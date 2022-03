Skončilo už 20 dodavatelů energií. V březnu zatím tři, posledním je Nezávislá energie

Firma Nezávislá energie s.r.o. končí na trhu s elekřinou i plynem. Oznámila to operátorovi trhu ve čtvrtek 17. 3. 2022 ve 14 hodin.

Pokud od této společnosti odebíráte eletkřinu, můžete změnit dodavatele ve zrychleném režimu, ale musíte to stihnout do o 17. 3. 2022 do 24:00 hodin. Poté automaticky spadnete do režimu dodavatele poslední instance (DPI).

V případě plynu můžete využít rychlou změnu dodavatele v období od 18. 3. 2022 08:00 hodin do 20. 3. 2022 08:00 hodin. Pokud to nestihnete, od 21. 3. 2021 od 06:00 hod. přejdete do režimu DPI.

Firma Nezávislá energie vznikla 28. 11. 2016 a má sídlo v Polkovicích v okrese Přerov. Na webu společnosti v době publikace článku žádné další sdělení zákazníkům neviselo, ale kromě základní homepage je již její webový obsah nefunkční.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Web společnosti Nezávislá energie s.r.o. (17. 3. 2022)

Zpozornět ale musí i zákazníci společnosti Energie s Rozumem, s.r.o, kteří od ní odebírají elektřinu na území distributora PREdistribuce, tj. v Praze a v Roztokách. Distributor s tímto dodavatelem ukončil smlouvu a pokud zákazníci Energie s rozumem v Praze a v Roztokách nestihli přejít k jinému dodavateli elektřiny do 15. 3. 2022 do 24:00 hod., automaticky spadli do režimu DPI.

Aktuální stav končících dodavatelů energií

Platnost k 17. 3. 2022