Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam firem, kde mohou zájemci zakoupit látku na ušití roušek, nebo kde tento ochranný prostředek na objednávku ušijí. Povinnost nosit ochranné prostředky stanovila vláda nařízením.

Umíte to taky a chcete do seznamu? Napište nám, přidáme vás do něj.

Kromě seznamu níže existuje i webový projekt DámeRoušky.cz, kde můžete získat kontakty na konkrétní osoby, které šijí.