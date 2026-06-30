Zdraží letní dovolená? Pravda o cenách letenek bez mediální hysterie

Média vs. skutečný stav letecké dopravy v Evropě
Mediální svět má slabost pro katastrofické scénáře. A tak se z informací o možných výkyvech cen nebo omezení letů často stává nafouknutá bublina. Aktuální geopolitické napětí, zejména blokáda Hormuzského průlivu, kudy proudí velká část světové ropy, samozřejmě vyvolává tlak na trh, a to i ten mediální.
Kombinace dražší ropy a rušení méně výnosných spojů vytvořila dojem, že se letecká doprava hroutí. Některá letiště, například v Itálii, dokonce dočasně omezila provoz kvůli nedostatku paliva. Jinde ale situace zůstává klidná. Francouzská letiště ani pražské Letiště Václava Havla žádné výpadky paliva neočekávají.
Proč ceny letenek rostou? A proč by rostly i bez krize?
Zdražení letenek v dubnu a květnu bylo do velké míry reakcí na skokový růst cen ropy. Ropa Brent se od března drží na vyšších hodnotách než před krizí, což může promítnout do cen letenek navýšení o pár desítek procent.
Jenže je dobré si uvědomit, že letní sezóna tradičně patří k nejdražším obdobím roku. I bez geopolitických komplikací by ceny šly nahoru – poptávka je jednoduše obrovská.
Letecké společnosti navíc situaci stabilizovaly tím, že zrušily nerentabilní lety. Díky tomu zůstávají ceny vytížených spojů na podobné úrovni jako v minulých letech, případně jen mírně vyšší. Evropské aerolinky navíc často nakupují palivo za dlouhodobě fixované ceny, což tlumí dopady tržních výkyvů.
Mohou aerolinky zdražit už koupené letenky?
Nemohou. Evropská komise jasně uvádí, že růst cen paliva nepatří mezi mimořádné okolnosti, jež by aerolinkám umožnily dodatečně navyšovat cenu již zakoupených letenek.
Nenechte se nachytat na nevýhodné ceny
Panika tedy není na místě. Pokud média přichází s hororovými zprávami o cenách letech, často to znamená jen to, že palcové titulky fungují. Místo impulzivního nákupu letenky je na místě postupovat takto:
- porovnat si více variant od různých dopravců,
- zvážit odlet z jiného letiště,
- nastavit si cenového hlídače,
- sledovat flexibilní termíny.
Pokud už máte koupenou letenku a aerolinka váš let zruší, máte nárok na kompenzaci formou náhradního spoje či vrácení peněz, během čekání na náhradní spoj pak také na stravu a ubytování.
Cestovní pojištění jako rychlá záchrana
Kompenzace od aerolinek mohou však trvat týdny. Cestovní pojištění vyřeší problémy okamžitě. Online kalkulačka od Top-pojištění.cz dokáže během pár vteřin porovnat nabídky a nabídnout vám různé varianty pojištění.
Autor: Redakce Top-Pojisteni.cz