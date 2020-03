Akční nabídky a novinky

Stále probíhá akční nabídka ING Bank u ING Konta. Novým klientům se prvních 6 měsíců vložená částka úročí 2 % p.a. až do zůstatku 300 000 Kč. (Podrobné podmínky.)

Wüstenrot má pro nové klienty u Spořicího účtu H stále garantovanou úrokovou sazbu 1,50 % p.a. bez omezení výše vkladu, a to na 12 měsíců. (Podrobné podmínky.)

Podobně pořád probíhá akční nabídka ČSOB u spořicího účtu Duo Profit – 3 % p.a. po dobu 12 měsíců. Akce trvá do 31. 3. 2020, úroková sazba další rok od uzavření smlouvy. Co za to? Investovat do podílových fondů skupiny KBC v objemu min. 30 000 Kč s tím, že musíte uhradit minimálně 1% vstupní poplatek. Další podmínkou je, že celková výše vkladu nesmí přesáhnout sjednanou maximální částku a zároveň 50 % součtu výše vkladu a investované částky. A výše částky investované do vybraných podílových fondů musí být stejná nebo vyšší, než je výše zůstatku na spořicím účtu. Teď už ta 3 % nevypadají tak snadno dosažitelná, že? Viz pravidla akce.

Příklad: 1 mil. Kč na spořicím účtu Duo Profit se 3 % p.a. znamená investovat min. 1 mil. Kč do podílových fondů ČSOB/KBC. Poplatek za investici bude min. 1 %, tj. min. 10 000 Kč. Úrok po zdanění bude 25 500 Kč (30 000 Kč − 15 %). Minus poplatek z podílových fondů a máte efektivní úrokovou sazbu maximálně 1,50 % p.a.

Přehled akčních nabídek spořicích účtů

V tabulce níže jsme pro názorný příklad přepočítali orientační efektivní úrokovou sazbu, pokud byste u níže uvedených subjektů vložili peníze na rok včetně akčních nabídek.

Akční nabídky spořicích účtů v březnu 2020 Banka Produkt Úroková sazba Orientační efektivní úroková sazba při 12měs. vkladu (1. 1. – 31. 12.) Max. výše vkladu pro bonus Další podmínky ČSOB Duo Profit 3 % p.a. např. 1,50 % p.a. (viz příklad výše) dle výše investice TRINITY BANK Spořicí účet Narozeninová Super Výhoda 1,58–2,08 % p.a. 1,58–2,08 % p.a. bez omezení Pro prvních 10 000 klientů. ING Bank ING konto 2 % p.a. 1,25 % p.a. 300 000 Kč Pouze pro nové klienty, sazba platí na 6 měsíců. Wüstenrot Spořicí účet H 1,50 % p.a. 1,50 % p.a. bez omezení Pouze pro nové klienty.

Kam s 300 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Aktuální data pro březen 2020 Srovnávač spořicích účtů Max. dosažitelná úroková sazba je 3 % p.a. Srovnávač termínovaných vkladů Max. dosažitelná sazba je 3,20 % p.a. Srovnávač vkladních knížek Max. dosažitelná sazba je 2 % p.a.

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

V případě spořicího účtu u Equa bank pozor na pásmové úročení. Vklad do 500 000 Kč se úročí sazbou 0,20 % p.a. a až částka v pásmu od 500 001 Kč se úročí sazbou 1,50 % p.a. Například při vloženém milionu je tak efektivní úroková sazba ne 1,50 % p.a., ale jen 0,85 % p.a.