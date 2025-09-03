Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Air Bank
- Air Bank
- Artesaˏ spořitelní družstvo
- Banka CREDITAS
- Česká spořitelna
- ČSOB
- Fio banka
- Inbank
- J&T BANKA
- Komerční banka
- mBank
- MONETA Bank
- Oberbank
- Partners Banka
- Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
- Raiffeisenbank
- Revolut
- TRINITY BANK
- UniCredit Bank
- Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- Všeobecná úverová banka a.s.
- Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Aktuální data pro září 2025
Úrokové sazby spořicích účtů se zvýší od 10. 9. 2025.
Spořicí účet (+ platíte kartou)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,50 → 2,70 %
|0,10 %
|0 %
Spořicí účet (platíte kartou + příjem)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1000000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,50 → 2,70 %
|0 %
Úrokové sazby termínovaného vkladu Air Bank jsou beze změn.
Artesaˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Termínovaný vklad Artesa Standard
- Termínovaný vklad Artesa Bonus
- Termínovaný vklad Artesa Premium
- Duální vklad 20 %
- Duální vklad 30 %
- Duální vklad 40 %
- Duální vklad 50 %
Banka CREDITAS
Úrokové sazby spoření jsou beze změn:
Česká spořitelna
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Spoření Premier
- Spoření Premier Invest
- Spořicí účet
- Spořicí účet Invest
- Spořicí účet Invest (OB)
- Spořicí účet Invest+
- Spořicí účet Invest+ (OB)
- Spořicí účet Plus
- Spořicí účet Plus (OB)
- Spořicí účet Plus George
- Spořicí účet Plus George (OB)
- Spořicí účet pro děti do 18 let
- Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
ČSOB
Bonusové spořicí účty a termínované vklady jsou beze změn:
- Spoření s bonusem
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem 18–26
- Spoření s bonusem pro děti TOP
- Spoření s bonusem TOP
- Spoření s bonusem Premium
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium TOP
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
- Duo Profit
Fio banka
Bonusové spořicí účty a termínované vklady jsou beze změn:
Inbank
Mírné zvýšení úrokových sazeb termínovaných vkladů Inbank.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2000000
|3 měsíce
|3 % → 3,10 %
|6 měsíců
|3,10 → 3,20 %
|1 rok
|3,10 → 3,20 %
|2 roky
|3 %
J&T BANKA
Úrokové sazby jsou beze změn.
Komerční banka
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn:
- Spořicí účet
- Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
- Spořicí účet s bonusem a podmínkami
- Dětský spořicí účet KB+
- Spořicí účet Junior
- KB Spořicí konto Bonus
- KB Spořicí konto Bonus Invest
- KB Spořicí konto Bonus (+ pravidelné investování)
Mírné zvýšení úrokové sazby u ročního vkladu, viz tabulka níže.
Komerčka z nabídky vyřadila Termínovaný účet Bonus Invest. Ten ještě v srpnu nabízel 4,50 % p.a. do 3 mil Kč. za podmínky, že zároveň investujete stejnou nebo vyšší částku do vybraných investičních produktů. Produkt jsme proto ze srovnávače vyřadili.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 3 000 000
|3 000 001 – neomezeno
|3 měsíce
|2,50 %
|0,01 %
|6 měsíců
|2,50 %
|0,01 %
|1 rok
|2,70 → 3 %
|0,01 %
mBank
mBank začala od 1. 9. 2025 nabízet dva nové spořicí účty. První se jmenuje mSpořicí účet a druhý mSpořicí účet Plus. Současně jsou v nabídce banky i původní produkty spořicí účet mSpoření a termínovaný vklad mVklad. Naopak skončil spořicí účet eMax Plus, který nabízel 2,01 % p.a. do 200 00 Kč. Tento produkt jsme proto ze srovnávače vyřadili.
mSpoření (pokles úrokové sazby)
Úroková sazba je nyní totožná s ostatními spořicími účty mBank.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 800 000
(8× 100 000 Kč)
|800 001 – neomezeno
(nad 8× 100 000 Kč)
|Bez omezení
|3,25 → 3,01 %
|0,01 %
mSpořicí účet (novinka)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,01 %
mSpořicí účet Plus (novinka)
První 3 kalendářní měsíce od jeho založení (včetně toho prvního) jsou vždy bez podmínek, poté musíte pro lepší úrokovou sazbu (banka ji nazývá bonusovou) splnit tyto podmínky:
- Min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet
- min. 5 bezhotovostních plateb kartou
Pokud máte v mBank studentský účet (15 – 17 let včetně), platí pro vás jen podmínka 5 plateb kartou.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|4,01 %
Podrobnosti k těmto novinkám najdete v aktualitě Nejvyšší úroková sazba na trhu spoření. mBank překvapila novým spořicím účtem.
Termínovaný vklad mVklad je beze změn.
MONETA Bank
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
- Spořicí účet Spoření Junior
- Spořicí účet Spoření DIP
- Spořicí účet Spoření/Spoříto H
- Spořicí účet Gold Plus
Zvýšení úrokových sazeb u termínovaného vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|3 měsíce
|2,90 → 3 %
|6 měsíců
|2,80 → 3,10 %
|1 rok
|2,80 → 3,20 %
Oberbank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Mírné zvýšení úrokových sazeb u termínovaných vkladů.
Oberbank od 1. 10. 2025 změní jednu podmínku termínovaného vkladu. Při předčasném ukončení vkladu banka vyplatila polovinu úroků z předčasně vybrané částky. To se mění a nově to bude úrok ve výši 0,001 % p.a. (ano, tisícina) z předčasně vybrané částky vkladu. Takže takřka nula.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|6 měsíců
|2,60
|8 měsíců
|2,55 → 2,60 %
|1 rok
|2,50 → 2,60 %
Partners Banka
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Raiffeisenbank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Revolut
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
TRINITY BANK
Úrokové sazby spoření jsou beze změn:
- Spořicí účet Úrok+
- Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N CZK
- Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet CZK
- Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Bez Garance I CZK
- Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Garance I CZK
UniCredit Bank
Úrokové sazby dvou spořicích účtů jsou beze změn:
Spořicí účet k novému účtu má mírně vyšší úrokovou sazbu. Pro její získání musíte splnit 2 podmínky:
- 3× měsíčně zaplatit kartou k účtu (rozhoduje datum platby, ne datum zaúčtování.
- Min. 20 000 Kč v kalendářním měsícijako součet bezhotovostních příchozích úhrad (mzda, důchod, dávky apod.) nebo 2000 Kč měsíčně jako pravidelná investice.
Pokud splníte jen podmínku platby kartou, získáte sazbu 3 % p.a. (tj. o 0,15 p.b. nižší)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|2 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3 → 3,15 %
|0 %
Změna úrokových sazeb na termínovaném vkladu. Snížení sazeb u měsíčního vkladu
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 999 999
|1 000 000 – 10 000 000
|1 měsíc
|2,70 → 2,50 %
|2,80 → 2,70 %
|3 měsíce
|3 %
|3 %
|6 měsíců
|2,70 %
|2,80 %
|1 rok
|2,70 %
|2,80 %
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Všeobecná úverová banka a.s.
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|TRINITY BANK
|Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Garance I CZK
Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Bez Garance I CZK
|3,33 % p.a.
|ČSOB
|Spoření s bonusem
Spoření s bonusem Premium
|3,25 % p.a.
|Fio banka
|Fio konto
|3,25 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a
|mBank
|mSpoření
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
Max spořicí účet
|3 % p.a.
Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|TRINITY BANK
|Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Garance I CZK
Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Bez Garance I CZK
|3,33 % p.a.
do 400 000 Kč,
poté 3,01 % p.a.
|ČSOB
|Spoření s bonusem Premium
|3,25 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|mBank
|mSpoření (5× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
Max spořicí účet
|3 % p.a.
Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|Oberbank
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|TRINITY BANK
|Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Garance I CZK
Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Bez Garance I CZK
|3,33 % p.a.
do 400 000 Kč,
poté 3,01 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|3 % p.a.
Aktuální data pro září 2025
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,33 % p.a. TRINITY BANK
- 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3,01 % p.a. mBank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 3,50 % p.a. J&T BANKA
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank, Inbank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, MONETA Bank, UniCredit Bank
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.