 »   »  Spoření v červnu 2020: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?

MONETA Money Bank již koncem května snížila úrokovou sazbu u spořicího účtu , a to na 0,50 % p.a. pro všechna pásma (bylo 1,50 % p.a. do 1 mil. Kč a 0,25 % p.a. nad 1 mil. Kč). Z 0,40 p.a. na 0,15 % p.a. klesly úrokové sazby u termínovaného vkladu .

ČSOB snižovala úrokovou sazbu u spořicího účtu Duo Profit , a to ze 2 % p.a. na 1,50 % p.a. Upozorňujeme, že tato úroková sazba je podmíněna investicemi, za něž ale platíte poplatky. Nižší sazby jsou u termínovaného vkladu ČSOB a Poštovního termínovaného vkladu , a to v pásmu pro 3 a 6 měsíců (0,15 z 0,50 % p.a.).

Oberbank snížila sazby u termínovaného vkladu Top Jistota Plus. Úročí se podle jednotlivých období: 1.–6. měsíc 0,05 % p.a. (bylo 0,20), 7.–12. měsíc 0,15 % p.a. (bylo 0,30 %) a 13.–18. měsíc 0,25 % p.a. (bylo 0,40 %). Efektivní úroková sazba je tak 0,15 % p.a. Nižší sazby jsou také u termínovaného vkladu Top Jistota, a to z 0,10–0,30 % p.a. na 0,05 % p.a.

Raiffeisenbank snížila sazbu u spořicího účtu XL s bonusem z 1,25 % p.a. do 150 000 Kč na 0,60 % p.a, a při zůstatku do 500 000 z 0,70 % p.a. na 0,30 % p.a. Upozorňujeme, že základní sazba je 0,10 %. Nárok na bonus ve výši 0,50 % p.a. pro částky do 150 tis. Kč a bonus ve výši 0,20 % pro částky od 150 tis. Kč do 500 tis. Kč za aktivní využívání účtu banka vyhodnotí a připíše vám na účet po ukončení kalendářního měsíce.

UniCredit Bank snížila úrokovou sazbu u termínovaného vkladu, 3 roky mají nyní 0,01 % p.a. (bylo 0,10) a 5 let má rovněž 0,01 % p.a. (bylo 0,20 %).

Walviertler Sparkasse Bank snížila úrokovou sazbu u vkladní knížky s výpovědní lhůtou: 1 rok 0,50 % p.a. (bylo 0,75), 2 roky 0,60 % p.a. (bylo 1 %) a 3 roky 0,85 % p.a. (bylo 1,10 %). O 0,15–0,25 procentního bodu banka snížila sazby u Vkladového účtu. Kapitálový vklad na 18 měsíců má nižší sazbu ve třetím období, a to 0,75 % p.a. ze 2 % p.a. (vklad má 3 období po 6 měsících). Efektivní úroková sazba je cca 0,516 % p.a. Stejný osud potkal Kapitálový vklad na 30 měsíců, kde se snižovala sazba až od 1 procentní bod (2,20 −> 1,20). Efektivní úroková sazba tak klesla z 1 % p.a. na 0,70 % p.a.

Wüstenrot zrušil bonusy za fixaci u Spořicího účtu H, nyní má fixace stejné úrokové sazby jako s bez výpovědní lhůty, tj. max. 0,50 % p.a. (bylo max. 0,80 % p.a.). Prudké snížení sazeb zaznamenal Wüstenrot Jednorázový termínovaný vklad ProZisk, z maximální sazby 1 % p.a. došlo k poklesu na 0,15 % p.a.

Končíme

TRINITY BANK ukončila prodej spořicího účtu Top Výhoda+, už jej nenabízí. Měl sazbu 0,92 % p.a. do 3 mil. Kč a 1,18 % p.a. nad 3 mil. Kč.

U Wüstenrotu skončila akční nabídka pro nové klienty u Spořicího účtu H, nově má jen 0,50 % p.a. (bylo 1,50 % p.a. do 1,50 mil. Kč)

Akční nabídky

Akční nabídky spořicích účtů v červnu 2020 Banka Produkt Úroková sazba Orientační efektivní úroková sazba při 12měs. vkladu Max. výše vkladu pro bonus Další podmínky ING Bank ING konto 1 % p.a. 0,475 % p.a. 300 000 Kč Pouze pro nové klienty, sazba platí na 3 měsíce

Kam s 300 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření do 300 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba Banka CREDITAS Spořicí účet+ 1 % p.a. Hello bank! Hello spořicí účet 1 % p.a.

Aktuální data pro červen 2020 Srovnávač spořicích účtů Max. dosažitelná úroková sazba u bank je 1 % p.a. (reálně za rok, bez složitých podmínek a nejen během akce). U záložen je to 1,80 % p.a. Srovnávač termínovaných vkladů Max. dosažitelná sazba je 3,20 % p.a. (záložna), 2,50 % p.a. (banka) Srovnávač vkladních knížek Max. dosažitelná sazba je 2 % p.a.

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření do 500 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba Banka CREDITAS Spořicí účet+ 1 % p.a. Equa bank Spořicí účet MAX 1 % p.a. (500 001 Kč a výš)

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu