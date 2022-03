Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje v souvislosti s důsledky válečného konfliktu na Ukrajině dvě nové dávky. Tu první už schválila vláda. Má pomáhat těm, co prchají před válkou. Druhá má podpořit lidi, kteří se rozhodli uprchlíkům pomoci.

Humanitární dávka

Občané Ukrajiny, kteří svou zemi opouští z důvodu válečného konfliktu, spadají do okruhu osob v režimu dočasné ochrany. Mohou proto v případě potřeby využít sociální služby.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh (sněmovní tisk 171) na zavedení tzv. humanitární dávky, která má podpořit obyvatele Ukrajiny v nouzi. Je určena osobám, které opustily území Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu a které v ČR získaly pobyt od 24. února 2022 dál (jde o osoby, které mohou mít různé pobytové statusy).

Cizinci s dočasnou ochranou budou moci podle návrhu čerpat finanční pomoc ve výši 5000 Kč, která má pomoci s úhradou základních životních potřeb.

Dávka má být podle důvodové zprávy vyplacena jednorázově a automaticky v měsíci, ve kterém byla dané osobě udělena dočasná ochrana: Navrhuje se, aby ‚první‘ dávka ve výši pěti tisíc korun byla poskytnuta automaticky, v návaznosti na vydání povolení k pobytu.

Získají na ni nárok i ti, jimž bylo vystaveno speciální vízum za účelem strpění ještě před účinností tohoto zákona.

Finanční podpora nejdéle na půl roku

Pokud by vyšlo najevo, že příjmová, sociální a majetková situace příjemce první dávky ani nadále neumožňuje zajištění základních životních potřeb (za sociální poměry lze dle důvodové zprávy považovat i poměry jeho rodinných příslušníků), mělo by být možné mu na základě jeho žádosti poskytnout tuto dávku i opakovaně.

Maximálně však po dobu dalších pěti kalendářních měsíců bezprostředně následujících po tom, ve kterém byla udělena dočasná ochrana. Nejdéle by tedy mělo být možné čerpat tyto prostředky půl roku.

Po skončení této formy pomoci bude v případě potřeby osobám umožněn vstup do systému pomoci v hmotné nouzi a osoby mohou být podle jejich individuální situace zajištěny příspěvkem na živobytí, případně doplatkem na bydlení a mimořádnou okamžitou pomocí, vysvětluje důvodová zpráva.

Jak a kde požádat o dávku?

Žádost o druhou a další humanitární dávku by měla obsahovat:

identifikační údaje,

místo pobytu žadatele v ČR.

K žádosti bude nutné přiložit doklady prokazující, že žadatel je cizincem s dočasnou ochranou. Do žádosti se mají uvádět také příjmové, sociální a majetkové poměry na území ČR se všemi dostupnými doklady nebo je třeba je potvrdit formou čestného prohlášení.

Podle aktuálního návrhu legislativy schváleného vládou se od druhé humanitární dávky předpokládá nutnost prokazování aktuální finanční situace žadatele každý měsíc. Platí, že žádost má být jednoduchá a relevantní je pro tento účel, např. i čestné prohlášení. Cílem tohoto procesu je zajistit, aby dávku dostali lidé, kteří ji opravdu potřebují, uvedl pro server Měšec.cz Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace MPSV, a dodal, že ministerstvo zároveň pracuje na možnosti, aby vše mohlo být vyřízeno pouze elektronicky.

Humanitární dávku budou vyplácet krajské pobočky Úřadu práce ČR a pobočka pro hlavní město Prahu. Dávka se má vyplácet v hotovosti nebo převodem na účet v bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelním a úvěrním družstvu v ČR určený žadatelem. Do ciziny se dávka nevyplácí.

Za nezletilé cizince jedná v této věci jeho zákonný zástupce. Pokud zde nezletilí cizinci zákonného zástupce nemají, jednají za ně osoby blízká nebo jiné osoby, která o ně pečují.

Nárok na humanitární dávku nijak nekoliduje s případnou výplatou dávky mimořádné okamžité pomoci před účinností tohoto zákona.

Návrh je nyní projednáván ve zkráceném jednání v režimu legislativní nouze.

Chci zdůraznit, že pomoc, kterou jsme připravili pro lidi prchající před válečným konfliktem, v žádném případě nezavádíme na úkor českých občanů. Víme, že nyní lidé mají problémy třeba s placením faktur za energie a obecně vysokými cenami. I pro ně máme příspěvek a na tom se nic nemění. Zároveň si uvědomujeme mimořádnost situace na Ukrajině a víme, že je naší povinností lidem, kteří u nás hledají bezpečí, zajistit alespoň to nejzákladnější, uvedl ministr práce Marian Jurečka a dodal, že cílem státu je také umožnit nově příchozím obyvatelům Ukrajiny brzy najít zaměstnání a za tímto účelem spolupracovat přímo i se zaměstnavateli.

Solidární dávka

Ministerstvo práce dále pracuje i na tzv. solidární dávce, která by měla být určena lidem, kteří nabízí uprchlíkům z Ukrajiny bydlení. Konkrétní návrh ale zatím zveřejněn nebyl. Návrh na poskytnutí solidární dávky pro ubytovatele vláda teprve projedná na svém dalším zasedání a legislativa se nyní připravuje, potvrdil nám Augusta z MPSV.

Ač návrh ještě není přístupný, ministr práce Jurečka v minulých dnech v této souvislosti zmiňoval možnost vyplácet těmto lidem tisícikorunu měsíčně na jednoho ubytovaného ukrajinského uprchlíka, maximálně však pět tisíc Kč na měsíc. Tato podpora by se mohla vyplácet od března do května s tím, že žádost by se podávala na krajský úřad práce.

Jurečka také zmínil, že se bude Česko snažit vyjednávat s EU o možnosti vyplácet humanitární dávky aspoň částečně z evropských peněz, protože státy střední a východní Evropy budou čelit největšímu náporu.

Další novinky, které mají pomoci zvládnout uprchlickou vlnu

Vláda kromě humanitární dávky schválila i úpravu legislativy týkající se dětských skupin tak, aby v nich bylo možné pečovat také o děti občanů Ukrajiny, kteří prchají před válkou.

Významnou novinkou je také volný vstup na trh práce pro držitele speciálních víz (vízum za účelem strpění), které vydává Ministerstvo vnitra.

Osoby s tímto vízem by podle nové legislativy měly stejná práva pro účely zaměstnanosti, jaké mají cizinci s trvalým pobytem na území ČR. Klíčový je v této souvislosti tzv. volný vstup na trh práce. Držitelé speciálního víza za účelem strpění by tak získali práci bez toho, aby museli žádat o příslušné povolení, upřesnilo ministerstvo práce.

Vláda také rozhodla o kompenzaci krajům za ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Má činit 180 Kč za osobu a den a 100 Kč za dítě do 10 let a den. Kompenzace by měly být platné do 31. března 2022.