Rozvod dohodou je nejjednodušší řešení, jak ukončit nefungující manželství. Co soudní řízení obnáší?

Co znamená rozvod dohodou

Rozvod dohodou, známý také jako nesporný či dohodnutý rozvod, je právní akt ukončení manželství, s nímž souhlasí oba manželé, kteří jsou zároveň ochotni domluvit se na vypořádání majetku a případném řešení péče o nezletilé děti. Celou záležitost včetně všech pravidel a podmínek rozvodu upravují zákon č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Oproti takzvanému spornému rozvodu, kdy návrh na něj podává vždy jen jeden z manželů, nebo rozvodu ztíženému, při němž dochází k rozvrácení manželství, ale soud daný pár reálně nerozvede, představuje nesporný rozvod elegantní, rychlé a méně nákladné řešení nepříjemné situace. Návrh v případě dohodnutého rozvodu podávají většinou oba manželé, nebo jen jeden z nich, avšak druhý s ním souhlasí.

Podmínky rozvodu dohodou

Důvody pro ukončení manželství mohou být různé, někde hraje roli nevěra, jinde například nesoulad práce a rodinného života. Ať se vztah pokazí z jakéhokoliv důvodu, je potřeba případný rozvod dobře zvážit a v ideálním případě nejednat pod návalem emocí. Aby se takovým situacím předcházelo, stanovuje zákon jisté podmínky, jež je pro úspěšné rozvodové řízení potřeba splňovat. V případě nesporného rozvodu se jedná o následující:

minimální doba odloučení – dle občanského zákoníku je potřeba, aby ke dni rozvodového řízení trvalo manželství minimálně jeden rok a z toho alespoň 6 měsíců v kuse žili manželé odděleně, dohoda o péči o nezletilého potomka – manželé se musí předem dohodnout na tom, kde a s kým budou bydlet jejich nezletilé děti a v jakém režimu o ně bude pečováno, dohoda o majetku – je potřeba se předem dohodnout také na majetkovém vypořádání, bydlení a případně výživném. Pokud by něco z uvedeného nebylo mezi manželi domluveno, nejednalo by se už o rozvod dohodou, nýbrž o rozvod sporný.

Žádost o rozvod dohodou

Návrh na rozvod je potřeba podat u okresního soudu v místě, kde měli manželé poslední společné bydliště, pokud zde jeden z páru stále žije. Pakliže v daném místě už ani jeden z manželů nebydlí, podává se návrh k okresnímu soudu v obvodu, kde aktuálně žije manžel nebo manželka. Žádost musí být podána vždy v písemné podobě a přikládá se k ní kopie oddacího listu, návrh na vypořádání majetkových poměrů a případně také kopie rodného listu nezletilého dítěte (nebo dětí) včetně návrhu na úpravu porozvodové péče o dítě.

Jelikož je žádost o rozvod důležitým dokumentem, jsou jasně stanoveny náležitosti, které by měla obsahovat, aby mohla být přijata a mohl započít proces rozvodového řízení. Pro podání žádosti o rozvod dohodou vzor najdete buď na internetu, nebo si můžete dokument nechat zpracovat právníkem, díky kterému získáte jistotu, že návrh bude obsahovat všechny potřebné údaje. Pakliže si však na jeho sepsání troufnete sami, měli byste do něj zahrnout následující:

název a adresu soudu, kam je žádost podána (v záhlaví dokumentu),

název „Návrh na rozvod manželství“,

údaje o osobě, která návrh podává,

jména, příjmení a bydliště manželů, jejich rodná čísla, případně informace o jejich zástupcích,

údaje, kdy a kde bylo manželství uzavřeno,

jména a data narození nezletilých dětí (pokud nějaké manželé mají),

popis skutečností, kvůli kterým se návrh podává,

datum,

podpis manželky i manžela.

Co jsou to rozvodové papíry

Lidé se ve spojitosti s ukončením manželství často setkávají s pojmem rozvodové papíry. Jedná se o veškeré dokumenty, které se předkládají soudu pro zahájení rozvodového řízení. Slouží především pro urychlení a zjednodušení soudního procesu. Patří sem kromě samotné žádosti všechny výše zmíněné listiny, jako je dohoda o majetkovém vypořádání, dohoda o péči o nezletilé dítě či dohoda o výživném.

Průběh nesporného rozvodu

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že manželství může oficiálně ukončit jedině soud. Není možné se doma domluvit na rozvodu a jeden od druhého se odstěhovat. To by vedlo pouze k tomu, že budete manželé, kteří žijí odděleně. Nepomohla by vám v tomto případě ani návštěva matriky či jiných úřadů. Vždy je tedy nezbytné tuto událost řešit soudní cestou, a to jak u rozvodu sporného, tak i u dohody.





Poté, co je podána oběma nebo jedním z manželů žádost o rozvod, je započat proces řízení. Při něm se rozlišují dvě zásadní situace, a sice zda mají manželé v péči nezletilé děti, či nikoliv. Pokud ano, bude ještě před samotným rozvodovým řízením soud řešit také dohodu o úpravě poměrů péče o dítě po rozvodu.

Stanovení péče o dítě

Jelikož rozvodem manželského páru jsou obvykle nejvíce zasaženy nezletilé děti, měla by být situace ohledně jejich péče vyřešena pokud možno co nejrychleji. Rozvod dohodou je v tomto ohledu ta nejlepší varianta, která může nastat, neboť soudní tahanice o děti často doprovází hádky, které mohou mít na potomky negativní dopad. Samotná úprava poměrů péče o dítě může být stanovena v jednom z těchto režimů:

režim společné péče, režim střídavé péče, režim výlučné péče pouze jedním z rodičů.

Jak dlouho se vyřizuje dohodnutý rozvod

Rozvodové řízení je pomalý proces, s tím je potřeba počítat. Ty nejrychlejší rozvody, kdy je vše předem dohodnuto a neobjevily se během nich žádné překážky, trvají minimálně tři měsíce. U sporného rozvodu se však proces může protáhnout klidně na několik let, proto podání žádosti vždy bedlivě zvažte. U nesporného rozvodu může časová osa vypadat nějak takto:

čekání na pozvánku k řízení – doba, kdy se po podání žádosti čeká na její přijetí a obdržení pozvánky k jednání, může trvat jeden měsíc až půl roku, první návštěva u soudu – termín první návštěvy soudu nebývá také zrovna v nejbližších dnech od obdržení pozvánky, počítejte minimálně s dalším měsícem čekání, rozvod – v ideálním případě, kdy nejsou žádné překážky v procesu a rovnou se vzdáte také nároku na odvolání, budete rozvedeni okamžitě, avšak na oficiální rozvodový posudek si počkáte několik dní až jeden měsíc.

Výše uvedená časová osa je však pouze orientační. V praxi se většinou čeká přibližně jeden rok, než je celá záležitost vyřízena. Rozvodové řízení může navíc mimo jiné pozdržet také problém s neuhrazeným soudním poplatkem. Pakliže jste na tuto povinnost zapomněli, bude vás soud upomínat, což znamená navýšení administrativy, kvůli které se jednání může klidně o několik týdnů protáhnout.

Kde podat žádost o rozvod?

Žádost o rozvod se podává vždy u okresního soudu, a to buď v místě, kde manželé naposledy žili za předpokladu, že tam ještě jeden z manželů bydlí, nebo v obvodu, kde aktuálně žije jeden z páru. Žádost je potřeba vždy podat v písemné podobě společně s přílohami, kterými jsou kopie oddacího listu, návrh na vypořádání majetkových poměrů, rodné listy nezletilých dětí a návrh na úpravu péče o nezletilé děti po rozvodu.

Jak probíhá dohodnutý rozvod?

Prvním krokem, který je nezbytné udělat, je podat žádost o rozvod včetně všech potřebných příloh. Poté budete jeden měsíc až půl roku čekat na pozvánku k jednání u soudu. Po obdržení této pozvánky se dostavíte ve stanovený termín k soudnímu řízení, kde budete v ideálním případě hned rozvedeni. Dále se čeká na rozvodový rozsudek, který vám má být ze zákona doručen do 30 dnů od rozhodnutí.

Jak dlouho trvá rozvod dohodou?

Nesporný rozvod je nejrychlejší možnost, jak ukončit nefungující manželství. Minimální délka rozvodového řízení jsou 3 měsíce, avšak v případě komplikací či různých nečekaných překážek se soud může protáhnout i na několik let. Je tedy potřeba ohlídat si, zda jste splnili všechny povinnosti spojené s rozvodovým řízením, aby se proces zbytečně nezdržoval.