Spoření v prosinci: aktuální přehled všech spořicích účtů a termínovaných vkladů

Akce na úrokové sazby

UniCredit Bank

Původní akce trvající od 1. 10. 2022 do 8. 11. 2022 včetně nabízela úrokovou sazbu 5,50 % p.a. do 1 mil. Kč s garancí do 30. 6. 2023. Od 9. 11. 2022 banka tuto akci upravila.

Stále tak můžete využít akční nabídku úrokové sazby 5,50 % p.a. pro nově založený účet START, OPEN, TOP. Úroková sazba je však garantovaná jen do 31. 3. 2023 a pro zůstatek do 500 000 Kč. (Podrobné podmínky)

Akce trvá do: 31. 12. 2022.

Novinky

V polovině listopadu začala Všeobecná úverová banka prodávat horkou novinku v podobě spořicího účtu Spoření bez limitů. Úroková sazba je 6,15 % p.a. bez omezení výše vkladu,která může vzrůst až na 6,35 % p.a. To už je VIP úroková sazba, kterou ale nedostane každý jen tak na počkání.

Tato zatím nejlepší nabídka na trhu u spořicích účtů bez výpovědní lhůty má výhody, ale i úskalí.

Proces založení finančního produktu „Spořicí účet bez limitů“ od Všeobecné úverové banky (15. 11. 2022) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Podrobně je popisují dva články:

Zvyšujeme

Artesa spořitelní družstvo

Termínovaný vklad Artesa Standard na 1 rok: 6,30 → 7 % p.a.

Termínovaný vklad Artesa Premium na 1 rok: 6,30 → 7 % p.a.

Základní členský vklad je 1000 Kč a vrací se. Na vklad se uplatní tzv. Pravidlo 1:10, ale členský vklad není pojištěn.

ČSOB

Spoření s bonusem pro děti: 4 → 4,50 % p.a. do 250 000 Kč

Spoření s bonusem pro děti s platebním účtem: 4,25 → 4,75 % p.a.

Spoření s bonusem pro děti s platebním účtem a s investováním: 4,50 -> 5 % p.a.

NEY spořitelní družstvo

Termínovaný vklad (úroky na konci vkladu)

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno 3 měsíce 5,75 → 6,25 % p.a. 6 měsíců 7 → 7,5 % p.a. 1 rok 6,80 → 7,3 % p.a. 2 roky 5 → 5,50 % p.a. 3 roky 3 → 3,5 % p.a. 4 roky 3 → 3,5 % p.a. 5 let 3,10 -> 3,60 % p.a. 7 let 3,20 → 3,70 % p.a. 10 let 3,20 → 3,70 % p.a.

Termínovaný vklad (měsíční úroky)

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno 3 měsíce 5,55 → 5,75 % p.a. 6 měsíců 6,80 → 7,00 % p.a. 1 rok 6,60 → 6,80 % p.a. 2 roky 4,80 → 5,00 % p.a. 3 roky 2,80 → 3,00 % p.a. 4 roky 2,80 → 3,00 % p.a. 5 let 2,90 -> 3,10 % p.a. 7 let 3 → 3,20 % p.a. 10 let 3 → 3,20 % p.a.

Základní členský vklad je 1000 Kč a vrací se. Na vklad se uplatní tzv. Pravidlo 1:10, ale členský vklad není pojištěn.

UniCredit Bank

Program DUET PLUS: 6 měsíců: 7 → 9 % p.a. (Prakticky tak vklad zhodnotíte o 4,50 % minus srážková daň.)

Jde o kombinaci termínovaného vkladu a investic v povinném poměru 1:1.

Potřebujete min. 60 000 Kč, 30 000 Kč jde na vklad a 30 000 Kč (a více) se investuje.

Investujete do podílových fondů Amundi. Nákupní poplatky jsou od 0,25 do 3 %.





Snižujeme

Artesa spořitelní družstvo

Termínovaný vklad Artesa Bonus

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno 3 roky 3 → 2 % 4 roky 3,30 → 2,30 % 5 let 3,30 → 2,30 %

Aktuální inflace Inflace v říjnu 2022 byla meziročně 15,10 % p.a.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 4 % p.a., bez podmínky investování.