Havárie nebo úraz při cestě s pomocí na Ukrajinu? Plnění od pojišťovny bude obtížné

Za uplynulý týden od vypuknutí války na Ukrajině se mezi Čechy vzedmula obrovská vlna nezištné pomoci. Znovu se potvrzuje, jako už mnohokrát v historii, že lidské tragédie se nás hluboce dotýkají a v tu chvíli jsme ochotni vydat se z posledního groše, abychom pomohli neštěstí odvrátit. Třeba jako to bylo naposledy v případě tornádem postižené Moravy.

Některým lidem stačí pro dobrý pocit poslat peníze na charitativní účty, případně někam přivézt oblečení, jídlo a jiné potřebné věci na sbírkové místo. Jiní ale chtějí předat potřebné věci přímo do rukou Ukrajinců. A tak sedají do plně naložených aut a vyrážejí směrem na východ. Někdo předá pomoc na hranicích Slovenska a Ukrajiny, kde se o vše postará humanitární organizace, někteří lidé však jedou ještě dál, přímo na Ukrajinu.

Na takovou výpravu vyrazil také starosta pro Prahu 7 Jan Čižinský, který o svém záměru informoval na sociální síti, kde nabídl, že se lidé mohou připojit a ještě nějaké potřebné věci přinést.

Ano, vezeme pomoc mikrobusem do dětského domova v městě Chlust, což je asi 100 kilometrů za slovensko-ukrajinskou hranicí. Kvůli bezpečnosti pojedeme přes Maďarsko a Rumunsko, abychom se pohybovali na území Ukrajiny co nejméně, potvrdil Měšci starosta.

Dovézt pomoc až na místo určení je každopádně velká obětavost, tím spíš, pokud ji chcete dostat až na konkrétní místo, v tomto případě třeba k dětem z dětského domova, které je od rumunské hranice vzdáleno asi 10 kilometrů. V případech podobných cest, kdy vyjedete na okupované území jen kousek za hranice, vám nejspíš žádné válečné nebezpečí nehrozí.

Nicméně, znáte to o té náhodě. Stačí uklouznout na námraze a zlomit si ruku. Nebo najet autem do výmolu a pochroumat si kolo. Nebo si nevšimnete jiného auta, do kterého lehce naboříte.

Jedete do války. Počítejte s tím

Existuje zde riziko, že se na vás nemusí vztahovat vaše dosavadní životní pojištění nebo povinné ručení auta a havarijní pojištění. To proto, že Ukrajina je momentálně ve válečném stavu a všechny pojišťovny na takovou situaci uplatňují výluku z pojištění.

Co mají pojišťovny obecně ve výlukách Události, které vznikly v důsledku: války, invaze, nepřátelské nebo jiné válečné operace (bez ohledu na to, zda byla vyhlášena válka) nebo občanské války

povstání včetně vojenského povstání, vzpoury, revoluce, uchvácení moci, stanného práva nebo stavu obležení

občanských nepokojů, tj. regionálních protizákonných skupinových násilných vystoupení občanů vedoucích ke vzniku škod na životě a zdraví jiných občanů a škod na majetku, pokud se pojištěný na takových občanských nepokojích aktivně podílel

teroristických činů, tj. násilných činů poškozujících lidský život, majetek nebo infrastrukturu s úmyslem ovlivnit vládu nebo zastrašovat veřejnost nebo její část, pokud se pojištěný na teroristickém činu aktivně podílel

obecného ohrožení vlivem působení jaderné energie, chemické nebo biologické kontaminace

Všechny pojišťovny se řídí nařízeními či doporučeními ministerstva zahraničních věcí. To vydalo 25. února 2022 tuto zprávu:

S ohledem na probíhající vojenskou invazi Ruské federace na Ukrajinu byl na Ukrajině vyhlášen válečný stav a došlo k podstatnému zhoršení bezpečnostní situace, MZV ČR varuje před jakýmikoliv cestami na Ukrajinu. MZV ČR vyzývá občany ČR, aby okamžitě opustili Ukrajinu. Velvyslanectví ČR v Kyjevě i Generální konzulát ve Lvově byly dočasně uzavřeny.

Svoje varování rozšířilo ministerstvo i na jakékoli cesty do Ruska a Běloruska.

„My se řídíme informacemi ministerstva zahraničních věcí. To vydalo varování před cestami na Ukrajinu a vyzvalo občany České republiky, aby se vrátili zpět. Tedy i my považujeme celé území Ukrajiny za oblast, která je ve válečném stavu. Kdo tam jede, vystavuje se dobrovolně riziku,“ sdělila tisková mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Dodává však, že pokud by se něco stalo v jiné souvislosti, a ne v přímé vazbě na válečné a podobné násilí, tak by pojišťovna také plnila škody. Jen je třeba upozornit, že v danou chvíli nefungují normálně infrastruktury jako v mírových podmínkách – tedy například asistenční služby mají omezenou možnost účinné intervence při pojistné události ve prospěch pojištěného, doplnila Eva Svobodová.

Přes tato varování ministerstva a také přes obecné výluky by však pojišťovny posuzovaly každou pojistnou událost individuálně.

Pokud někam povezete na vlastní pěst pytle s oblečením a jídlem a za ukrajinskými hranicemi se připletete k běžné dopravní nehodě, většina pojišťoven vám škodu zřejmě zaplatí. Stejně tak, když třeba uklouznete na náledí a zlomíte si ruku. Pojišťovna totiž bude zjišťovat, jestli k nehodě došlo v příčinné souvislosti s válkou, nebo zda vaše škoda nemá s válkou nic společného.

Jedna pojišťovna zaplatí, druhá nikoli

Ano, škody způsobené kvůli válečnému konfliktu jsou vyloučené. Týká se nových výjezdů do Ukrajiny a hranic Ruska s Ukrajinou. Běžné úrazy, nemoci nesouvisející s válečným konfliktem budou hrazeny, sdělil Měšci Jakub Jírovec, který má na starosti oblast pojištění v České spořitelně.

Jinak by se k havárii nebo úrazu stavěla pojišťovna Allianz: Pokud u nás klient uzavřel jakýkoliv typ pojištění, je potřeba upozornit, že v souladu s pojistnými podmínkami nemůžeme krýt škody vzniklé v důsledku válečných událostí, uvedla mluvčí pojišťovny Marie Petrovová. Toto ustanovení platí pro pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel, cestovní a životní pojištění (v případě životního pojištění se výluka vztahuje na aktivní účast pojištěného na válečné události) i pojištění podnikatelů a průmyslu. Pokud jde o havarijní pojištění, je Ukrajina standardně z územní platnosti vyloučena (platí také pro Rusko, Bělorusko a Moldavsko), pokud není ve smlouvě ujednáno jinak.

U pojištění motorových vozidel hradíme škody, které nevzniknou v příčinné souvislosti s válečnými událostmi. U těch, které jsou v příčinné souvislosti, máme oporu v pojistných podmínkách a mohli bychom ji odmítnout. Každou vzniklou situaci ale v tuto chvíli posuzujeme individuálně, uvedl mluvčí pojišťovny Generali Honza Marek. U životního a úrazového pojištění platí, že pojistnou událost v důsledku či přímé souvislosti s válečnými událostmi bychom v souladu s pojistnými podmínkami nehradili. V ostatních případech samozřejmě ano.

Pojišťovna Direct, která sjednává autopojištění, by s pojistným plněním autonehody, která by se nestala v důsledku války, problém neměla. „Tedy pokud by například minometná palba zničila nebo poškodila auto, tak by se pojištění na tuto událost nevztahovalo. Pokud ale auto nabourá do jiného v rámci běžného provozu, tak je to stejné na Ukrajině jako jinde, kde pojištění platí,“ sdělil Měšci mluvčí Directu Michal Kárný.

Pojišťovna Kooperativa by každou pojistnou událost posuzovala velmi individuálně, a to jak v oblasti životního pojištění, tak i povinného ručení nebo „havarijka“.

Naše pojištění vozidel (HAV i POV) na Ukrajině pro běžné škody platí, nicméně ke všem případům budeme přistupovat velmi individuálně, uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa. V rámci havarijních pojištění může Kooperativa aplikovat výluku, kdy z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody vzniklé následkem válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných nepokojů. Vzhledem ke stávajícím okolnostem proto budeme všechny případné pojistné události posuzovat velmi individuálně a zohledňovat všechny okolnosti, za kterých k pojistné události došlo.

Humanitární pracovníci jsou kryti speciálním pojištěním, takové sami nedostanete

Jiná situace je v případě humanitárních pracovníků, kteří vyjíždějí do oblastí válečných konfliktů pod hlavičkou profesionální humanitární organizace. Na jejich pojištění se specializuje ERV Evropská pojišťovna.

Humanitární pracovníci jsou u nás pojištěni vždy pod některou z organizací, pro kterou pracují a se kterou máme podepsanou rámcovou smlouvu, potvrdil mluvčí ERV Vlastimil Divoký. Stejně tak pojišťujeme i válečné zpravodaje z médií, nebo pracovníky ministerstva zahraničních věcí, kteří se pohybují v oblasti konfliktů. Vždy ale musí být zastřešeni organizací, která je tam vyslala. Není tedy možné pojistit třeba reportéry na volné noze, kteří se rozhodnou odjet na vlastní pěst. Stejně tak není možné, aby se u nás pojistili jednotlivci, soukromé osoby, které se rozhodnou v rámci dobrého úmyslu pomáhat odjet na Ukrajinu.

Pro úplnost je ještě dobré dodat, že pokud by na Ukrajinu odjeli vojáci v rámci oficiální mise, jejich pojištění by kryla pojišťovna Kooperativa.

Úrazové pojištění se v tomto případě vztahuje i na pojistné události nastalé při přímé či nepřímé účasti pojištěného na válečných událostech, vojenských nebo bojových akcích nebo vnitrostátních nepokojích všeho druhu, ke kterým došlo při plnění služby v Armádě ČR nebo u Policie ČR. To za předpokladu, že služba v Armádě ČR nebo u Policie ČR bezprostředně souvisí s výkonem povolání nebo pracovní činností pojištěného mimo území ČR a zároveň jsou součástí mezinárodní mise autorizované/organizované NATO, OSN, EU nebo OBSE. Výjezd musí být schválen vládou ČR, popř. ministerstvem obrany nebo ministerstvem zahraničních věcí, nebo ve spolupráci s jinou organizací, kterou však musí předem potvrdit a odsouhlasit pojišťovna.