Smrskflace: Dostanete méně, zaplatíte více

Smrsknutí vcelku nepostřehnutelné, jasné maskované zdražení. Snížil se i počet kusů v balení žvýkaček. Jde o jednu z taktik zdražování používaných výrobci a prodejci v době inflační smrště. Důvěřuj, ale prověřuj, smrskflace a skimpflace dorazila už i do Česka.

Pokud stálo balení papírových ručníků 25 Kč 250 kusů, jeden vyšel na 10 haléřů. Když se balení smrklo na 200 kusů a cenovka se změnila na 28 Kč, jeden kus už vychází na 14 haléřů. Halíře dělají talíře, každá koruna tržeb se počítá.

Krabice i cena stejná, ale obsahu méně

Dvouciferná inflace, posun cenové hladiny, je realitou. Vypořádávání se s inflační realitou zaměstnává i producenty. Kromě změny cenovek přichází na pomoc smršťování, skryté nebo „neviditelné“ zvýšení cen.

Právě proto dnes a denně vnímáme, jak se v balení množství prodávaného zmenšilo, smrsklo. Na smršťující se výrobky, které se ukáží být menší, než bývaly, si zvykáme. Krabice s kakaem zůstala svou velikostí stejná, jen objem potraviny se smrskl. Balení instantního kakaa dříve obsahovalo 400 gramů a nověji 350 gramů. Na první pohled krabička stejná, obsah menší.

Chce to mít oči na stopkách. Do obchodu chodit s lupou, číst etikety a porovnávat ceny za měrnou jednotku. Studovat složení. Udělat si rozpočet, přemýšlet, co se vyplatí. Vybírat značky a hledat alternativy. Třebas i nakupovat ve větším. Podívat se na cenu za jednotku množství. I takové rady dnes v souvislosti se smršťováním a ořezáváním zaznívají kdesi za mořem.

Zrakové klamy a výhody pro kupující

Většina lidí si malých umně podaných změn velikosti produktu ani nevšimne. Velikost zdánlivě stejná, hmotnost se smrskla. Kamuflování přispívá i použití vyšší a tenčí nádoby. Vypadá podobně, ale pojme méně produktu. Když výrobce sníží objem, zdárně to zamaskuje tvarováním obalu, spotřebitelé budou kupovat častěji.

Dispozice k vnímání rozměru, tvaru a objemu v tomto ohledu prodávajícím hraje do karet. Umně navržené nádoby se díky zrakovému klamu a nedokonalosti vnímání objemu jeví být větší.

Hraje se o vytvoření dojmu, že si kupující odnáší množství, na které je zvyklý. Balíček slaniny může vypadat stejně a prodávat se za stejnou cenu, ale gramáž se zmenšila. Krájená uzenina je narovnána tak, aby to opticky vytvářelo dojem množství. Prolisované výstupky v plastovém tácku budí dojem objemu. Výsledné zmenšení potraviny tak není úplně zřejmé. Rozhodující je ovšem zvýšení ceny za kilogram.

Tváří v tvář inflaci hledají firmy způsoby, jak bezbolestně zvýšit ceny: Vážený zákazníku, v rámci vylepšení naší nabídky jsme pro Vás připravili nové tarify s novými cenami. Na jeden z nich Vás převedeme. Tyto tarify jsou plné dalších výhod. Zajímá Vás, jaké benefity získáte a jaká bude cena? Konkrétní tarif včetně popisu nových benefitů a jeho ceny najdete již nyní na webu, rozeslal svým zákazníkům s paušálem koncem loňského roku jeden z tuzemských mobilních operátorů.





Psychologie zdražování

Měsíční účet za telefon vyskočil, klient získal údajně lepší tarif, aniž by o to žádal. Vyznívá to lépe, než kdyby zaznělo, že náklady si zdražování prostě vynucují. Z pohledu oficiálního měření inflace a hédonické úpravy spotřebitelské inflace zde dostává spotřebitel cosi navíc, služby mobilních operátorů pohledem oficiální inflace zlevnily.

Nová a o něco dražší jízdenka má být výhodnější. Bude možné s ní jet déle a třebas i na větší vzdálenost. Co na tom, že průměrný člověk údajné výhody nevyužije. Nově prodávaný automobil je ořezanější, příplatkovým položkám se lze jen stěží vyhnout. A k domácímu spotřebiči je nově nutné zakoupit příslušenství, které bývalo běžnou součástí balení. I toto jsou formy zdražení.

Právě v inflačních dobách tvůrci cen a ceníků hledají způsoby, jak chytře a maskovaně zvýšené náklady na bedra kupujících a spotřebitelů přenést. Náš zákazník, náš pán, ale ceny vstupů všeho rostou a někdo to zaplatit musí. Nejednou nastupuje maskování a kamufláž, výrobek nebo služba s přeceňuje tak, aby nebylo snadné zdražení hned tak rozpoznat.

Smrsknout a zdražit

Už jste si všimli prohlubní na dně sklenic nebo kelímků u potravin? O něco větší prohlubeň znamená o něco méně másla, marmelády, smetany. Zadání pro návrh obalu je zřejmé, v kelímku navrhnout prohlubně takové, které při zachování vzezření nádoby umožní naplnit méně kupovaného.

Smrskne se to, je toho méně a stojí to více. V českých končinách se to označuje jako smrskflace. V angličtině to má označení dvě – shrinkflation a skimpflation.

Základem je slovo inflace, růst cenové hladiny a znehodnocení kupní síly měnové jednotky. Skimpflace je ekonomizace, ořezání, vytvoření varianty služby, která je natolik neúplná, že si spotřebitel musí cosi přikoupit.

Smršťování a ořezávání není novinkou a není omezeno na období inflace. Jak ale inflace a cenová nestabilita živená nezvládnutou peněžní a úvěrovou politikou centrálních bank vylomila dveře, firmy čelí rostoucím nákladům. Nelze se divit, že praxe smršťování a ořezávání se rozšiřuje.

Co oči nevidí, to srdce nebolí

Etikety na obalech mají hmotnost uvedenou, ale spotřebitelé ne vždy etikety čtou. Ti, kteří si změn nevšimnou, stěží moudře zareagují. Legislativa hovoří jasně, spotřebitelé musí mít dostatek informací, aby mohli informovaně vybírat mezi konkurenčními produkty.

Leckdy tak srovnání umožňují cenovky, u potravinářského zboží je v reálech uváděna cena jednotková a vedle ní také cena za měrnou jednotku. V realitě každodenního život je ovšem písmo malé a krabice nebo sklenice vytváří dojem velikosti.

Člověk ovšem bývá oklamán heuristikou, iluzemi a klamem – stěží kdo dokáže správně odhadnout objem, který ta nebo jiná nádoba pojme. Behaviorální ekonomie popisuje způsoby, jak se kupující někdy ocitají v pasti chyb.

Podniky jsou v inflačních časech nuceny hledat rafinované způsoby, jak ufinancovat své náklady. Producenti mohou také změnit své receptury pro potravinářské produkty. Více používat levnějších přísad. Má to svá rizika, pokud spotřebitelé změnu rozpoznají a změna chuti se jim nelíbí, mohou produkt přestat kupovat. V době setrvačné inflace jde ovšem o přežití.

Přeceňovat s rozumem, ořezávat

Přepisujte cenovky pomalými kroky, nepřehánějte, říká jedna rada podnikatelům, jak mají přežít vlnu znehodnocení kupní síly korun. I hotely a poskytovatelé jiných služeb jsou nuceni zvyšující se náklady přenášet na své klienty. Je to dilema a výzva, najít způsob, jak inkasovat nominálně více, ale přitom si udržet zákazníky a klienty.

Firmy hledají cesty k pokrytí rostoucích nákladů a udržení rentability. Cílem je zdražit skrytě, tak aby to nebylo moc nápadné. Hotely nemusí uklízet pokoje denně, úklid může být prováděn obden nebo až když se host odhlásí. I toto snižuje mzdové náklady. Snídaně může být nahrazena něčím baleným, již nemusí být v ceně ubytování ale za příplatek. Anebo lze zavést příplatek za ložní prádlo, za to či ono.

Angličtina hovoří v souvislosti s ořezáním služeb o skimpflaci, o tom, že za více peněz dostává méně muziky. Cosi, co bývalo v ceně se nově platí zvlášť.

Hodnota za peníze

Prodávající nejednou skrytě přenáší dopady inflace na spotřebitele. Chcete-li zaparkovat, zaplatíte. I cosi takového čeká na kupující. Smršťování a ořezávání (skimpflace) je o tom, že dostaneme méně a zaplatíme více. Moudří spotřebitelé reagují, ptají se a uvažují, co je součástí ceny služby a za co se připlácí. Nakupují tam, kde za své peníze dostanou hodnotu.

Moudrý spotřebitel porovnává, vyhodnocuje. Opatrnosti nikdy není dost. Nastupuje dotazování se a pátrání po tom, co je součástí balíčku, nikdo moudrý nechce kupovat zajíce v pytli. Není cena jako cena. V dobách smrskflace je nutné hledat cenu za měrné množství.

Spotřebitel hraje o získanou hodnotu – často se zajímá o gramy, mililitry nebo kusy. Zkontrolovat objem v balení, podíl pevné složky, počet kusů.

Nakupuje se jinak, spoří jinak. Nastupuje změna chování, znehodnocující se peníze moudří držet nechtějí. V očekávání inflace nastupuje odklánění se od investic, na které politika fandění inflaci uvaluje inflační daň. Ano, inflaci se přizpůsobujeme, učíme se s ní žít.

Smrskflace i ořezávání (skimpflace) je legální, jako spotřebitelé jsme s hmotností, objemem a rozsahem poskytnutých služeb seznámeni. Můžeme porovnávat, rozhodnout se, čemu dáme přednost. Když se jednou necháme napálit, příště si na to dáme pozor.

Moudrý hospodář bude více porovnávat ceny produktů zvažováním měrných cen a obsahu balíčků. Bude nakupovat tam, kde za své peníze dostane hodnotu.

Mistři prodejních kamufláží

Inflace se dostává do další fáze, někdo ji zaplatit musí. Jedno je patrné, inflace nutí všechny sáhnout hlouběji do kapsy. Ukázali jsme, že podniky jsou nuceny přenášet rostoucí náklady na spotřebitele novými poplatky, cenami, ořezanými službami.

Smrsflace a ořezávání (skimpflace) je alternativou ke zvyšování cen v souladu s tempem inflace. Nemá to být moc zřejmé, má to být pokud možno skryté. Ačkoli ceny služeb třebas nerostou přímo, museli bychom efektivně utratit více, abychom získali stejnou službu, jakou jsme využívali dříve.

Jako spotřebitelé hledáme substituty, náhražky, snažíme se nakupovat chytře. Podobně nové cesty k přežití v době cenové nestability hledají výrobci a prodávající. Smršťování pak kráčí ruku v ruce s inflací. Nastupuje ořezávání toho, co je součástí ceny. Firmy vynakládají záměrné úsilí, aby udrželi své tržby a podíl na trhu.

Jsme uprostřed přílivové vlny inflace, vidíme stále více položek, které se zmenšují a smršťují. Nemusí to být hned v okamžiku nákupu zřejmé. V některých případech dochází ke změně velikosti a tvaru nádob, což snížení množství produktu kamufluje. A v tomto smyslové vnímání objemu výrobcům a prodejcům přeje. Kupříkladu pak 7% snížení hmotnosti za stejnou cenu ve svém důsledku znamená, že zaplatíme o 7 % více.

Spotřebitelské produkty se zmenšují co do hmotnosti, velikosti nebo množství. Služby jsou ořezány, zatímco jejich ceny zůstávají stejné nebo rostou. Jsme-li jako kupující oklamáni předsudky, klamy, a ocitáme se v pasti chyb, musíme dvakrát měřit a jednou řezat.

Číst etikety a přemýšlet o ceně za měrnou jednotku se v době setrvačné inflace stává nutností. Spotřebitelským heslem dne se stává „důvěřuj, ale prověřuj“. Každopádně se množství toho, co koupíme za korunové mince se značně smrsklo.