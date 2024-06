Spoření v červnu: kam s penězi? Podrobný přehled všech nabídek

Novinky

Estonská Inbank (celým jménem AS Inbank) rozšířila své produkty o vklady, do té doby nabízela jen úvěrové služby. Novinkou je vklad na 3–12 měsíců. Je to jediná banka, která má úrokové sazby dlouhodobých vkladů nad 5 % p.a., stejné nebo vyšší mají už jen družstevní záložny.

Inbank v Česku působí jako organizační složka na základě přeshraniční licence, tedy podobně jako třeba mBank. Inbank však nemá český kód banky, proto pro platební styk používá zprostředkovatele, jímž je Komerční banka. V ní má Inbank účet č. 123–4264040207/0100, na nějž posíláte vklady.

Inbank spadá pod estonskou jurisdikci. Dohlíží na ni estonský Úřad pro finanční dohled a vklady máte pojištěné do 100 000 € u Tagatisfond v Estonsku. Případné spory umí řešit i český Finanční arbitr. V Česku má Inbank kancelář na Lazarské 13/8 v Praze.





Pokud si při zřízení vkladu nastavíte jeho automatické prodlužování, další (tedy již prodloužený) vklad pak bude mít úrokovou sazbu o 0,10 % p.b. vyšší, než bude aktuální úroková sazba.

Mezi zákonný standard platí, že do 14 dnů od uzavření smlouvy o vkladu ji můžete bezplatně zrušit, protože byla uzavřena na dálku. Pokud byste museli vklad ukončit předčasně, poplatek je 1 % z vkladu (má to i většina konkurence).

Inbank zůstatky vkladů vyplácí do 1 dne po skončení smlouvy, max. do 30 dnů. Peníze vám pošle na stejný účet, z něhož přišel vklad.

Vklady u Inbank si můžete zřídit výhradně přes Bankovní identitu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 2 000 000 3 měsíce 5,20 % 6 měsíců 4,70 % 1 rok 4,10 %

Snižujeme

J&T BANKA

Vklady s výpovědní lhůtou

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno 33 dnů 4,75 → 4,25 % 3 měsíce 5 → 4,50 %

Komerční banka

Spořicí účet KB+

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 200 000 200 001 – neomezeno Bez omezení 4,50 → 4 % 0,01 %

Spořicí účet Junior

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 100 000 100 001 – neomezeno Bez omezení 4 → 2 % 0 %

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 3 000 000 3 000 001 – neomezeno 7 dní 0,01 % 0,01 % 14 dní 0,01 % 0,01 % 1 měsíc 0,01 % 0,01 % 3 měsíce 4,50 → 4 % 0,01 % 6 měsíců 4 → 3,50 % 0,01 % 1 rok 3 % 0,01 %

MONETA Money Bank

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno 7 dní 0,01 % 14 dní 0,01 % 1 měsíc 0,01 % 2 měsíce 0,10 % 3 měsíce 4,70 → 4,30 % 4 měsíce 0,1 % 5 měsíců 0,1 % 6 měsíců 4 → 3,50 % 9 měsíců 0,1 % 1 rok 3,50 → 3,20 % 2 roky 0,15 % 3 roky 0,15 % 4 roky 0,15 % 5 let 0,15 %

Oberbank

Spořicí účet

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno Bez omezení 4 → 3,50 %

UniCredit Bank

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 5 000 000 7 dní 0,01 % 14 dní 0,01 % 1 měsíc 4,75 → 4,50 % 2 měsíce 0,01 % 3 měsíce 4,4 % 6 měsíců 4 % 9 měsíců 0,01 % 1 rok 3,50 % 2 roky 0,01 % 3 roky 0,01 % 5 let 0,01 %

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno 1 měsíc 4,30 -> 3,80 % 3 měsíce 4,10 → 3,70 % 6 měsíců 3,90 → 3,70 % 1 rok 3,50 → 3,40 % 2 roky 3,20 → 3,10 %

Termínovaný vklad OVERNIGHT

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0–neomezeno 3 dní 4,30 → 3,80 %

