Spoření v únoru: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Air Bank
- Air Bank
- Artesaˏ spořitelní družstvo
- Banka CREDITAS
- Česká spořitelna
- ČSOB
- Fio banka
- Inbank
- J&T BANKA
- Komerční banka
- mBank
- MONETA Bank
- Oberbank
- Partners Banka
- Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
- Raiffeisenbank
- Revolut
- TRINITY BANK
- UniCredit Bank
- Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- Všeobecná úverová banka a.s.
- Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Aktuální data pro únor 2026
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
Snížení úrokové sazby u 3měsíčního vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 %
|3 měsíce
|3,20 → 3 %
|6 měsíců
|3 %
|1 rok
|3 %
Artesaˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spořicího účtu a vkladů spojených s dalším členským vkladem jsou beze změn.
- Termínovaný vklad Artesa Standard
- Termínovaný vklad Artesa Bonus
- Termínovaný vklad Artesa Premium
- Duální vklad 20 %
- Duální vklad 30 %
- Duální vklad 40 %
- Duální vklad 50 %
Banka CREDITAS
Úrokové sazby spoření jsou beze změn už od 25. 10. 2025 u těchto produktů:
Česká spořitelna
Úrokové sazby většiny spoření jsou beze změn už od 13. 6. 2025. V lednu 2025 se drobně měnily úrokové sazby jen u dětských spořicích účtů a termínovaných vkladů.
- Spoření Premier
- Spoření Premier Invest
- Spořicí účet
- Spořicí účet Invest
- Spořicí účet Invest (OB)
- Spořicí účet Invest+
- Spořicí účet Invest+ (OB)
- Spořicí účet Plus
- Spořicí účet Plus (OB)
- Spořicí účet Plus George
- Spořicí účet Plus George (OB)
- Spořicí účet pro děti do 18 let
- Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
ČSOB
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 8. 1. 2026 a u termínovaných vkladů od 12. 11. 2025.
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
- Spoření s bonusem pro děti TOP
- Spoření s bonusem 18–26
- Spoření s bonusem
- Spoření s bonusem TOP
- Spoření s bonusem Premium
- Spoření s bonusem Premium TOP
- Duo Profit
Fio banka
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Inbank
Úrokové sazby termínovaného vkladu jsou vyšší.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2000000
|3 měsíce
|3,40 → 3,50 %
|6 měsíců
|3,60 %
|1 rok
|3,60 -> 3,65 %
|2 roky
|3 → 3,70 %
Je to jako na horské dráze a úrokové sazby jsou opět nižší.
- Listopad: 4 % p.a.
- Prosinec: 3,80 % p.a.
- Leden: 4 % p.a.
- Únor: 3,80 % p.a.
Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4 % -> 3,80 %
J&T BANKA
Úrokové sazby jsou beze změn.
Komerční banka
Úrokové sazby spoření jsou beze změn vyjma dětského spořicího účtu, u nějž došlo ke zvýšení úrokové sazby.
- Spořicí účet
- Spořicí účet (Standard)
- Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
- Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 100 000
|100 001 – neomezeno
|Bez omezení
|2,50 → 3,50 %
|0 %
mBank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 9. 1. 2026.
MONETA Bank
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025.
- Spořicí účet Spoření Junior
- Spořicí účet Spoření DIP
- Spořicí účet Spoření/Spoříto H
- Spořicí účet Gold Plus
Snížení úrokových sazeb u termínovaných vkladů.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 499 999
|2 500 000 – neomezeno
|1 měsíc
|0,01 %
|3,40 %
|3 měsíce
|3,20 → 3 %
|3,20 → 3 %
|6 měsíců
|3,20 → 3,10 %
|3,20 → 3,10 %
|1 rok
|3,20 %
|3,20 %
Oberbank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Partners Banka
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.
Raiffeisenbank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 1. 2026.
- Bonusový spořicí účet
- Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
- Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
- Spořicí účet bez bonusu
Revolut
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
TRINITY BANK
Úrokové sazby jsou beze změn:
UniCredit Bank
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn:
Opět jen měsíc vydržela mírně vyšší úroková sazba u ročního vkladu a už je zase nižší. Zároveň se snížily sazby u půlročního vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 999 999
|1 000 000 – 10 000 000
|1 měsíc
|2,50 %
|2,70 %
|3 měsíce
|3 %
|3 %
|6 měsíců
|3,20 → 3,10 %
|3,20 → 3,10 %
|1 rok
|3,10 -> 3 %
|3,20 -> 3,10 %
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Dva produky jsou beze změn:
- Spořicí účet (od 1. 4. 2026 je avízované zvýšení úrokové sazby 1,80 → 2,20 % p.a.)
- Dětský spořicí účet
- Termínovaný vklad OVERNIGHT
K prvnímu snížení úrokových sazeb termínovaného vkladu došlo od 29. 12. 2025, druhé nastalo velmi brzy, a to od 12. 1. 2026.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 %
|3 měsíce
|2,70 %
|6 měsíců
|2,80 → 2,70 %
|1 rok
|2,80 -> 2,70 %
|2 roky
|2,80 -> 2,70 %
Všeobecná úverová banka a.s.
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|Fio banka
|Fio konto
|3,25 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a
|TRINITY BANK
|Skvělý účet CZK
|3,03 % p.a.
|mBank
|mSpoření
(2× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
|3 % p.a.
Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet III CZK
|3,21 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet CZK
|3,03 % p.a. do 400 000 Kč,
poté 2,01 % p.a.
|mBank
|mSpoření
(5× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
Max spořicí účet
|3 % p.a.
Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|3,61 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|Oberbank
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|3 % p.a.
Aktuální data pro únor 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,21 % p.a. TRINITY BANK
- 3,20 % p.a. Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. J&T BANKA, Inbank
- 3,60 % p.a. Inbank
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,30 % Banka CREDITAS
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,10 % p.a. UniCredit Bank
- 3 % p.a. Air Bank. Komerční banka
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.