lze získat úrokový bonus ve výši dalších 0,5 %. Tento bonus je však omezen na dobu 6 let a na vklady do výše 300 tis. Kč. Zůstatek převyšující tuto částku je úročen pouze základní sazbou 0,5 % p.a. Pro získání úrokového bonusu je dále nutno pravidelně spořit po dobu šesti let.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Raiffeisen stavební spořitelna úročí vklady základní sazbou 1 % p.a. a vedení účtu stojí 340 Kč ročně. Také zde uzavřeme smlouvu bez vstupního poplatku, snadno splnitelnou podmínkou je pouze cílová částka nejméně 200 tis. Kč (horní mez není stanovena). Toto zvýhodnění platí v rámci akční nabídky, které byla vyhlášena do konce listopadu.

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBSS, Liška)

ČSOB Stavební spořitelna jako jediná zcela odstranila poplatek za uzavření smlouvy ze sazebníku poplatků. Poplatek za vedení účtu je však nejvyšší, a to 360 Kč ročně. Úročení vkladů se (podobně jako u Modré pyramidy) skládá ze dvou částí. K základní úrokové sazbě 0,6 % p.a. lze získat bonus 0,4 % p.a., takže celkové úročení je 1 % p.a. Tento bonus můžeme získat po dobu prvních šesti let spoření a podmínkou pro jeho získání je pravidelné spoření. Naopak když požádáme o úvěr, nárok na úrokový bonus zaniká.

Prémie navíc

U některých stavebních spořitelen můžeme navíc získat prémii. To je však podmíněno buď tím, že si kromě stavebního spoření sjednáme nový běžný účet, nebo získáme pro stavební spořitelnu dalšího klienta. Okruh zájemců, kteří mohou takovou nabídku využít, je malý, a proto uvádíme tyto možnosti ve zvláštní tabulce. Její obsah i metodika výpočtu je stejná jako u tabulky první, kde jsou uvedeny pouze standardní nabídky.

Srovnání speciálních nabídek stavebních spořitelen Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu RSTS SPOŘENÍ S 213 pro klienty RB + prémie 138 170 Kč 4,011 % 4,719 % ČSOBSS AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB 136 817 Kč 3,691 % 4,342 % ČSOBSS AktivPlus s prémií za nového klienta 136 239 Kč 3,553 % 4,180 %

Nejlépe vychází prémie Raiffeisen stavební spořitelny, která svým výnosem předčí i standardní nabídku MONETY. Pokud si kromě stavebního spoření s RSTS zřídíme také nový běžný účet u mateřské Raiffeisenbank, tento běžný účet budeme aktivně používat a převedeme na něj svůj platební styk, získáme navíc prémii ve výši 2000 Kč (po zdanění 1850 Kč).

Podobnou prémii má v nabídce i ČSOB Stavební spořitelna. Když si ke stavebnímu spoření založíme nový běžný účet u mateřské ČSOB a aktivně jej používáme, dostaneme prémii 1000 Kč. Stejnou prémii 1000 Kč dostaneme, pokud si se stavebním spořením sjednáme doplňkové penzijní spoření.

A konečně při založení smlouvy o stavebním spoření online u ČSOBSS můžeme od stavební spořitelny obdržet prémii 500 Kč, pokud pro stavební spořitelnu získáme alespoň jednoho dalšího klienta.

Co je dobré zvážit?

Stavební spoření je dlouhodobě nejvýhodnější nástroj pro dlouhodobé bezpečné spoření. Jeho hlavním omezením je potřeba spořit alespoň 6 let. Dřívější ukončení je možné, ale za cenu ztráty státní podpory a v některých případech si stavební spořitelna za předčasné ukončení smlouvy může naúčtovat poplatek.

Je smutnou skutečností, že inflace v posledním čtvrtletí vyskočila natolik, že ani stavebním spořením nezabráníme poklesu hodnoty vkladů. I přesto má dobrý smysl o stavebním spoření přemýšlet. Proč? Protože i když nám inflace z našich peněz něco ukrojí, se stavebním spořením nám toho ukrojí o něco méně. Spoření na spořicím účtu nám umožní s penězi lépe nakládat (není zde šestiletá vázací lhůta), ale výnos je podstatně nižší.

Alternativou jsou investice (do fondů či akcií), ovšem za cenu podstatně vyššího rizika. Další možností jsou protiinflační státní dluhopisy. Tam nevyděláme ani neproděláme, protože výnos kopíruje inflaci. Dluhopisy však neumožňují pravidelné měsíční spoření, peníze je možno ukládat pouze při emisi dluhopisů.