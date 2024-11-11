Měšec.cz  »  Účty a platby  »  Spoření v listopadu. Kam bezpečně s penězi? Aktuální přehled všech nabídek na trhu

Spoření v listopadu. Kam bezpečně s penězi? Aktuální přehled všech nabídek na trhu

Dalibor Z. Chvátal
11. 11. 2024
Držte si klobouky, přišel pořádný sešup úrokových sazeb. Pár bank je ještě drží na rozumné výši, ale některé banky a záložny do spoření pořádně řízly.

Přehled všech změn úrokových sazeb, které nastaly od listopadu, nebo koncem října 2024. Pokud nějaký subjekt úrokovou sazbu neměnil, v tomto přehledu není, ale najdete jej níže po kliknutí na srovnávače.

Air Bank

Spořicí účet (platíte kartou + máte příjem)

Podmínky:

  • 5× měsíčně zaplatit debetní kartou.
  • Min. 25 000 Kč měsíčně příjem na účet.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,40 ->  3 % 0 %

Spořicí účet (+ platíte kartou)

  • 5× měsíčně zaplatit debetní platební kartou. V opačném případě je úroková sazba 0 % p.a.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,40 → 3 % 0,10 % 0 %

Artesa, spořitelní družstvo

Základní členský vklad je 1000 Kč a vrací se. Na vklad se uplatní tzv. „Pravidlo 1 : 10“, ale členský vklad není pojištěn.

Spořicí účet Artesa Universal

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
Bez omezení 4,75 → 4,25 %

Termínovaný vklad Artesa Standard

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
1 měsíc 0,05 %
2 měsíce 0,25 %
6 měsíců 4,10 → 3,60 %
1 rok 4 → 3,50 %
2 roky 3,50 → 3 %
3 roky 3 %
4 roky 3,30 %
5 let 3,30 %

Termínovaný vklad Artesa Premium

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
1 rok 4 → 3,50 %
2 roky 3,50 → 3 %
4 roky 2,05 %
5 let 2,05 %

Banka CREDITAS

Spoření Richee Junior

  • Účet pouze pro děti od 0 do 17 let včetně.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 350 000 350 001 – neomezeno
Bez omezení 3,50 → 3 % 1,20 %

Česká spořitelna

Spořitelna nově nesjednává termínované vklady delší než 2 roky pro běžnou klientelu, tyto vklady ale zůstávají v Erste Premier.

Spořicí účet pro děti do 18 let

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 100 000 100 001 – neomezeno
Bez omezení 4 → 3,30 % 0,01 %

Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)

  • Na účet přijde měsíčně min. 50 Kč, jinak úroková sazba klesne na 3,30 % p.a.
Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 100 000 100 001 – neomezeno
Bez omezení 5 → 4,30 % 0,01 %

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
1 měsíc 2,60 → 2,35 %
3 měsíce 3 → 2,75 %
6 měsíců 2,50 → 2,40 %
1 rok 2,25 → 2 %
2 roky 0,30 %

Termínovaný vklad Premier

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
1 měsíc 2,60 → 2,35 %
3 měsíce 3 → 2,75 %
6 měsíců 2,50 → 2,45 %
1 rok 2,25 → 2,05 %
2 roky 0,30 %

ČSOB

Pozor: Nové podmínky bonusové sazby (nejen) u dětského účtu

Spořicí účet pro děti už nově neobsahuje bonus +0,25 p.b. za investování. Stejně tak skončil bonus +0,25 p.b. za existenci platebního účtu (spořicí účet lze sjednat samostatně). 

Nově banka dává bonusovou úrokovou sazbu jen a pouze za aktivní využívání platebního účtu zákonného zástupce, který je pevně (administrativně) spojený s účtem nezletilého dítěte. A ten musí splnit tyto podmínky na svůj vlastní platební účet (ne na účet dítěte):

Zákonný zástupce má od 18 do 26 let včetně:

  • 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci.

Zákonný zástupce má od 27 let:

  • 5× zaplatit debetní/kreditní kartou v měsíci,
  • min. 15 000 Kč příjem na účet měsíčně.

Tyto podmínky platí přeneseně pro všechny klienty ČSOB. Každý, kdo chce lepší úrokovou sazbu, musí nově splnit výše uvedené podle svého věku. (Podmínky.)

Spoření s bonusem pro děti s podmínkou

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – neomezeno
Bez omezení 4,50 → 4 % 0,15 %

Inbank

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 4 → 3,50 %
6 měsíců 3,75 → 3,60 %
1 rok 3,70 %

J&T BANKA

Vklady s výpovědní lhůtou

Od 9. 1. 2025 klesne úroková sazba 3měsíčního vkladu: 3,25 → 3 % p.a.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
33 dnů 3,50 → 3,25 %
3 měsíce 3,25 % → 3 %

Komerční banka

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 3 000 000 3 000 001 – neomezeno
7 dní 0,01 % 0,01 %
1 měsíc 0,01 % 0,01 %
3 měsíce 3,25 → 3 % 0,01 %
6 měsíců 2,75 % 0,01 %
1 rok 2,50 % 0,01 %

NEY spořitelní družstvo

Základní členský vklad je 1000 Kč a vrací se. Na vklad se uplatní tzv. „Pravidlo 1 : 10“, ale členský vklad není pojištěn.

Spořicí účet

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
1 měsíc 3,30 → 0,50 %

Termínovaný vklad (úroky na konci vkladu)

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
6 měsíců 2,50 → 1,75 %
1 rok 2,40 → 0,50 %
2 roky 2,30 → 0,50 %
3 roky 1,50 → 0,50 %
4 roky 1,50 → 0,50 %
5 let 1,60 → 0,50 %
7 let 1,70 → 0,50 %
10 let 1,70 → 0,50 %

Termínovaný vklad (měsíční úroky)

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
6 měsíců 2,30 → 1,55 %
1 rok 2,20 → 0,30 %
2 roky 2,10 → 0,30 %
3 roky 1,30 → 0,30 %
4 roky 1,30 → 0,30 %
5 let 1,40 → 0,30 %
7 let 1,50 → 0,30 %
10 let 1,50 → 0,30 %

Partners Banka

Spořicí účet

Podmínky

  • Bezplatný tarif běžného účtu: 5× měsíčně zaplatit debetní kartou.
  • Placené tarify: Bez podmínek.

První 3 měsíce jsou pro všechny bez podmínek.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
Bez omezení 4,16 → 4,03 %

Spořicí účet (základní)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
Bez omezení 2,10 → 2 %

UniCredit Bank

Spořicí účet k novému účtu

Spořicí účet je pouze pro nové klienty UniCredit Bank.

Musíte si nejprve otevřít běžný účet typu START, OPEN nebo TOP (za ty tři jmenované se platí poplatek 0–299 Kč měsíčně podle typu účtu nebo splnění podmínek).

Poté automaticky získáte úrokovou sazbu 0,35 % p.a.

Další, bonusovou úrokovou sazbu 3,15 % p.a. získáte po splnění podmínky 3 plateb debetní kartou vydanou k běžnému účtu.

Celkem tak máte 3,50 % p.a.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000 2 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,75 → 3,50 % 0 %

Program DUET PLUS

Jde o kombinaci termínovaného vkladu a investic v povinném poměru 1 : 1. 

Potřebujete min. 60 000 Kč, 30 000 Kč jde na vklad a 30 000 Kč (a více) se investuje.

Investujete do podílových fondů Amundi. Nákupní poplatky jsou od 1,50 do 3 %.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
6 měsíců 7 → 6 % p.a.

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
1 měsíc 2,80 → 2,70 %
3 měsíce 2,70 → 2,60 %
6 měsíců 2,60 %
1 rok 2,20 → 2,40 %
2 roky 1,90 → 2,20 %

Všeobecná úverová banka

Spoření bez limitů

Je nutné požádat český finanční úřad o potvrzení o daňovém domicilu v ČR (100 Kč) a to předat bance. Jinak se účet bude danit slovenskou sazbou srážkové daně (19 %).

Jde o CZK účet vedený na Slovensku. Platby probíhají jako tuzemské přes sběrný účet české pobočky v Praze, nebo jako zahraniční přes slovenský IBAN (volitelně).

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0–neomezeno
Bez omezení 4,25 → 4,10 % od 22. 11. 2024

Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank a záložen bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 4 % p.a., bez podmínky investování.

Školení pro účetní - podzimní novinky

Spoření do 200 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4,20 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 4,10 % p.a. (od 22. 11. 2024)
TRINITY BANK Jarní skvělý účet N 4,08 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 4,03 % p.a.
ČSOB Spoření s bonusem
Spoření s bonusem Premium		 4 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet (Komfort, Exclusive) 4 % p.a.

Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 4 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření do 500 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4,20 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 4,10 % p.a. (od 22. 11. 2024)
Partners Banka Spořicí účet 4,03 % p.a.
ČSOB Spoření s bonusem Premium 4 % p.a.

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 4 % p.a., bez podmínky investování.

Spoření nad 1 000 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,25 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ) 4,20 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 4,10 % p.a. (od 22. 11. 2024)
Partners Banka Spořicí účet 4,03 % p.a.

Aktuální data pro listopad 2024

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 4 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,20 % p.a. Raiffeisenbank
  • 4,10 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 4,03 % p.a. Partners Banka
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK pro nové klienty na prvních pár dnů
  • 4 % p.a. ČSOB, Komerční banka

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 4 % p.a.

  • 4,90 % p.a. Peněžní dům, spořitelní družstvo

Srovnávač vkladních knížek

Max. dosažitelná sazba je 0,50 % p.a.

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Honosný přehled je v odkazech níže. Kdybych VŠECHY produkty napsal to tohoto článku, budete jej číst týden :-) V tomto jsou všechny změny, poté všechny produkty jsou přehledně porovnané v odkazech.
Dalibor Z. Chvátal

