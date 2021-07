Spoření v červenci: kam se (ne)vyplatí vložit peníze?

Akční nabídky

Prozatím v červenci nejsou žádné akční spořicí nabídky.

Novinky

Bez spořicích novinek.

Zvyšujeme

Úrokové sazby spořicích produktů se nezvyšovaly.

Snižujeme

J&T Banka od 14. 7. 2021 sníží úrokové sazby u termínovaných vkladů, a to z 0,60 na 0,40 % p.a. u 33denního vkladu a z 0,70 na 0,50 % p.a. u 90denního vkladu. Sazby však klesají i u termínovaného vkladu, a to o 0,10–0,20 p.b.

MONETA Money Bank posekala úrokový bonus u Spořicího účtu Gold (bonus 1, bonus 2). Ten měl dvě bonusová pásma, ale nově je jen jedno. Aktuální úroková sazba nepřekročí 0,40 % p.a. (z původních 0,70–1,10 % p.a.)

Končíme

Artesa spořitelní družstvo odstranilo z nabídky termínovaný vklad Premium, ale stále zůstala možnost jej sjednat online. Po 8 letech skončila nabídka Spořicího vkladu s výpovědní lhůtou Artesa Jistota (0,05–2,40 % p.a.), proto jsme jej ze srovnávače odstranili.

Skončila akční nabídka Komerční banky na Spořicí konto Bonus Invest. Úroková sazba nyní klesla z 3 % p.a. na max. 0,90 % p.a. do 200 000 Kč, a to za podmínek investování do vyjmenovaných fondů. Po 10 letech končí produkt Perfektní spoření, proto jsme jej vyřadili (0,01 % p.a.).

Kam s 200 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Spoření do 200 000 Kč Banka/záložna Produkt Úroková sazba Hello bank! Hello spořicí účet 0,60 % p.a. Expobank Neo účet 0,25 % p.a Raiffeisenbank Spořicí účet XL s bonusem 0,40 % p.a. do 150 000 Kč

Kam s 500 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč „na viděnou“

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu.