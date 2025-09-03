Měšec.cz  »  Účty a platby  »  Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 8 minut
přidejte názor

Sdílet

Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Úrokové sazby na spoření začaly mírně stoupat. Novinkou je úroková sazba přes 4 % p.a. bez složitých podmínek a bez omezení výše vkladu. Mírně se zvyšují i úrokové sazby termínovaných vkladů, ale na spořicí účty nemají.

 Air Bank

Co se dozvíte v článku
  1.  Air Bank
  2. Artesaˏ spořitelní družstvo
  3. Banka CREDITAS
  4. Česká spořitelna
  5. ČSOB
  6. Fio banka
  7. Inbank
  8. J&T BANKA
  9. Komerční banka
  10. mBank
  11. MONETA Bank
  12. Oberbank
  13. Partners Banka
  14. Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
  15. Raiffeisenbank
  16. Revolut
  17. TRINITY BANK
  18. UniCredit Bank
  19. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  20. Všeobecná úverová banka a.s.
  21. Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
  22. Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
  23. Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
  24. Aktuální data pro září 2025

Úrokové sazby spořicích účtů se zvýší od 10. 9. 2025.

Spořicí účet (+ platíte kartou)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 2,50 → 2,70 % 0,10 % 0 %

Spořicí účet (platíte kartou + příjem)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1000000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 2,50 → 2,70 % 0 %

Úrokové sazby termínovaného vkladu Air Bank jsou beze změn.

Artesaˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet Artesa Universal
  1. Termínovaný vklad Artesa Standard
  2. Termínovaný vklad Artesa Bonus
  3. Termínovaný vklad Artesa Premium
  4. Duální vklad 20 %
  5. Duální vklad 30 %
  6. Duální vklad 40 %
  7. Duální vklad 50 %

Banka CREDITAS

Úrokové sazby spoření jsou beze změn:

  1. Prémiový spořicí účet
  2. Spoření Richee Junior
  3. Spořicí účet+
  4. Spořicí účet+ (invest)
  5. Max spořicí účet
  1. Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu
  2. Termínovaný vklad
  3. Maxi vklad

Česká spořitelna

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spoření Premier
  2. Spoření Premier Invest
  3. Spořicí účet
  4. Spořicí účet Invest
  5. Spořicí účet Invest (OB)
  6. Spořicí účet Invest+
  7. Spořicí účet Invest+ (OB)
  8. Spořicí účet Plus
  9. Spořicí účet Plus (OB)
  10. Spořicí účet Plus George
  11. Spořicí účet Plus George (OB)
  12. Spořicí účet pro děti do 18 let
  13. Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
  1. Termínovaný vklad
  2. Termínovaný vklad Premier

ČSOB

Bonusové spořicí účty a termínované vklady jsou beze změn:

  1. Spoření s bonusem
  2. Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
  3. Spoření s bonusem 18–26
  4. Spoření s bonusem pro děti TOP
  5. Spoření s bonusem TOP
  6. Spoření s bonusem Premium
  7. Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
  8. Spoření s bonusem Premium TOP
  9. Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
  10. Duo Profit
  1. Termínovaný vklad

Fio banka

Bonusové spořicí účty a termínované vklady jsou beze změn:

  1. Fio konto
  2. Fio spořicí účet
  1. Termínovaný vklad

Inbank

Mírné zvýšení úrokových sazeb termínovaných vkladů Inbank.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2000000
3 měsíce 3 % → 3,10 %
6 měsíců 3,10 → 3,20 %
1 rok 3,10 → 3,20 %
2 roky 3 %

J&T BANKA

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
  2. Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)
  1. Vklady s výpovědní lhůtou
  2. Termínovaný vklad
  3. J&T COMBI (30 %)
  4. J&T COMBI (50 %)

Komerční banka

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn:

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
  3. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
  4. Dětský spořicí účet KB+
  5. Spořicí účet Junior
  6. KB Spořicí konto Bonus
  7. KB Spořicí konto Bonus Invest
  8. KB Spořicí konto Bonus (+ pravidelné investování)

Mírné zvýšení úrokové sazby u ročního vkladu, viz tabulka níže.

Komerčka z nabídky vyřadila Termínovaný účet Bonus Invest. Ten ještě v srpnu nabízel 4,50 % p.a. do 3 mil Kč. za podmínky, že zároveň investujete stejnou nebo vyšší částku do vybraných investičních produktů. Produkt jsme proto ze srovnávače vyřadili.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 3 000 000 3 000 001 – neomezeno
3 měsíce 2,50 % 0,01 %
6 měsíců 2,50 % 0,01 %
1 rok 2,70 → 3 % 0,01 %

mBank

mBank začala od 1. 9. 2025 nabízet dva nové spořicí účty. První se jmenuje mSpořicí účet a druhý mSpořicí účet Plus. Současně jsou v nabídce banky i původní produkty spořicí účet mSpoření a termínovaný vklad mVklad. Naopak skončil spořicí účet eMax Plus, který nabízel 2,01 % p.a. do 200 00 Kč. Tento produkt jsme proto ze srovnávače vyřadili.

mSpoření (pokles úrokové sazby)

Úroková sazba je nyní totožná s ostatními spořicími účty mBank.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 800 000
(8× 100 000 Kč)		 800 001 – neomezeno
(nad 8× 100 000 Kč)
Bez omezení 3,25 → 3,01 % 0,01 %

mSpořicí účet (novinka)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,01 %

mSpořicí účet Plus (novinka)

První 3 kalendářní měsíce od jeho založení (včetně toho prvního) jsou vždy bez podmínek, poté musíte pro lepší úrokovou sazbu (banka ji nazývá bonusovou) splnit tyto podmínky:

  • Min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet
  • min. 5 bezhotovostních plateb kartou

Pokud máte v mBank studentský účet (15 – 17 let včetně), platí pro vás jen podmínka 5 plateb kartou.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 4,01 %

Podrobnosti k těmto novinkám najdete v aktualitě Nejvyšší úroková sazba na trhu spoření. mBank překvapila novým spořicím účtem.

Termínovaný vklad mVklad je beze změn.

MONETA Bank

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.

  1. Spořicí účet Spoření Junior
  2. Spořicí účet Spoření DIP
  3. Spořicí účet Spoření/Spoříto H
  4. Spořicí účet Gold Plus

Zvýšení úrokových sazeb u termínovaného vkladu.

Termínovaný vklad MONETA Bank

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
3 měsíce 2,90 → 3 % 
6 měsíců 2,80 → 3,10 %
1 rok 2,80 → 3,20 %

Oberbank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Spořicí účet

Mírné zvýšení úrokových sazeb u termínovaných vkladů.

Termínované vklady

Oberbank od 1. 10. 2025 změní jednu podmínku termínovaného vkladu. Při předčasném ukončení vkladu banka vyplatila polovinu úroků z předčasně vybrané částky. To se mění a nově to bude úrok ve výši 0,001 % p.a. (ano, tisícina) z předčasně vybrané částky vkladu. Takže takřka nula.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
6 měsíců 2,60
8 měsíců 2,55 → 2,60 %
1 rok 2,50 → 2,60 %

Partners Banka

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (základní)

Peněžní důmˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Dětský spořicí účet Domeček.
  2. Spořicí účet s výpovědní lhůtou
  3. Termínovaný vklad

Raiffeisenbank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Bonusový spořicí účet
  2. Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
  3. Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
  1. Termínované vklady

Revolut

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. FlexiSpoření Standard a Plus
  2. FlexiSpoření Premium
  3. FlexiSpoření Metal
  4. FlexiSpoření Ultra

TRINITY BANK

Úrokové sazby spoření jsou beze změn:

  1. Spořicí účet Úrok+
  2. Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N CZK
  3. Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet CZK
  4. Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Bez Garance I CZK
  5. Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Garance I CZK
  1. Vkladový účet
  2. Vkladový účet Bonus+

UniCredit Bank

Úrokové sazby dvou spořicích účtů jsou beze změn:

  1. Spořicí účet Prima
  2. Spořicí účet Save

Spořicí účet k novému účtu má mírně vyšší úrokovou sazbu. Pro její získání musíte splnit 2 podmínky:

  1. 3× měsíčně zaplatit kartou k účtu (rozhoduje datum platby, ne datum zaúčtování.
  2. Min. 20 000 Kč v kalendářním měsícijako součet bezhotovostních příchozích úhrad (mzda, důchod, dávky apod.) nebo 2000 Kč měsíčně jako pravidelná investice.

Pokud splníte jen podmínku platby kartou, získáte sazbu 3 % p.a. (tj. o 0,15 p.b. nižší)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000 2 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3 → 3,15 % 0 %

Změna úrokových sazeb na termínovaném vkladu. Snížení sazeb u měsíčního vkladu

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 999 999 1 000 000 – 10 000 000
1 měsíc 2,70 → 2,50 % 2,80 → 2,70 %
3 měsíce 3 % 3 %
6 měsíců 2,70 % 2,80 %
1 rok 2,70 % 2,80 %

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Dětský spořicí účet
  3. Termínovaný vklad OVERNIGHT
  4. Termínovaný vklad

Všeobecná úverová banka a.s.

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spoření bez limitů

Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Školení pro účetní - mzdová účtárna v příkladech

Spoření do 200 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet s bonusem a podmínkami 3,50 % p.a.
TRINITY BANK Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Garance I CZK

Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Bez Garance I CZK		 3,33 % p.a.
ČSOB Spoření s bonusem

Spoření s bonusem Premium		 3,25 % p.a.
Fio banka Fio konto 3,25 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a
mBank mSpoření

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+

Max spořicí účet		 3 % p.a.

Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 500 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů
 3,60 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet s bonusem a podmínkami 3,50 % p.a.
TRINITY BANK Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Garance I CZK

Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Bez Garance I CZK		 3,33 % p.a.
do 400 000 Kč,
poté 3,01 % p.a.
ČSOB Spoření s bonusem Premium 3,25 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
mBank mSpoření (5× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+

Max spořicí účet		 3 % p.a. 

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření nad 1 000 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a.
Oberbank Spořicí účet 3,20 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
TRINITY BANK Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Garance I CZK

Spořicí účet Výhoda+ Skvělý účet N Bez Garance I CZK		 3,33 % p.a.
do 400 000 Kč,
poté 3,01 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
mBank mSpořicí účet 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ) 3 % p.a.

Aktuální data pro září 2025

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,33 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Komerční banka, Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3,01 % p.a. mBank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 3,50 % p.a. J&T BANKA
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank, Inbank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, MONETA Bank, UniCredit Bank

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Seriál: Šetříme s Měšcem
Přečtěte si všechny díly seriálu Šetříme s Měšcem nebo sledujte jeho RSS

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Nejžádanější

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2025
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 2. 9. 2025

Dále u nás najdete

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).