Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Air Bank
- Aktuální data pro listopad 2025
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Artesaˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spořicího účtu a vkladů spojených s dalším členským vkladem jsou beze změn:
Došlo ke zvýšení úrokových sazeb ročních a delších termínovaných vkladů.
|ní
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|0.05 %
|2 měsíce
|0.25 %
|6 měsíců
|3,60 %
|1 rok
|4 → 4,50 %
|2 roky
|3,70 → 4,20 %
|3 roky
|3,50 → 4,10 %
|4 roky
|3,60 → 4,50 %
|5 let
|3,60 → 4,60 %
Úrokový výnos včetně úrokového bonusu je připisován na běžný účet s roční periodou v den výročí vkladu. V průběhu vkladového období můžete v den výročí vkladu v souhrnu vybrat až 1/2 prostředků z počáteční výše vkladu.
Pozor, za kalendářní rok, ve kterém uskutečníte z tohoto produktu výběr, ztratíte nárok na bonusovou úrokovou sazbu, která činí 1 % z uvedené úrokové sazby.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|3 roky
|3,50 → 4,10 %
|4 roky
|3,60 → 4,50 %
|5 let
|3,60 → 4,60 %
Úrokový výnos je vyplacen předem na váš běžný účet a můžete s ním okamžitě nakládat.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 rok
|4 → 4,50 %
|2 roky
|3,70 → 4,10 %
|4 roky
|,.05 %
|5 let
|2,05 %
Banka CREDITAS
Úrokové sazby spoření jsou beze změn u spořicích účtů:
Beze změn jsou sazby termínovaného vkladu s úroky na konci vkladu.
Zvýšení úrokových sazeb nastalo u termínovaných vkladů na 3 – 12 měsíců.
Tyto vklady mají měsíční připisování úroků. V divizi Max je připisování úroků vždy na konci vkladu, úrokové sazby jsou totožné.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,50 %
|3 měsíce
|2,70 → 3 %
|6 měsíců
|2,80 → 3,10 %
|9 měsíců
|2,80 → 3,20 %
|1 rok
|3 → 3,30 %
|2 roky
|2,70 %
|3 roky
|2 %
|4 roky
|2 % (jen divize Max)
|5 let
|2 %
|7 let
|2 %
|10 let
|2 %
Česká spořitelna
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Spoření Premier
- Spoření Premier Invest
- Spořicí účet
- Spořicí účet Invest
- Spořicí účet Invest (OB)
- Spořicí účet Invest+
- Spořicí účet Invest+ (OB)
- Spořicí účet Plus
- Spořicí účet Plus (OB)
- Spořicí účet Plus George
- Spořicí účet Plus George (OB)
- Spořicí účet pro děti do 18 let
- Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
ČSOB
Novinkou je garance úrokové sazby na spořicích účtech až do 31. 12. 2025.
Zvýšení úrokové sazby u spořicího účtu pro děti.
Banka sjednotila celkovou úrokovou sazbu u spořicího účtu pro děti. Pro děti se zákonným zástupcem do 27 let se zvýšila bonusová sazba, ale není uplatňována tzv. TOP sazba. Ve výsledku jde o jednotná 4 % p.a. u obou produktů, kdy u toho druhého je podmínkou pravidelné investování.
Tady pozor. Jakmile je zákonnému zástupci 27 let a více, pro 4% úrokovou sazbu platí podmínka investování a tedy produkt níže s názvem „TOP“, jinak úroková sazba automaticky klesne na max 3 % p.a.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,25 → 4 %
|0,15 %
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,25 → 3 %
|0,15 %
Podmínkou je pravidelné investování.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 % (beze změn)
|0,15 %
Zvýšení úrokových sazeb u většiny úložních lhůt termínovaného vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|1,95 → 2,10 %
|3 měsíce
|2,25 → 2,50 %
|6 měsíců
|2,20 %
|1 rok
|1,85 → 2,15 %
|2 roky
|2 % (novinka)
|3 roky
|0,05 % (novinka)
Snížení úrokové sazby na spořicím účtu o 0,25 p.b.:
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,75 → 4,50 %
|3 → 2,75 %
|0.,5 %
Snížení nebonusových úrokových sazeb.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,25 → 3 %
|0,15 %
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|2500 01 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,25 → 3 %
|1,50 → 1,25 %
|0,15 %
Ostatní spořicí produkty jsou beze změn:
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem 18–26
- Spoření s bonusem pro děti TOP
- Spoření s bonusem TOP
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium TOP
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
Fio banka
Úrokové sazby jsou beze změn.
Inbank
Novinka s názvem vklad na Start je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí akční sazbu 4 % p.a. na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4 % (novinka)
U stávajících vkladů Inbank mírně zvýšila úrokové sazby, u 2letého vkladu jsou beze změn.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|3,25 → 3,40 %
|6 měsíců
|3,35 → 3,50 %
|1 rok
|3,35 → 3,50 %
|2 roky
|3 %
J&T BANKA
Úrokové sazby jsou beze změn u spořicích účtů a krátkodobých termínovaných vkladů:
Zvýšení úrokových sazeb u termínovaných vkladů od 1 roku a více.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|100 000 – neomezeno
|3 měsíce
|2,60 %
|6 měsíců
|2,60 %
|9 měsíců
|2,60 %
|1 rok
|2.75 → 3 %
|1.25 roku
|2,80 → 3,05 %
|1.5 roku
|2,90 → 3,15 %
|2 roky
|3 → 3,25 %
|3 roky
|3,15 → 3,40 %
|4 roky
|3,20 → 3,45 %
|5 let
|3,25 → 3,50 %
|10 let
|3,50 → 3,75 %
Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do podílových fondů:
- J&T MONEY CZK: 3,35 → 3,70 % p.a.
- J&T BOND CZK: 3,85 % → 4 % p.a.
- J&T RENTIER CZK: 4 % → 4,10 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|3,35 → 3,70 %
|3 roky
|4 → 4,10 %
Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do podílových fondů:
- J&T MONEY CZK: 3,15 → 3,60 % p.a.
- J&T BOND CZK: 3,65 → 3,80 %
- J&T RENTIER CZK: 3,75 → 3,90 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 4 000 000
|1 rok
|3,15 → 3,60 %
|3 roky
|3,75 → 3,90 %
Komerční banka
Úrokové sazby jsou beze změn.
- Spořicí účet
- Spořicí účet (Standard)
- Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
- Spořicí účet s bonusem a podmínkami
- Dětský spořicí účet KB+
mBank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
MONETA Bank
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025 a banka bude držet úrokové bonusy až do 31. 12. 2025. Měsíc je beze změn i termínovaný vklad.
- Spořicí účet Spoření Junior
- Spořicí účet Spoření DIP
- Spořicí účet Spoření/Spoříto H
- Spořicí účet Gold Plus
Oberbank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Partners Banka
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.
Raiffeisenbank
Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 8. 2025.
Revolut
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
TRINITY BANK
Úrokové sazby jsou beze změn:
UniCredit Bank
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn:
Zvýšení úrokové sazby na ročním vkladu nad 1 mil. Kč a u vkladu podmíněného investováním.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 999 999
|1 000 000 – 10 000 000
|1 měsíc
|2,50 %
|2,70 %
|3 měsíce
|3 %
|3 %
|6 měsíců
|3,20 %
|3,20 %
|1 rok
|3,20
|3,20 → 3,30 %
Jde o kombinaci termínovaného vkladu a investic v povinném poměru 1:1. Potřebujete min. 60 000 Kč, z toho 30 000 Kč jde na vklad a 30 000 Kč (a více) se investuje. Úroková sazba je 7 % p.a. pro vklad na 6 měsíců.
Můžete si zvolit i poměr 3:1, tj. 75 % termínovaný vklad a 25 % imvestice. Úroková sazba pak bude 4,70 % p.a.
Investujete do podílových fondů Amundi. Nákupní poplatky jsou od 1,50 do 3 %.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|6 měsíců, poměr 1:1
|6 -> 7 %
|6 měsíců, poměr 3:1
|4,70 %
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Úrokové sazby většiny spoření jsou beze změn.
Zvýšení úrokové sazby u ročního vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 %
|3 měsíce
|2,70 %
|6 měsíců
|2,70 %
|1 rok
|2,70 → 2,80 %
|2 roky
|2,80 %
Všeobecná úverová banka a.s.
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|Fio banka
|Fio konto
|3,25 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a
|TRINITY BANK
|Skvělý účet CZK
|3,03 % p.a.
|mBank
|mSpoření
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
|3 % p.a.
|ČSOB
|Spoření s bonusem
Spoření s bonusem Premium
|3 % p.a.
Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet CZK
|3,03 % p.a. do 400 000 Kč,
poté 2,01 % p.a.
|mBank
|mSpoření (5× 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
Max spořicí účet
|3 % p.a.
|ČSOB
|Spoření s bonusem Premium
|3 % p.a.
Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,25 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,60 % p.a.
|TRINITY BANK
|Skvělý účet HIT
|3,58 % p.a.
|Oberbank
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,06 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,15 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|3 % p.a.
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,01 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,58 % p.a. TRINITY BANK
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Oberbank
- 3,15 % p.a. UniCredit Bank
- 3,06 % p.a. Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4 % p.a. Inbank
- 3,75 % J&T BANKA
- 3,40 % p.a. MONETA Bank
- 3,30 % p.a. UniCredit Bank
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % p.a. Air Bank
- 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka
Srovnávač vkladních knížek
Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.