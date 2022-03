V souvislosti s válkou Ruska už v podstatě proti celému západnímu světu kartové společnosti Mastercard a Visa v sobotu večer 5. 3. 2022 oznámily, že Rusko od svých systémů odpojí. K odpojení karet od celosvětové sítě dojde ve čtvrtek 10. 3. 2022 v 00:00 hod. moskevského času (tj. ve středu 9. 3. 2022 ve 22:00 hod. středoevropského času).

A co to bude v praxi znamenat pro ruské držitele karet? Jen dočasně drobnou komplikaci. Ruské banky s touto možností počítaly již od první války na ukrajinském Krymu v roce 2014 a na možnost odpojení od sítí Mastercard a Visa se dobře připravily. Velmi zjednodušeně jim stačí jen „přepnout“ na druhé řešení, které již nyní drtivá většina ruských bankpoužívá.

Všechny stávající ruské karty Mastercard a Visa se úderem moskevské půlnoci 10. 3. 2022 automaticky přepnou do režimu ruských karet MIR. A to proto, že všechny ruské karty již nyní běží přes domácí ruský platební systém, právě pro eliminaci rizika možných sankcí. Pro stávající ruské držitele karet Mastercard a Visa se tím na území Ruska nic zásadního nezmění. Nadále budou moci v platit v obchodech a vybírat z bankomatů svými kartami Mastercard a Visa, jen pro to budou používat plastové karty, protože nebude fungovat Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay a Google Pay.

Držitelům ruských karet v zahraničí to sice přinese komplikace, ale jen dočasné. I na to mají Rusové řešení. Stačí počkat na novou, převydanou platební kartu s novým logem Union Pay. A poté – hurá, vše bude opět fungovat, a to včetně plateb v České republice.

Seznamte se se dvěma kartovými systémy, na kterých si Rusko postavilo alternativní řešení. Nejde jen o nějakou „nouzovou zálohu“, jsou to vyspělé systémy konkurující sítím Mastercard a Visa. Jinými slovy, nějaké sankce v oblasti platebních karet jsou Rusům úplně fuk a vysvětlíme si, proč.

MIR (МИР = svět)

Ruský platební systém MIR vznikl v roce 2015 jako přímá reakce potenciálního rizika ze strany amerických platebních systémů Mastercard a Visa, které pohrozily odpojením v souvislostí s první válkou Ruska proti Ukrajině v roce 2014, tehdy skončila okupací Krymu.

Po 7 letech existence MIRu jde o vyspělý platební systém, který se orientuje primárně na ruské zákazníky. Zahrnuje jak všechny známé typy platebních karet (debetní, kreditní, základní, prémiové), tak acquiring, tedy jejich akceptaci u obchodníků.



Autor: Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» Debetní karta MIR od ruské banky Russkij Standard (03/2022)

Platební karty MIR jsou akceptovány i v zahraničí, zatím jde celkem o 10 států včetně Ruska:

Arménie Bělorusko Gruzie (výhradně Ruskem okupovaná území Abcházie a Severní Osetie) Kazachstán Kypr Kyrgyzstán Spojené arabské emiráty Rusko Tádžikistán Turecko Vietnam

Jak vidíte, ruské karty MIR lze již nyní používat v Evropské unii, byť (zatím) jen na Kypru. Stávající ruští vydavatelé karet Mastercard a Visa nemusejí nic zásadního dělat, jejich platební karty se automaticky přepnou na karty MIR, bez ohledu na to, jaké logo na stávající kartě zrovna je. A při další obnově karty už držitelům karty přijde nová platební karta s logem MIR. Jednoduché a funkční.

Platební karty MIR je možné používat i v telefonech s Androidem, plastové karty jsou vydávané jako bezkontaktní. MIR má i vlastní aplikaci v Google Play a pro Samsung Pay. Pokud ale bude od těchto obchodů odpojen, nic MIRu nebrání jít íránskou cestou, tj. nabídnout svým zákazníkům stažení vlastní ruské platební aplikace přímo do mobilu. Android se tímto plně pokryje, jen se takto nerozplatí iPhone.

V době publikace článku karty MIR vydává 158 ruských bank a mají i vlastní věrnostní program včetně velmi dobrého cashbacku.

Union Pay (China Union Pay, 中国银联)

Čínská platební společnost sídlící v Šanghaji vznikla 26. 3. 2002 jako čínská odpověď na konkurenční americké společnosti Mastercard a Visa. Ke svému letošnímu 20letému výročí tak dostává dárek v podobě nového trhu se 144 miliony ruských zákazníků.

Union Pay má větší akceptaci než American Express nebo japonský JCB.

Union Pay je plnohodnotný platební systém s celosvětovým pokrytím. Od roku 2006 šla společnost i mimo pevninskou Čínu a nyní působí ve 180 zemích světa, včetně České republiky. V Česku sice karty nevydává, ale prostřednictvím obchodních partnerů je akceptuje.

Kromě platebních karet s vlastním logem Union Pay umí vydávat i co-brandové karty s logy dalších platebních systémů. To už v současné době nemá u těch „amerických“ zapotřebí, protože jde o plnohodnotný celosvětový platební systém. Ale ještě zhruba do roku 2015 bylo možné vidět čínské co-brandové platební karty s logy dalších vydavatelů, jako je Amerian Express, Mastercard, Visa…



Autor: Bank od China Co-brandová kreditní karta Union Pay Visa od Bank od China.

Nyní už existují co-brandové karty Union Pay a MIR.



Autor: Акционерное общество коммерческий банк „Солидарность“ Co-brandová debetní karta Union Pay/MIR od ruské banky Solidarnost. (03/2022)

Union Pay má podepsanou dohodu s americkou kartovou společností Discover. Ta vydává jednak své vlastní karty Discover a zároveň je majitelem značky Diners Club. Podepsaná dohoda rozšiřuje použití karet Discover / Diners Club v síti Union Pay v Číně a opačně, karty s logem Union Pay lze používat v síti Discover v USA, Kanadě a okolních státech.

Platební karty Union Pay jsou pro ruské klienty vydávány v RUB, CNY nebo USD, záleží na požadavcích. Mohou být debetní, kreditní, jsou vydávány jako standardní i prémiové. A samozřejmě jsou bezkontaktní. Jde o moderní platební nástroj.



Autor: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» Debetní karta Union Pay od ruské Primsotsbank (03/2022)

Nemyslete si, že čínská Union Pay je jen doménou asijských zemí nebo nově Ruska. Předplacené karty Union Pay vydává také americká banka East West Bank nebo Global Bank of New York.

JCB Ruské banky mohly jít ještě další cestou, a to přes japonskou kartovou společnost JCB. V současné době ale platební karty s logem JCB vydávají v Rusku jen 4 banky. Navíc jde o japonskou společnost, která má přece jen blíže k USA než k Rusku, proto bezpečnější řešení bylo Union Pay.

Autor: JCB Co., Ltd. Platební karty japonské společnosti JCB v Rusku vydávají 4 banky, včetně co-brandové verze s MIR. (02/2020)

Rusové se sankcím smějí, jejich řešení funguje

Spojte si nyní ruskou domácí kartu MIR s čínskou společností Union Pay a dostanete co-brandovou kartu MIR/Union Pay s celosvětovým pokrytím, včetně Ruska. Právě takové karty budou ruské banky vydávat svým zákazníkům, kteří budou chtít cestovat do zahraničí a kartami platit.

Union Pay funguje i na PayPalu, v Apple Pay, Google Pay… Záleží jen na tom, zda se co-brandová karta bude v jejich systému chovat jako ruská (= nelze ji použít, protože sankce), nebo čínská (použití je bez omezení). To ukáže praxe.

Co-brandové karty vydané ruskými bankami s logem MIR/Union Pay budou samozřejmě fungovat i v České republice, EU, USA, prostě kdekoli, kde Union Pay má podepsanou dohodu o akceptaci. Přesněji, ony už dávno u nás fungují.

Tyto karty už existují několik let (viz naše fotogalerie), rozdíl je jen v tom, že nyní je ruské banky začnou vydávat automaticky, pokud bude u zákazníka požadavek platit kartou v zahraničí.

Jinou otázkou je, kolik Rusů a kam bude schopno cestovat, aby mohli využít tuto legální kličku platit platebními kartami. Protože jednou věcí je možnost platit kartou a druhou koupě zboží se zasláním do Ruska, případně možnost z Ruska vůbec někam odcestovat. Ale i to se dá řešit pomocí přeposílacích zásilkových služeb a přestupných letů. Tím se sice značně pořízení zboží/služby prodraží, ale kde je vůle, tam je cesta.

Válka Ruska (už nejen) s Ukrajinou má už nyní jasného vítěze: Čínu. Rusko se zcela očekávaně stane na ní závislé, a to jak v oblasti finančních služeb, tak v prodeji surovin a nerostného bohatství. Je to scénář, se kterým Rusko počítalo a tímto krokem jej pouze realizuje.