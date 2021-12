Recenze Xiaomi Pay (Mi Smart Band 6 NFC). Pravý Číňan. Je levný a dělá, co má

Na internetu najdete desítky podrobných a kvalitních recenzí náramku Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Funkčnost, spolehlivost měření, porovnání s konkurencí. V polovině listopadu náramek Xiaomi dorazil do Měšce jako zápůjčka od Mastercard. Xiaomi a Mastercard v propagaci tohoto náramku spolupracují, reklamy jsou vidět na mnoha místech a náramek k účtu nabízí i ČSOB.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Testovací náramek přivezlo DHL. (13. 11. 2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (13. 11. 2021)

Na finančním serveru však sledujeme hlavně finanční služby, proto se tato recenze věnuje výhradně zkušenostem z využití Xiaomi Pay v praxi.

Ve zkratce Výhody Za maximálně dvanáct stovek máte zařízení, které dělá to, co má. Měří, sleduje, hodnotí, odesílá, synchronizuje, upozorňuje a platí.

Vše funguje, jak má, a to spolehlivě.

Za ty peníze je to skvělý výrobek, pokud nechcete utrácet peníze za jinou značku.

Podpora pro Android a iOS. Nevýhody Omezený počet spolupracujících vydavatelů karet.

Pro zabezpečení se zadává PIN. Ten je 6místný a čísla na náramku jsou pidi-midi, občas se do nich nestrefíte. Zvláště při stresu u pokladny, když najednou náramek zařve „PIN“. Nic pro osoby s horším zrakem.

Jde o 100% Číňana, před kterým varuje třeba Litva.

Zlobí transakce na bankomatech.

Dvě tovární aplikace pro podporu Xiaomi Pay. Musíte si vybrat jen jednu nich.

Podpora vydavatelů platebních karet je na začátku

Do Xiaomi Pay dostanete jakékoli platební karty, které jsou kdekoli na světě podporované pro Xiaomi Pay. To je rozdíl od Samsung Pay, které třeba kromě karty nastavovalo ještě regionální omezení, kdy jinak americkou podporovanou kartu jsme nezaregistrovali v Česku. Do Xiaomi Pay tak bez problémů dáte třeba i čínskou nebo německou kartu.

V Česku Xiaomi Pay podporují zatím dvě banky:

ČSOB (včetně karet Mall Pay) mBank

A spolehlivě fungují i karty nebank, jejichž karty lze v Česku pořídit:

Curve (Litva)

Zen.com (Polsko

YooMoney (Rusko)

Pokud použijete kartu Curve, můžete přes Xiaomi Pay zaplatit jakoukoli podkladovou kartou v Curve (tedy i s Diners Club a Visa). V Česku Xiaomi Pay totiž podporuje jen platební karty Mastercard, takže do aplikace zadáte jen a pouze karty Mastercard.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Když použijete při registraci jinou kartu než Mastercard, zobrazí se tato chybová hláška. (13. 11. 2021)

Spárování náramku: dvě aplikace

Pro spárování náramku s mobilním telefonem jsem použil aplikaci Xiaomi Wear (Android, iOS), test probíhal na mobilu Asus Zenfone 7 Pro. Spárování proběhlo bez komplikací a automaticky se zaktualizoval firmware náramku.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Aktualizace firmware. (13. 11. 2021)

Matoucí je, že si vybíráte ze dvou aplikací. Kromě Xiaomi Wear si můžete zvolit i aplikaci Mi Fit (Android, iOS). Službu Xiaomi Pay však můžete mít je v jedné z nich (umí je ale obě).



Autor: Dalibor Z. Chvátal Spárování

Propojení s platební kartou: řadí chronologicky

Samotné spárování se všemi testovanými kartami proběhlo bez problémů, vždy přišla ověřovací SMS. Do Xiaomi Pay si můžete zadat maximálně 8 platebních karet, já jich tam měl 5.

První výtka. Karty se v peněžence zobrazí tak, jak je zadáváte chronologicky za sebou při registraci, později jejich pořadí nelze změnit. Pokud máte jen jednu kartu, nebudete to řešit. Pokud jich ale budete mít více, je lepší jako první kartu zvolit takovou, kterou chcete mít jako hlavní výchozí kartu. Konkurence to umí.

Druhá výtka. Nelze změnit ani název platební karty, přebírá se takový název, jak kartu nazval vydavatel. Dlužno dodat, že toto je problém i konkurence.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Platební karty se řadí chronologicky podle registrace do aplikace. (13. 11. 2021)

S kým uzavíráte smlouvy Aktivací aplikací Xiaomi uzavíráte smlouvu s čínskou společností: Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd

6th Floor, Building 6

Xiaomi Campus 33

Xierqi Middle Road

Haidian District

Beijing, 100085

China Správcem vašich osobních údajů je holandská společnost: Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Room 04–106, Wework Strawinskylaan 4117

4th Floor, Atrium North Tower

Amsterdam, 1017XD

Netherlands Zpracovatelem vašich osobních údajů je singapurská společnost: Xiaomi Singapore Pte. Ltd

20 Cross Street

China Court #02–12

048422 Singapur

Bezpečnost a PIN: není se čeho bát

Náramek používá 6místný PIN, který zadáváte v aplikaci. PIN bude po vás chtít vždy, když jej sundáte z ruky, nebo po 24 hodinách, podle toho, co nastane dříve. Ale samozřejmě se vám může stát, že si PIN vyžádá jen tak během dne bez sundání náramku, a to bez ohledu na výši placené částky. Bez PINu tak klidně můžete zaplatit třeba 200 000 Kč a následně pro transakci za 3 Kč si vyžádá PIN. Alternativně si můžete nastavit zadávání PIN při každé platbě, jen to vás brzy přestane bavit.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vlevo Fitbit Charge 4, vpravo Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (13. 11. 2021)

Nemůže se vám jen tak mimoděk stát, že byste náramkem zaplatili bez vašeho vědomí. Vždy musíte ručně přesunout obrazovku na druhou část s platebními kartami. Ve výchozím stavu náramek pouze ukazuje běžné hodnoty, jako jsou čas, kroky, kalorie apod. Placení náramkem se tedy nebojte.

Jenže při zadávání PINu narazíte na malost displeje náramku. Čísla jsou malá a jsou vedle sebe ve dvou řadách. Když se na placení připravíte předem a vyťukáte 6místný PIN, bude to v pohodě. Když při placení na pokladně na vás náramek nečekaně vybafne zadat PIN, za vámi je fronta a vám běží čas, nervy pracují a možná se napoprvé nestrefíte.

Osobně mi však vadilo, že k přihlášení do aplikace Xiaomi Pay, která je součástí aplikace Xiaomi Wear, nebyl vyžadován PIN nebo biometrický prvek. To je přitom u konkurence standard, může to ale spravit další update verze. Faktem je, že pokud nemáte u sebe náramek, v aplikaci Xiaomi Pay nic neuděláte.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Konkurenční Fitbit Pay vyžaduje pro přihlášení do peněženky v rámci aplikace PIN nebo biometrii. Xiaomi Pay však ne. (13. 11. 2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Bez náramku na ruce nebo ve vaší blízkosti neprovedete žádné změny v aplikaci Xiaomi Pay. (13. 11. 2021)

Kdy koupit Chcete kvalitní a spolehlivý tracker.

Chcete mít možnost náramkem platit a vybírat hotovost. A podporuje jej vaše banka/karta.

Nechcete za něj dát balík peněz.

Potřebujete základní, funkční notifikace (hovory, SMS, e-maily, kalendář).

Nechcete se bát, že vám jej někdo ukradne. Kdy nekupovat Je to Xiaomi. Tedy 100 % Čína, pokud s ní máte nějaký svůj osobní problém (−> Apple, Fitbit, Fossil, Garmin, Samsung…).

Chcete platit skoro jakoukoli platební kartou, nejen s Mastercard (−> Apple, Fitbit, Garmin, Samsung).

Bez pohybu nemůžete žít a chcete vše sledovat do maximálního detailu (−> Apple, Fitbit, Garmin, Samsung).

Chcete na něm používat navigaci a mapy (−> Apple, Garmin).

Má to být vaše prodloužená ruka mobilu, musí to umět volat i mluvit (−> Apple, Samsung).

Používání v praxi: platby fungují, bankomaty se sekají

Samotné používání náramku při běžných platbách u obchodníků s platebními terminály bylo zcela bezproblémové. Nenastal jediný zásek či jakákoliv komplikace.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Historie transakcí. (13. 11. 2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Transakce kartou byla bez problémů. (13. 11. 2021)

To nelze říct o mobilní aplikaci, kde se při synchronizaci historie transakcí občas zobrazila chybová hláška.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Chybové hlášení při načítání historie transakcí. (13. 11. 2021)

Platby jsou sice bez problému, ale transakce na bankomatech nikoli. Přestože ČSOB náramek rozdává k nově otevřeným účtům, použití náramku na jejich bankomatech je nespolehlivé.

Zaprvé, náramek vůbec nemůžete použít pro vklad peněz, pouze pro výběr z bankomatu nebo transakce typu dobíjení kreditu.



Autor: Dalibor Z. Chvátal ATM ČSOB, výběr hotovosti přes Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (13. 11. 2021)

Zadruhé, načtení náramku bylo nespolehlivé a často až na několikátý pokus. Až se jej načíst podařilo, bylo s ním možné provádět výběry hotovosti. Je fér ale dodat, že stejný problém měly i konkurenční náramky. Je tak pravděpodobné, že nejde jenom o problém Xiaomi Mi Band, ale bezkontaktní snímače bankomatu obecně s náramky a hodinkami bojují. Když je tedy budete chtít použít na bankomatech, je potřeba se obrnit trpělivostí a průběžně to zkoušet, až se to podaří.



Autor: Dalibor Z. Chvátal ATM České spořitelny, chybové hlášení. Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (13. 11. 2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal ATM Air Bank, chybové hlášení. Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (13. 11. 2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal ATM ČSOB, chybové hlášení. Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (13. 11. 2021)

Shrnutí

Xiaomi ukázalo, že umí vyrobit jednoduché, funkční a levné zařízení pro zákazníky, kteří nechtějí utrácet velké peníze za moderní technologie. Za ty peníze náramek dělá to, co má, a dělá to velmi dobře. Používal jsem jej i ve vodě, v bazénu, vše fungovalo na jedničku. Jde tak o silného vyzyvatele svých konkurentů, jmenovitě Fitbit, Garmin a Samsung. Apple má jinou cílovou skupinu.

Zlobí jen transakce v bankomatech, což je bohužel problém nejen u Xiaomi, stejné potíže měl i můj osobní Fitbit Charge 4. Jakmile Xiaomi Pay získá podporu více bank v Česku, bude velmi těžké najít důvody, proč jej nekoupit. Po technické stránce jde o velmi dobré zařízení, zůstává jen politická otázka v podobě čínské společnosti. To však v Česku nejspíš nebude žádný problém.