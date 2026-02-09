Měšec.cz  »  Účty a platby  »  Spoření v únoru: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Spoření v únoru: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 7 minut
Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Pořád máme dobré zprávy. Na spořicích účtech úrokové sazby stále drží. Drobné korekce jsou u termínovaných vkladů, a to oběma směry.

 Air Bank

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.

  1. Spořicí účet (+ platíte kartou)
  2. Spořicí účet (platíte kartou + příjem)
  1. Termínovaný vklad

Snížení úrokové sazby u 3měsíčního vkladu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,70 %
3 měsíce 3,20 → 3 %
6 měsíců 3 %
1 rok 3 %

Artesaˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spořicího účtu a vkladů spojených s dalším členským vkladem jsou beze změn.

  1. Spořicí účet Artesa Universal
  1. Termínovaný vklad Artesa Standard
  2. Termínovaný vklad Artesa Bonus
  3. Termínovaný vklad Artesa Premium
  4. Duální vklad 20 %
  5. Duální vklad 30 %
  6. Duální vklad 40 %
  7. Duální vklad 50 %

Banka CREDITAS

Úrokové sazby spoření jsou beze změn už od 25. 10. 2025 u těchto produktů:

  1. Prémiový spořicí účet
  2. Spoření Richee Junior
  3. Spořicí účet+
  4. Spořicí účet+ (invest)
  1. Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu
  2. Termínovaný vklad

Česká spořitelna

Úrokové sazby většiny spoření jsou beze změn už od 13. 6. 2025. V lednu 2025 se drobně měnily úrokové sazby jen u dětských spořicích účtů a termínovaných vkladů.

  1. Spoření Premier
  2. Spoření Premier Invest
  3. Spořicí účet
  4. Spořicí účet Invest
  5. Spořicí účet Invest (OB)
  6. Spořicí účet Invest+
  7. Spořicí účet Invest+ (OB)
  8. Spořicí účet Plus
  9. Spořicí účet Plus (OB)
  10. Spořicí účet Plus George
  11. Spořicí účet Plus George (OB)
  12. Spořicí účet pro děti do 18 let
  13. Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
  1. Termínovaný vklad
  2. Termínovaný vklad Premier

ČSOB

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 8. 1. 2026 a u termínovaných vkladů od 12. 11. 2025.

  1. Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
  2. Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
  3. Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
  4. Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
  5. Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
  6. Spoření s bonusem pro děti TOP
  7. Spoření s bonusem 18–26
  8. Spoření s bonusem
  9. Spoření s bonusem TOP
  10. Spoření s bonusem Premium
  11. Spoření s bonusem Premium TOP
  12. Duo Profit
  1. Termínovaný vklad

Fio banka

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Fio konto
  2. Fio spořicí účet
  1. Termínovaný vklad Fio banky

Inbank

Úrokové sazby termínovaného vkladu jsou vyšší.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2000000
3 měsíce 3,40 → 3,50 %
6 měsíců 3,60 %
1 rok 3,60 -> 3,65 %
2 roky 3 → 3,70 %

Je to jako na horské dráze a úrokové sazby jsou opět nižší.

  • Listopad: 4 % p.a.
  • Prosinec: 3,80 % p.a.
  • Leden: 4 % p.a.
  • Únor: 3,80 % p.a.

Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 4 % -> 3,80 %

J&T BANKA

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
  2. Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)
  1. Vklady s výpovědní lhůtou
  2. Termínovaný vklad
  3. J&T COMBI (30 %)
  4. J&T COMBI (50 %)

Komerční banka

Úrokové sazby spoření jsou beze změn vyjma dětského spořicího účtu, u nějž došlo ke zvýšení úrokové sazby.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (Standard)
  3. Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
  4. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
  1. Termínovaný vklad
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 100 000 100 001 – neomezeno
Bez omezení 2,50 → 3,50 % 0 %

mBank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 9. 1. 2026.

  1. mSpořicí účet Plus
  2. mSpoření
  3. mSpořicí účet
  1. mVklad

MONETA Bank

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025.

  1. Spořicí účet Spoření Junior
  2. Spořicí účet Spoření DIP
  3. Spořicí účet Spoření/Spoříto H
  4. Spořicí účet Gold Plus

Snížení úrokových sazeb u termínovaných vkladů.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 499 999 2 500 000 – neomezeno
1 měsíc 0,01 % 3,40 % 
3 měsíce 3,20 → 3 % 3,20 → 3 %
6 měsíců 3,20 → 3,10 % 3,20 → 3,10 %
1 rok 3,20 % 3,20 %

Oberbank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Partners Banka

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (základní)
  3. Spořicí účet s doporučením

Peněžní důmˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.

  1. Dětský spořicí účet Domeček.
  2. Spořicí účet s výpovědní lhůtou
  3. Termínovaný vklad

Raiffeisenbank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 1. 2026.

  1. Bonusový spořicí účet
  2. Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
  3. Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
  4. Spořicí účet bez bonusu
  1. Termínované vklady

Revolut

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. FlexiSpoření Standard a Plus
  2. FlexiSpoření Premium
  3. FlexiSpoření Metal
  4. FlexiSpoření Ultra

TRINITY BANK

Úrokové sazby jsou beze změn:

  1. Skvělý účet II CZK
  2. Skvělý účet III CZK
  3. Skvělý účet CZK
  4. Spořicí účet Úrok+
  1. Vkladový účet
  2. Vkladový účet Bonus+

UniCredit Bank

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn:

  1. Spořicí účet Prima
  2. Spořicí účet Save
  3. Spořicí účet k novému účtu
  1. Program DUET PLUS

Opět jen měsíc vydržela mírně vyšší úroková sazba u ročního vkladu a už je zase nižší. Zároveň se snížily sazby u půlročního vkladu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 999 999 1 000 000 – 10 000 000
1 měsíc 2,50 % 2,70 %
3 měsíce 3 %  3 %
6 měsíců 3,20 → 3,10 % 3,20 → 3,10 %
1 rok 3,10 -> 3 % 3,20 -> 3,10 %

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Dva produky jsou beze změn:

  1. Spořicí účet (od 1. 4. 2026 je avízované zvýšení úrokové sazby 1,80 → 2,20 % p.a.)
  2. Dětský spořicí účet
  3. Termínovaný vklad OVERNIGHT

K prvnímu snížení úrokových sazeb termínovaného vkladu došlo od 29. 12. 2025, druhé nastalo velmi brzy,  a to od 12. 1. 2026.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,70 %
3 měsíce 2,70 %
6 měsíců 2,80 → 2,70 %
1 rok 2,80 -> 2,70 %
2 roky 2,80 -> 2,70 %

Všeobecná úverová banka a.s.

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spoření bez limitů

Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 200 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením  4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a. 
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
Fio banka Fio konto 3,25 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a
TRINITY BANK Skvělý účet CZK 3,03 % p.a.
mBank mSpoření
(2× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+		 3 % p.a. 

Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 500 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením 4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a. 
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet III CZK 3,21 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet CZK 3,03 % p.a. do 400 000 Kč,
poté 2,01 % p.a.
mBank mSpoření
(5× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+

Max spořicí účet		 3 % p.a. 

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření nad 1 000 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 3,61 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a. 
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
Oberbank Spořicí účet 3,20 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
mBank mSpořicí účet 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 3 % p.a.

Aktuální data pro únor 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,21 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,20 % p.a. Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
  • 3,60 % p.a. Inbank
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,30 % Banka CREDITAS
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,10 % p.a. UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Air Bank. Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

