Spoření v červnu: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?

Akční nabídky

Jedinou stále běžící akcí je nabídka Komerční banky na Spořicí konto Bonus Invest. Úroková sazba je 3 % p.a. do 3 milionů korun. Podmínkou je ale investice do přesně vyjmenovaných fondů (viz detail produktu) a samozřejmě běžný účet u této banky bez investiční historie.

Novinky

Od 14. června 2021 Expobank zvýšila úrokovou sazbu na svém běžném účtu Neo z 0,25 na 0,50 % p.a., a to bez omezení výše zůstatku. Nejde o spořicí účet, ani termínovaný vklad, je to standardní platební účet, ale úročený úrokovou sazbou.

Banka za založení účtu navíc nabízí peníze. Za každého nového klienta, kterého stávající klient přivede do Expobank, banka vyplatí odměnu 500 Kč. Peníze dostanou oba. Stávající klient Expobank takto může doporučit až 50 nových klientů, tím by získal odměnu celkem 25 000 Kč, což je maximální strop.

Pokud nemáte v okolí stávajícího klienta Expobank, můžete si účet u Expobank s bonusem 500 Kč založit po kliknutí na tento odkaz.

Podmínky: Do 2 měsíců od založení účtu musíte provést min. 1 platbu debetní kartou k tomuto účtu. (Podrobné podmínky.)

Zvyšujeme

Artesa spořitelní družstvo zvýšilo úrokovou sazbu u termínovaného vkladu Artesa Bonus z 2,30 % na 2,75 % p.a. u 4letého vkladu a z 2,40 na 3 % p.a. u 5letého vkladu.

Snižujeme

J&T Banka od 16. 6. 2021 sníží úrokovou sazbu na spořicím účtu z 0,50 % p.a. na 0,30 % p.a. Od 14. 7. 2021 dojde k dalšímu snížení úrokových sazeb u jejích termínovaných vkladů, a to z 0,60 na 0,40 % p.a. u 33denního vkladu a z 0,70 na 0,50 % p.a. u 90denního vkladu.

Raiffeisenbank od 1. 6. 2021 u spořicího účtu XL s bonusem snížila úrokovou sazbu z 0,60 na 0,40 % p.a. u pásma do 150 000 Kč a z 0,30 na 0,10 % p.a. u pásma 150 000 – 500 000 Kč. Bonusová sazba tak nově platí jen pro vklad do 150 000 Kč.

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu.

Aktuální data pro červen 2021 Srovnávač spořicích účtů Max. dosažitelná úroková sazba u bank je 0,60 % p.a. (reálně za rok, bez složitých podmínek a nejen během akce). U záložen je to 1,70 % p.a. Akční úroková sazba je 3 % p.a. při podmínce investování. Srovnávač termínovaných vkladů Max. dosažitelná sazba je 3,20 % p.a. (záložna), 2,30 % p.a. (banka) Srovnávač vkladních knížek Max. dosažitelná sazba je 1 % p.a.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování. Detaily o affiliate programech najdete zde.