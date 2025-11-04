Měšec.cz  »  Účty a platby  »  Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Doba čtení: 9 minut
přidejte názor

Sdílet

Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Některé banky začaly zvyšovat úrokové sazby termínovaných vkladů. Fantastických a přitom bezpečných 7 % p.a. dostanete ale jen s podmínkou investování. Spořicí účty naopak sestrvávají na svých sazbách a banky průběžně prodlužují garanci úrokových sazeb.

 Air Bank

Co se dozvíte v článku
  1.  Air Bank
  2. Artesaˏ spořitelní družstvo
  3. Banka CREDITAS
  4. Česká spořitelna
  5. ČSOB
  6. Fio banka
  7. Inbank
  8. J&T BANKA
  9. Komerční banka
  10. mBank
  11. MONETA Bank
  12. Oberbank
  13. Partners Banka
  14. Peněžní důmˏ spořitelní družstvo
  15. Raiffeisenbank
  16. Revolut
  17. TRINITY BANK
  18. UniCredit Bank
  19. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  20. Všeobecná úverová banka a.s.
  21. Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
  22. Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
  23. Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
  24. Aktuální data pro listopad 2025

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet (+ platíte kartou)
  2. Spořicí účet (platíte kartou + příjem)
  1. Termínovaný vklad

Artesaˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spořicího účtu a vkladů spojených s dalším členským vkladem jsou beze změn:

  1. Spořicí účet Artesa Universal
  1. Duální vklad 20 %
  2. Duální vklad 30 %
  3. Duální vklad 40 %
  4. Duální vklad 50 %

Došlo ke zvýšení úrokových sazeb ročních a delších termínovaných vkladů.

Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 0.05 %
2 měsíce 0.25 %
6 měsíců 3,60 %
1 rok 4 → 4,50 %
2 roky 3,70 → 4,20 %
3 roky 3,50 → 4,10 %
4 roky 3,60 → 4,50 %
5 let 3,60 → 4,60 %

Úrokový výnos včetně úrokového bonusu je připisován na běžný účet s roční periodou v den výročí vkladu. V průběhu vkladového období můžete v den výročí vkladu v souhrnu vybrat až 1/2 prostředků z počáteční výše vkladu. 

Pozor, za kalendářní rok, ve kterém uskutečníte z tohoto produktu výběr, ztratíte nárok na bonusovou úrokovou sazbu, která činí 1 % z uvedené úrokové sazby.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
3 roky 3,50 → 4,10 %
4 roky 3,60 → 4,50 %
5 let 3,60 → 4,60 %

Úrokový výnos je vyplacen předem na váš běžný účet a můžete s ním okamžitě nakládat.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 rok 4 → 4,50 %
2 roky 3,70 → 4,10 %
4 roky ,.05 %
5 let 2,05 %

Banka CREDITAS

Úrokové sazby spoření jsou beze změn u spořicích účtů:

  1. Prémiový spořicí účet
  2. Spoření Richee Junior
  3. Spořicí účet+
  4. Spořicí účet+ (invest)

Beze změn jsou sazby termínovaného vkladu s úroky na konci vkladu.

  1. Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu

Zvýšení úrokových sazeb nastalo u termínovaných vkladů na 3 – 12 měsíců.

  1. Terrmínovaný vklad

Tyto vklady mají měsíční připisování úroků. V divizi Max je připisování úroků vždy na konci vkladu, úrokové sazby jsou totožné.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,50 %
3 měsíce 2,70 → 3 %
6 měsíců 2,80 → 3,10 %
9 měsíců 2,80 → 3,20 %
1 rok 3 → 3,30 %
2 roky 2,70 %
3 roky 2 %
4 roky 2 % (jen divize Max)
5 let 2 %
7 let 2 %
10 let 2 %

Česká spořitelna

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spoření Premier
  2. Spoření Premier Invest
  3. Spořicí účet
  4. Spořicí účet Invest
  5. Spořicí účet Invest (OB)
  6. Spořicí účet Invest+
  7. Spořicí účet Invest+ (OB)
  8. Spořicí účet Plus
  9. Spořicí účet Plus (OB)
  10. Spořicí účet Plus George
  11. Spořicí účet Plus George (OB)
  12. Spořicí účet pro děti do 18 let
  13. Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
  1. Termínovaný vklad
  2. Termínovaný vklad Premier

ČSOB

Novinkou je garance úrokové sazby na spořicích účtech až do 31. 12. 2025.

Zvýšení úrokové sazby u spořicího účtu pro děti.

Banka sjednotila celkovou úrokovou sazbu u spořicího účtu pro děti. Pro děti se zákonným zástupcem do 27 let se zvýšila bonusová sazba, ale není uplatňována tzv. TOP sazba. Ve výsledku jde o jednotná 4 % p.a. u obou produktů, kdy u toho druhého je podmínkou pravidelné investování.

Tady pozor. Jakmile je zákonnému zástupci 27 let a více, pro 4% úrokovou sazbu platí podmínka investování a tedy produkt níže s názvem „TOP“, jinak úroková sazba automaticky klesne na max 3 % p.a.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – neomezeno
Bez omezení 3,25 → 4 % 0,15 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – neomezeno
Bez omezení 3,25 → 3 % 0,15 %

Podmínkou je pravidelné investování.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – neomezeno
Bez omezení 4 % (beze změn) 0,15 %

Zvýšení úrokových sazeb u většiny úložních lhůt termínovaného vkladu.

  1. Termínovaný vklad
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 1,95 → 2,10 %
3 měsíce 2,25 → 2,50 %
6 měsíců 2,20 %
1 rok 1,85 → 2,15 %
2 roky 2 % (novinka)
3 roky 0,05 % (novinka)

Snížení úrokové sazby na spořicím účtu o 0,25 p.b.:

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,75 → 4,50 % 3 → 2,75 % 0.,5 %

Snížení nebonusových úrokových sazeb.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,25 → 3 % 0,15 %
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 2500 01 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,25 → 3 % 1,50 → 1,25 % 0,15 %

Ostatní spořicí produkty jsou beze změn:

  1. Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
  2. Spoření s bonusem 18–26
  3. Spoření s bonusem pro děti TOP
  4. Spoření s bonusem TOP
  5. Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
  6. Spoření s bonusem Premium TOP
  7. Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)

Fio banka

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Fio konto
  2. Fio spořicí účet
  1. Termínovaný vklad

Inbank

Novinka s názvem vklad na Start je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí akční sazbu 4 % p.a. na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 4 % (novinka)

U stávajících vkladů Inbank mírně zvýšila úrokové sazby, u 2letého vkladu jsou beze změn.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 3,25 → 3,40 %
6 měsíců 3,35 → 3,50 %
1 rok 3,35 → 3,50 %
2 roky 3 %

J&T BANKA

Úrokové sazby jsou beze změn u spořicích účtů a krátkodobých termínovaných vkladů:

  1. Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
  2. Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)
  1. Vklady s výpovědní lhůtou

Zvýšení úrokových sazeb u termínovaných vkladů od 1 roku a více.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
100 000 – neomezeno
3 měsíce 2,60 %
6 měsíců 2,60 %
9 měsíců 2,60 %
1 rok 2.75 → 3 %
1.25 roku 2,80 → 3,05 %
1.5 roku 2,90 → 3,15 %
2 roky 3 → 3,25 %
3 roky 3,15 → 3,40 %
4 roky 3,20 → 3,45 %
5 let 3,25 → 3,50 %
10 let 3,50 → 3,75 %

J&T COMBI (30 %)

Podmínkou je investice v poměru 30:70 (30 % vklad, 70 % investice) do podílových fondů:

  • J&T MONEY CZK: 3,35 → 3,70 % p.a.
  • J&T BOND CZK: 3,85 % → 4 % p.a.
  • J&T RENTIER CZK: 4 % → 4,10 % p.a.
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 3,35 → 3,70 %
3 roky 4 → 4,10 %

J&T COMBI (50 %)

Podmínkou je investice v poměru 50:50 (polovina vklad, polovina investice) do podílových fondů:

  • J&T MONEY CZK: 3,15 → 3,60 % p.a.
  • J&T BOND CZK: 3,65 → 3,80 %
  • J&T RENTIER CZK: 3,75 → 3,90 % p.a.
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 4 000 000
1 rok 3,15 → 3,60 %
3 roky 3,75 → 3,90 %

Komerční banka

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (Standard)
  3. Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
  4. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
  5. Dětský spořicí účet KB+
  1. Termínovaný vklad

mBank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. mSpoření
  2. mSpořicí účet
  3. mSpořicí účet Plus
  1. mVklad

MONETA Bank

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025 a banka bude držet úrokové bonusy až do 31. 12. 2025. Měsíc je beze změn i termínovaný vklad.

  1. Spořicí účet Spoření Junior
  2. Spořicí účet Spoření DIP
  3. Spořicí účet Spoření/Spoříto H
  4. Spořicí účet Gold Plus
  1. Termínovaný vklad MONETA Bank

Oberbank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Partners Banka

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (základní)
  3. Spořicí účet s doporučením

Peněžní důmˏ spořitelní družstvo

Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 6. 2025.

  1. Dětský spořicí účet Domeček.
  2. Spořicí účet s výpovědní lhůtou
  3. Termínovaný vklad

Raiffeisenbank

Úrokové sazby spoření jsou beze změn od 1. 8. 2025.

  1. Bonusový spořicí účet
  2. Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
  3. Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
  1. Termínované vklady

Revolut

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. FlexiSpoření Standard a Plus
  2. FlexiSpoření Premium
  3. FlexiSpoření Metal
  4. FlexiSpoření Ultra

TRINITY BANK

Úrokové sazby jsou beze změn:

  1. Skvělý účet HIT
  2. Skvělý účet II CZK
  3. Skvělý účet CZK
  4. Spořicí účet Úrok+
  1. Vkladový účet
  2. Vkladový účet Bonus+

UniCredit Bank

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn:

  1. Spořicí účet Prima
  2. Spořicí účet Save
  3. Spořicí účet k novému účtu

Zvýšení úrokové sazby na ročním vkladu nad 1 mil. Kč a u vkladu podmíněného investováním.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 999 999 1 000 000 – 10 000 000
1 měsíc 2,50 % 2,70 %
3 měsíce 3 % 3 %
6 měsíců 3,20 % 3,20 %
1 rok 3,20 3,20 → 3,30 %

Jde o kombinaci termínovaného vkladu a investic v povinném poměru 1:1. Potřebujete min. 60 000 Kč, z toho 30 000 Kč jde na vklad a 30 000 Kč (a více) se investuje. Úroková sazba je 7 % p.a. pro vklad na 6 měsíců.

Můžete si zvolit i poměr 3:1, tj. 75 % termínovaný vklad a 25 % imvestice. Úroková sazba pak bude 4,70 % p.a.

Investujete do podílových fondů Amundi. Nákupní poplatky jsou od 1,50 do 3 %.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
6 měsíců, poměr 1:1 6 -> 7 %
 6 měsíců, poměr 3:1 4,70 %

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Úrokové sazby většiny spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Dětský spořicí účet
  3. Termínovaný vklad OVERNIGHT

Zvýšení úrokové sazby u ročního vkladu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2,70 %
3 měsíce 2,70 %
6 měsíců 2,70 %
1 rok 2,70 → 2,80 %
2 roky 2,80 %

Všeobecná úverová banka a.s.

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spoření bez limitů

Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

školení DPH

Spoření do 200 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením  4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet s bonusem a podmínkami 3,50 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
Fio banka Fio konto 3,25 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a
TRINITY BANK Skvělý účet CZK 3,03 % p.a.
mBank mSpoření

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+		 3 % p.a.
ČSOB Spoření s bonusem

Spoření s bonusem Premium		 3 % p.a. 

Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 500 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením 4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů
 3,60 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet s bonusem a podmínkami 3,50 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet CZK 3,03 % p.a. do 400 000 Kč,
poté 2,01 % p.a.
mBank mSpoření (5× 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+

Max spořicí účet		 3 % p.a. 
ČSOB Spoření s bonusem Premium 3 % p.a.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření nad 1 000 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,60 % p.a.
TRINITY BANK Skvělý účet HIT 3,58 % p.a.
Oberbank Spořicí účet 3,20 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,06 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,15 % p.a.
mBank mSpořicí účet 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ) 3 % p.a.

Aktuální data pro listopad 2025

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,01 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,58 % p.a. TRINITY BANK
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,25 % p.a. ČSOB, Fio banka, Oberbank
  • 3,15 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,06 % p.a. Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,75 % J&T BANKA
  • 3,40 % p.a. MONETA Bank
  • 3,30 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % p.a. Air Bank
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS, Komerční banka

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Seriál: Šetříme s Měšcem
Přečtěte si všechny díly seriálu Šetříme s Měšcem nebo sledujte jeho RSS

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejžádanější

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více

Aktuální kurzovní lístek - dne 4. 11. 2025

Dále u nás najdete

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).