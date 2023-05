Spoříte si na starém penzijku? Podívejte se, o kolik jste přišli za posledních 10 let

Na důchod je nutné si spořit, protože penze od státu nebude valná. Slyšíme to ze všech stran. Jednou z možností, kam peníze posílat, je tzv. III. pilíř. Spousta lidí, kteří to dělají, si spoří ještě na starém penzijním připojištění, dost možná kvůli tomu, že zde penzijní společnosti musí garantovat nezáporný výnos, kdy nominálně nesmíte tratit. Toto „bezpečí“ s sebou nese z hlediska možností investování velká omezení a nízký výnos, který nemá šanci porazit inflaci. A kvůli ní se úspory na starém penzijku reálně znehodnocují.

Staré a nové „penzijko“

Na úvod připomeňme, že třetí pilíř tvoří transformované a účastnické fondy. Třetí pilíř tak, jak jej známe dnes, vznikl v roce 2013. Tehdy se penzijní fondy přeměnily na penzijní společnosti (PS) a původní penzijní připojištění (PP) se stávajícími podmínkami zaparkovalo do transformovaných fondů (TF). Účastníci v něm mohli zůstat, ale nová smlouva už sem od té doby uzavřít nejde.

Od roku 2013 je možné vstoupit už jen do tzv. účastnických fondů, které nabízejí tzv. doplňkové penzijní spoření (DPS). Tento produkt funguje trochu jinak než původní penzijko.

Výsluhová penze: Po 15 letech (přesněji min. po 180 měsících spoření) můžete vybrat až polovinu peněz – jednorázově nebo formou pravidelné penze. V prvním případě je nutné dodanit vyplácené výnosy a příspěvky zaměstnavatele.

Mezi hlavní rozdíly patří, že v rámci DPS už penzijní společnosti nemusí poskytovat garanci nezáporného výnosu a mohou tak nabízet i dynamičtější investování. Není zde také možné sjednat výsluhovou penzi.

Na konci prvního kvartálu 2023 si na důchod spořilo na starém penzijním připojištění podle statistik Asociace penzijních společností 2 682 047 účastníků celkový objem prostředků ve výši 458,666 mld. Kč. V účastnických fondech na novějším doplňkovém penzijním spoření to bylo podle údajů Asociace ve stejném období 1 685 790 účastníků, kteří zde zhodnocují celkem 130,372 mld. Kč (v čase se samozřejmě snižuje počet lidí na starém penzijku ve prospěch nového spoření.

Počet lidí v účastnických fondech se stále zvyšuje Autor: Asociace penzijních společností ČR

Státní příspěvky budou vyšší

Lákadlem třetího pilíře může být státní příspěvek, který dostanete k vaší měsíční úložce zaslané na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Pravidla pro jeho přiznávání by se měla od příštího roku změnit tak, že pokud si budete odkládat více než 1150 Kč měsíčně, dostanete příspěvek vyšší než na který dosáhnete dnes.

Staré penzijko: za 10 let – 20 %

Máte-li staré penzijko i vy, možná si lámete hlavu, zda si chránit garanci nezáporného výnosu nebo se raději pustit do dynamičtějšího investování v účastnických fondech a mít šanci na větší výnos.

V případě, že nebazírujete na výsluhové penzi a jde vám čistě o výnos z úspor, může vám pomoci zhodnocení výsledků transformovaných fondů.

Zhodnocení se v transformovaných fondech pohybuje v průměru kolem jednoho procenta. V kombinaci s vysokou inflací z minulého roku, tak dochází k reálnému znehodnocení úspor účastníků, které za poslední dekádu dosahuje hodnot přes dvacet procent, upozornil Zdeněk Bartoš, produktový manažer Freedom Financial Services.





Poukázal také na to, že výsledky jednotlivých transformovaných fondů jsou poměrně rozdílné. Jak vyplývá z naší analýzy, nejvyšší – a to na poměry transformovaných fondů nadstandardní – zhodnocení připsala klientům Penzijní společnost Conseq. Vklady klientů loni zhodnotila o 4,4 %. Pokud ovšem započítáme inflaci, která v loňském roce dle indexu spotřebitelských cen dosáhla hodnoty 15,1 %, tak je celkový reálný výnos tohoto transformovaného fondu za posledních deset let –19,43 %, zdůraznil Bartoš s tím, že podle něj ani letos průměrná inflace pravděpodobně neklesne pod deset procent.

Z pohledu reálného výnosu si za posledních deset let nejlépe vedla Generali penzijní společnost a nejhůře NN Penzijní společnost. Výsledky jsou však plus mínus podobné všude.

Zhodnocení prostředků účastníků transformovaných fondů u jednotlivých penzijních společností 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem Průměr Reálný celkový výnos Allianz 1,60 % 1,64 % 1,38 % 1,03 % 0,41 % 0,68 % 0,94 % 0,66 % 0,89 % 1,69 % 11,47 % 1,09 % –20,15 % Conseq 2,17 % 0,70 % 0,40 % 0,47 % 0,16 % 0,58 % 1,50 % 0,38 % 0,69 % 4,40 % 11,98 % 1,14 % –19,43 % Česká spořitelna 1,30 % 1,42 % 0,85 % 0,68 % 0,51 % 0,51 % 1,69 % 1,00 % 0,98 % 2,19 % 11,69 % 1,11 % –19,90 % ČSOB 1,70 % 1,40 % 1,20 % 0,70 % 0,63 % 0,76 % 1,00 % 0,70 % 0,40 % 0,46 % 9,31 % 0,89 % –21,87 % Generali 2,10 % 1,70 % 1,40 % 0,94 % 0,84 % 1,10 % 1,75 % 1,31 % 0,24 % 1,60 % 13,75 % 1,30 % –18,49 % KB 1,44 % 1,35 % 1,16 % 0,66 % 0,49 % 0,51 % 0,60 % 0,36 % 0,43 % 1,53 % 8,85 % 0,85 % –22,08 % NN 1,41 % 1,13 % 0,88 % 0,66 % 0,69 % 0,61 % 0,95 % 0,71 % 0,33 % 1,08 % 8,77 % 0,84 % –22,18 % Uniqa 2,29 % 1,46 % 1,10 % 1,03 % 0,76 % 0,92 % 1,26 % 0,89 % 0,51 % 1,42 % 12,25 % 1,16 % –19,61 % Inflace 1,40 % 0,40 % 0,30 % 0,70 % 2,50 % 2,10 % 2,80 % 3,20 % 3,80 % 15,10 % 36,39 % 3,15 %

Zdroj: Freedom Financial Services

Reálný celkový výnos všech transformovaných fondů se dlouhodobě pohybuje v záporných hodnotách, poukazuje na výsledky v tabulce Bartoš.

Účastnické fondy

Optimističtější pohled podle něj nabízí dlouhodobé výsledky účastnických fondů s doplňkovým penzijním spořením. Ty se sice mohou dostat v některých letech do mínusu, ale mají dle Bartoše dlouhodobou perspektivu překonávat inflaci. To hlavně v případě dynamického investování, pomocí kterého penzijní společnosti dokázaly prostředky účastníků zhodnotit za poslední dekádu průměrně o pět procent.

SSRI (volatilita) Penzijní společnost Fond 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem Průměr SSRI 1 Conseq Povinný konz. 0,69 % 1,39 % 0,51 % 0,09 % –0,96 % –0,98 % 1,47 % 0,42 % –0,25 % 4,20 % 6,67 % 0,65 % KB Peněžní 0,25 % 0,73 % 5,30 % 6,33 % 2,07 % SRRI 2 (0,5 – 2%)" Conseq Dluhopisový 3,40 % 5,00 % 0,60 % 1,61 % –1,04 % –0,09 % 4,84 % 1,23 % 2,02 % 3,09 % 22,48 % 2,05 % Conseq Target Bond 5,56 % 5,56 % 5,56 % Rentea Povinný konz. –0,63 % 3,51 % 2,86 % 1,42 % Allianz Povinný konz. 1,44 % 1,31 % 1,22 % –0,04 % –1,63 % 0,30 % 2,24 % 1,20 % –1,70 % 3,39 % 7,88 % 0,76 % KB Povinný konz. 0,36 % 1,33 % 0,36 % –0,15 % –1,57 % –0,83 % 1,49 % 0,77 % –2,57 % 1,00 % 0,11 % 0,01 % Uniqa Povinný konz. 0,49 % 2,67 % 0,59 % 0,02 % –1,38 % –0,84 % 1,20 % 0,64 % –2,58 % 2,50 % 3,24 % 0,32 % Uniqa Dluhopisový 0,54 % 3,61 % –0,23 % 0,44 % –1,34 % –0,91 % 1,38 % 1,65 % –3,10 % –1,27 % 0,61 % 0,06 % Generali Povinný konz. 2,46 % 0,88 % 0,96 % –0,14 % –0,28 % –0,34 % 1,44 % 0,53 % –3,44 % 1,93 % 3,95 % 0,39 % Generali Spořicí 2,94 % 2,38 % 1,21 % 0,80 % 0,01 % –1,35 % 3,45 % 0,86 % –3,53 % –4,50 % 1,97 % 0,20 % NN Povinný konz. 0,27 % 0,61 % 1,15 % 0,21 % –1,93 % –0,07 % 1,26 % 1,36 % –3,76 % 2,25 % 1,21 % 0,12 % ČS Povinný konz. 0,44 % 1,28 % 0,59 % 0,05 % –0,48 % –0,08 % 2,59 % 1,02 % –4,16 % –1,82 % –0,72 % –0,07 % SRRI 3 (2 – 5%)" ČSOB Pro penzi 0,64 % 3,38 % 1,63 % 5,74 % 1,88 % KB Dluhopisový 0,36 % 0,4 5% –1,39 % –2,65 % 2,54 % 0,91 % –4,71 % –3,20 % –7,63 % –0,99 % Rentea Dluhopisový 0,19 % 3,15 % 3,35 % 1,66 % ČS Etický 1,00 % –1,56 % 6,15 % 3,90 % –1,93 % –2,56 % 4,79 % 0,78 % ČSOB Povinný konz. 0,95 % 2,66 % 1,36 % 0,00 % –0,94 % –1,16 % 2,15 % 1,54 % –4,23 % 2,07 % 4,28 % 0,42 % ČSOB Garantovaný 1,12 % 1,62 % 0,88 % –0,47 % –1,41 % –1,53 % 1,72 % 1,14 % –4,45 % 1,23 % –0,33 % –0,03 % SRRI 4 (5 – 10%)" NN Vyvážený –0,50 % 2,44 % –0,99 % –4,42 % 9,12 % 2,79 % 2,50 % –7,25 % 2,86 % 0,35 % ČSOB Vyvážený 0,71 % 3,81 % 3,50 % 3,11 % 2,63 % –5,88 % 12,96 % 4,21 % 7,62 % –8,25 % 25,27 % 2,28 % Uniqa Vyvážený 2,02 % 4,49 % –0,11 % –4,24 % 11,17 % 5,19 % 6,52 % –9,31 % 15,19 % 1,78 % Generali Vyvážený 3,60 % 2,44 % 0,55 % 3,48 % 4,13 % –4,85 % 10,50 % 3,13 % 5,49 % –8,37 % 20,52 % 1,88 % ČS Vyvážený 0,41 % 4,70 % 0,07 % 4,12 % 4,27 % –3,49 % 10,42 % 4,64 % 4,62 % –4,31 % 27,50 % 2,46 % KB Vyvážený 1,07 % 3,54 % 1,57 % –0,84 % 2,90 % –6,41 % 10,08 % 2,51 % 3,67 % –8,30 % 8,89 % 0,85 % Allianz Vyvážený 1,67 % 2,12 % 3,18 % 2,21 % –0,72 % –3,62 % 9,95 % 4,55 % 2,12 % –4,60 % 17,33 % 1,61 % SRRI 5 (10 – 15%)" Uniqa Akciový 14,41 % 24,46 % –21,05 % 12,42 % 3,98 % ČS Dynamický 0,17 % 8,09 % –0,07 % 5,00 % 9,23 % –6,66 % 18,75 % 6,14 % 12,99 % –4,81 % 57,02 % 5,14 % Conseq Globální akc. 19,53 % 12,71 % –0,08 % 10,81 % 9,96 % –9,69 % 18,96 % –3,92 % 23,40 % –13,06 % 81,64 % 6,15 % NN Růstový 0,00 % 0,00 % 11,53 % 9,04 % 14,36 % –9,22 % 17,58 % –2,20 % 21,65 % –16,45 % 47,56 % 3,97 % Generali Dynamický 3,53 % 2,00 % –0,47 % 6,36 % 8,24 % –9,13 % 17,91 % 5,38 % 13,07 % –11,32 % 36,99 % 3,20 % KB Akciový 2,15 % 5,81 % 1,60 % 0,87 % 7,51 % –9,51 % 16,42 % 3,42 % 12,91 % –11,30 % 29,94 % 2,65 % Rentea Akciový 6,79 % –5,15 % 1,29 % 0,64 % SRRI 6 Allianz Dynamický 1,76 % 2,78 % 4,98 % 1,51 % 4,07 % –6,86 % 15,77 % 7,56 % 10,68 % –10,00 % 34,01 % 2,97 % ČSOB Dynamický 0,67 % 3,32 % 7,61 % 5,36 % 5,53 % –10,09 % 25,31 % 6,51 % 22,40 % –14,65 % 56,01 % 4,55 %

Zdroj: Freedom Financial Services

Například Akciový účastnický fond Penzijní společnosti České spořitelny zhodnotil za posledních deset let prostředky klientů průměrně o 5,14 %, Globální akciový účastnický fond společnosti Conseq dokonce o 6,15 %. Pro naspoření potřebných prostředků na penzi tak nabízí doplňkové penzijní spoření jistě pro většinu klientů lepší předpoklady, myslí si Bartoš, jež zároveň upozorňuje v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením i na tzv. předdůchod.

Ten může umožnit čerpat úspory z doplňkového penzijního spoření až o pět let dříve, než vznikne nárok na řádný starobní důchod. To může být výhoda s přihlédnutím k faktu, že vláda plánuje zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu.

Výhodou je, že doba pobírání předdůchodu se považuje za dobu vyloučenou a nesnižuje tak osobní vyměřovací základ pro výpočet řádného starobního důchodu. Klient tak může překlenout často nepříjemné období před vznikem nároku na starobní důchod, aniž by mu ten byl krácen, vysvětlil Zdeněk Bartoš.

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se za určitých podmínek započítává do potřebných let pojištění pro důchod. Vyloučené doby jsou zpravidla náhradní doby pojištění. Pokud ale tato období zasahují do tzv. rozhodného období, za nějž se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, musí se z něj vyloučit. Nesníží se tak průměr výdělků, z nichž se vypočítává výše penze (protože celkový souhrn příjmů dosažených v rozhodném období je rozpočítáván jen na období, kdy byla vykonávána výdělečná činnost).

Přejít? Nepřejít?

Než si požádáte o přechod z transformovaných do účastnických fondů, měli byste ještě zvážit dobu, která vám zbývá do odchodu do penze.

Z důvodu možné volatility by si měli případný převod svých úspor z transformovaného do účastnického fondu dobře rozmyslet účastníci, kteří mají krátce před důchodem, varuje Bartoš. Pro střadatele, kterým zbývá do penze ještě deset a více let, podle něj původní penzijní připojištění smysl příliš nemá. Desetiletý horizont obvykle eliminuje případné poklesy u dynamických strategií, uzavírá.

Jak na to, když chcete přejít?

Pokud byste se svým starým penzijkem rádi přešli na dynamičtější strategii, můžete svou penzijní společnost požádat o převod prostředků do účastnického fondu. Tento postup musíte absolvovat i v případě, že chcete změnit rovnou celou penzijní společnost. Staré penzijko totiž ke konkurenci převést nejde. Nejprve musíte přejít na doplňkové penzijní spoření v rámci stávající penzijní společnosti a teprve pak můžete DPS nechat převést k vybrané konkurenci.

Jak přejít ze starého penzijka, opustit stávající penzijní společnost nebo změnit strategii v rámci doplňkového penzijního spoření? Informace najdete v níže odkazovaném článku.