V roce 2007 vznikla americká společnost Fitbit a zaměřila se na tehdy počínající nositelná zařízení, která monitorují váš pohyb a životosprávu. Už samotný název určuje směr nositelného zařízení Fitbitu – je v něm zakomponovaný veškerý pohyb, který má za cíl minimálně udržet, nebo spíše vylepšovat vaši fyzickou kondici a umožnit vám sledovat vaši životosprávu.

Fitbit v lednu 2021 koupil Google a co bude dál, je zatím ve hvězdách. I přes akvizici Googlem však Fitbit na trh v loňském roce uvedl nový náramek Fitbit Charge 5, který získal barevný displej.

Fitbit jako komunita s trenérem

Konkurence je silná a Fitbit to nemá a ani nebude mít snadné. Nejlevnější náramek s platební funkcí stojí cca 3300 Kč (129,95 €). Chytré hodinky Fitbit se pak dostávají ještě do vyšší cenové hladiny, ve které se potkávají s Garminem, který tento segment také umí obsloužit. Rozdíl je v tom, že zatímco u Garminu si koupíte dražší hardware a zbytek už máte v ceně, Fitbit jde opačnou cestou. Za doplňkové služby si nechá zaplatit formou předplatného. Předplatné odemkne možnost videokurzů s tréninky a podrobné vyhodnocení zdravotních dat ze zařízení Fitbit.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Fitbit Premium rozšíří aplikaci o virtuálního trenéra. (4. 12. 2021)

Placená podrobná analýza vašeho zdravotního (fitness) stavu je na velmi dobré úrovni a dokáže uživateli zařízení poskytnout cennou zpětnou vazbu o jeho životosprávě. Při aktivaci aplikace Fitbit dostanete první měsíc prémiových služeb navíc. Videokurzy Fitbit jsou rovněž kvalitní a kdo to s fitness myslí vážně, pro toho má Fitbit spolehlivé řešení.

Prémiové služby jsou dobrovolné a vyjdou v přepočtu nejméně na 183 Kč na měsíc při roční platbě. Jenže když si spočítáte, za co všechno už jinde v předplatném platíte a co byste ještě platit měli… Leze to pak do peněz.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Předplatné Premium v aplikaci Fitbit je dobrovolné a vyjde v přepočtu nejméně na 183 Kč na měsíc při roční platbě. (4. 12. 2021)

Fitbit je ale také komunita lidí, kteří navzájem (dobrovolně a anonymně, nelze je kontaktovat) sdílejí fitness data o sobě a společně se hecují k dalším výkonům. Aplikace vás k tomu vybízí a podporuje a dlužno dodat, že to funguje. Pak už i ta cena prémiových služeb nevypadá špatně, protože Fitbit vám dokáže do jisté míry nahradit osobního trenéra, za něhož byste u nás dali tak 600 za hodinu. S Fitbitem vyjde trenér na zhruba dvě stovky měsíčně.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Fitbit stojí mj. na komunitě uživatelů, kteří se navzájem podporují.

Ale pojďme k jádru věci, a tím jsou platební funkce zařízení Fitbit. Platby jsem testoval na náramku Fitbit Charge 4 Special Edition.

Ve zkratce o zařízeních a službách Fitbit Výhody Spolehlivá zařízení, která dělají, k čemu jsou učena, vhodná pro minimalisty vyžadující kvalitu.

Podpora pro Android a iOS.

Lze nastavit primární kartu pro platby a nastavit další pořadí karet podle vašich priorit.

Týdenní výdrž u náramků není problém.

Perfektní nástroj pro organizaci vaší životosprávy a pohybu.

Minimální věk pro legální použití je 13 let (konkurence má více).

Silná podpora komunity uživatelů Fitbit.

Základní videotréninky s koučem.

Bohatá nabídka prémiových videotréninků (placené).

Kvalitní zdravotní zprávy generované a reportované aplikací. Nevýhody Fitbit Pay podporuje jen 7 českých bank a ne pro všechny jimi vydávané karty.

Do Fitbit peněženky přidáte max. 6 platebních karet.

Nelze editovat názvy karet, na malém černobílém displeji se pak orientujete jen podle názvu karty tak, jak ji nazval vydavatel.

Zařízení je spíše základem pro využívání placených služeb.

Všechny tréninky jsou v angličtině.

Drtivá většina lidí v komunitě uživatelů je v USA.

Předplatné stojí 269,99 Kč měsíčně, při roční platbě vyjde na cca 183,33 Kč.

7 statečných a maximálně 6 karet

V Česku Fitbit Pay podporuje 7 bank. Podporu Fitbit Pay pro všechny typy karet Mastercard a Visa souběžně mají jen Česká spořitelna, Komerční banka a mBank. U ostatních si musíte vybrat buď, anebo, viz tabulku.

Karta Maestro od Fio banky funguje, ale karta Maestro od České spořitelny byla bankou k aktivaci zamítnutá (i když je oficiálně podporovaná).



Autor: Dalibor Z. Chvátal Fitbit Pay. Do peněženky přidáte max. 6 platebních karet. Lze je posouvat a tím upřednostnit. (4. 12. 2021)

Dobrou zprávou je, že Fitbit Pay podporují i v Česku používané karty Curve, Revolut a Wise.

Fitbit jako jediný umí nastavit primární kartu pro platby a další si přesouvat v aplikaci podle vašich priorit. To je velmi příjemná služba, zvláště v situaci, kdy karet máte více. Platba je pak otázkou pár sekund, aniž by jste museli listovat mezi kartami na pididispleji a hledat tu správnou. Ale podobně jako konkurence neumí editovat název karty, ten se propíše přesně tak, jak kartu nazval její vydavatel.

Podpora platebních karet u Fitbit Pay Vydavatel karty Datum spuštění Maestro Mastercard Visa Air Bank 5. 11. 2019 – ano – bunq 25. 11. 2019 – ano – Curve 7. 5. 2019 – ano – Česká spořitelna 24. 9. 2019 ano ano ano Fio banka 29. 6. 2020 ano ano ne Komerční banka 28. 11. 2018 ano ano ano mBank 28. 8. 2019 – ano ano MONETA Money Bank 4. 9. 2018 - ano - Raiffeisenbank 7. 4. 2020 – ano ne Revolut 11. 3. 2019 – ano ne

Spárování zařízení

K životu náramků či hodinek Fitbit potřebujete mobilní aplikaci Fitbit (iOS, Android, Windows), zajímavostí je, že Fitbit stále funguje v mobilech od Microsoftu s Windows (Microsoft Lumia 950 XL).

Při spárování se mi nabídl ke stažení nový firmware do náramku. Samotná aktivace a propojení s aplikací proběhla bez problémů. Pro aktivaci platebních služeb Fitbit Pay potřebujete nastavit PIN, a to jak v aplikaci, tak v zařízení. PIN je 4místný.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Fitbit Pay. PIN je 4místný. (4. 12. 2021)

Platby jsou jen doplněk. Fitbit je hlavně ekosystém pro monitoring vašeho zdraví a pohybu, proto si aplikaci nejprve budete muset podrobně nastavit, aby správně dělala to, co přes ni potřebujete sledovat.

Doporučuji vám nastavit si u aplikace dvoufaktorovou autentizaci, Fitbit ji umí a funguje dobře, přece jen jsou tam vaše osobní data, že.

Bezpečnost

Transakci přes zařízení Fitbit potvrzujete 4místným PINem. Ten zadáváte vždy, když sundáte zařízení z ruky, nebo po 24 hodinách podle toho, co nastane dříve. Zatímco do aplikace Fitbit se přihlásíte bez ověření, do její šifrované peněženky Fitbit Pay se už ověřit musíte, a to opět PINem, nebo biometricky. Teprve poté můžete pracovat s platebními kartami v ní umístěnými.

Pokud zařízení z aplikace odeberete, automaticky se smaže peněženka i s kartami.

Kdy koupit Fitbit Hledáte osobního kouče, který vám ukáže, jak na to.

Chcete jednoduché a spolehlivé zařízení zaměřené hlavně na vaše zdraví a životosprávu.

Milujete fitness a kardiotréninky.

Potřebujete hlavně zdravotní data a možnost platit kartou.

Uvítáte motivaci a povzbuzení od další komunity uživatelů.

Angličtina vás baví. Kdy nekupovat Stačí vám běžné služby (−> Xiaomi).

Nechcete žádnou komunitu, jste rádi sami (−> Garmin).

Nechcete platit měsíční poplatky za rozšířené služby (−> Garmin)

Má to být vaše prodloužená ruka mobilu, musí to umět volat i mluvit (−> Apple, Samsung).

Video: Oficiální video Fitbit o nastavení služby Fitbit Pay

Chybová hlášení

Na rozdíl od testu Garmin Pay a testu Xiaomi Pay v případě Fitbitu vše fungovalo na jedničku a během testování se nevyskytly žádné chyby, které by generovaly reporty. Chybová hlášení byla jen dvě a byla očekávaná: nepodporovaná banka/karta a dosažení maximálního počtu karet v peněžence.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Fitbit Pay. Chybové hlášení při pokusu přidat 7. kartu. Maximálně jich v peněžence můžete mít 6. (4. 12. 2021)

Platby, bankomaty, vkladomaty

Placení s náramkem Fitbit Charge 4 se mi líbilo díky hardwarovému tlačítku umístěnému vlevo. Teprve po jeho stisknutí náramek zavibroval a přepnul do režimu Fitbit Pay. Klepáním prstu na displej jsem si vybral tu správnou kartu a samotná transakce proběhla vždy na jedničku. Přestože náramek je úzký, zadání PINu mi nečinilo žádné potíže díky větším číslicím, do nichž nebylo těžké se strefit i při potřebě rychlé reakce, např. u poklady v potravinách. To byl rozdíl od Xiaomi, kde se mi to často nedařilo vlivem velmi malých znaků.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Fitbit Pay a debetní karta Mastercard Business od Curve. (4. 12. 2021, Asus ZenFone 7 Pro)

V bankomatech si s Fitbity dojdete jen pro hotovost. Jedinou výjimkou je Česká spořitelna, která umí přes Fitbit Pay peníze i vložit, ovšem pokud nenarazíte na vstupní dveře, které akceptují jen magnetické karty…



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vstup do banky pouze přes magnetický proužek platební karty. (4. 12. 2021)

S kým uzavíráte smlouvy Aktivací aplikace Fitbit uzavíráte smlouvu s irskou společností: Fitbit International Limited

76 Lower Baggot Street

Dublin 2

Ireland Její „matkou“ je americká společnost: Fitbit LLC

199 Fremont Street

14th Floor

San Francisco

CA 94105

USA Pokud byste s Fitbitem chtěli jít do sporu, souhlasíte, že se budou řešit rozhodčím řízením u American Arbitration Association. Poplatky do výše 75 000 USD za řízení platí Fitbit, vyšší vy. To se ale týká jen neevropských zákazníků.

Shrnutí

Fitbit nejsou klasické chytré hodinky či zařízení. Fitbity míří na konkrétní cílovou skupinu, pro které je běžnou součástí života fitness, chůze, obecně pohyb, strečink, sem tam posilovna. Baví vás nebo chcete sledovat své zdraví a životosprávu? Fitbit je odpovědí. Potřebujete nakopnout a motivovat? Komunita Fitbitu to zvládne. Hodil by se vám trenér v obýváku, na karimatce, tiše v soukromí? Máte ho tam. A chcete ještě k tomu platit kartou v hodinkách? Kupte si je, budete spokojení. Já sám jsem soukromě u Fitbitu zůstal, ze všech testovaných zařízení mi právě malý Fitbit Charge 4 vyhovoval nejvíce, včetně prostředí aplikace.

Pro ty náročnější jsou tu Garmin, Samsung, Apple. A v tom je ta krása volby.