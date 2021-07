Spoření v červenci: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?

Akční nabídky

Prozatím v červenci nejsou žádné akční spořicí nabídky.

Novinky

Bez spořicích novinek.

Zvyšujeme

Úrokové sazby spořicích produktů se nezvyšovaly.

Snižujeme

J&T Banka od 14. 7. 2021 sníží úrokové sazby u termínovaných vkladů, a to z 0,60 na 0,40 % p.a. u 33denního vkladu a z 0,70 na 0,50 % p.a. u 90denního vkladu. Sazby však klesají i u termínovaného vkladu, a to o 0,10–0,20 p.b.

MONETA Money Bank posekala úrokový bonus u Spořicího účtu Gold (bonus 1, bonus 2). Ten měl dvě bonusová pásma, ale nově je jen jedno. Aktuální úroková sazba nepřekročí 0,40 % p.a. (z původních 0,70–1,10 % p.a.)

Končíme

Artesa spořitelní družstvo odstranilo z nabídky termínovaný vklad Premium, ale stále zůstala možnost jej sjednat online. Po 8 letech skončila nabídka Spořicího vkladu s výpovědní lhůtou Artesa Jistota (0,05–2,40 % p.a.), proto jsme jej ze srovnávače odstranili.

Skončila akční nabídka Komerční banky na Spořicí konto Bonus Invest. Úroková sazba nyní klesla z 3 % p.a. na max. 0,90 % p.a. do 200 000 Kč, a to za podmínek investování do vyjmenovaných fondů. Po 10 letech končí produkt Perfektní spoření, proto jsme jej vyřadili (0,01 % p.a.).

Běžný účet jako spořicí – 0,50 % p. a. bez omezení

Při porovnání úrokových sazeb spořicích účtů a termínovaných vkladů se tak paradoxně do čela vyšvihl běžný účet Expobank. Je to klasický platební účet, nikoli spořicí. Jenže jako jediný nabízí úročení, a to bez omezení výše zůstatku. Úroková sazba 0,50 % p.a. tak z něj dělá silného konkurenta i pro oblast spoření.

Banka za založení účtu navíc nabízí peníze. Za každého nového klienta, kterého stávající klient přivede do Expobank, banka vyplatí odměnu 500 Kč. Peníze dostanou oba. Stávající klient Expobank takto může doporučit až 50 nových klientů, tím by získal odměnu celkem 25 000 Kč, což je maximální strop.

Pokud nemáte v okolí stávajícího klienta Expobank, můžete si účet u Expobank s bonusem 500 Kč založit po kliknutí na tento odkaz.

Podmínky: Do 2 měsíců od založení účtu musíte provést min. 1 platbu debetní kartou k tomuto účtu. (Podrobné podmínky.)

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření do 200 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba Hello bank! Hello spořicí účet 0,60 % p.a. Expobank Neo účet 0,50 % p.a Raiffeisenbank Spořicí účet XL s bonusem 0,40 % p.a. do 150 000 Kč

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu.

Aktuální data pro červenec 2021 Srovnávač spořicích účtů Max. dosažitelná úroková sazba u bank je 0,60 % p.a. (reálně za rok, bez složitých podmínek a nejen během akce). U záložen je to 1,70 % p.a. Srovnávač termínovaných vkladů Max. dosažitelná sazba je 3,20 % p.a. (záložna), 2,30 % p.a. (banka) Srovnávač vkladních knížek Max. dosažitelná sazba je 1 % p.a.

