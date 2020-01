 »   »  Problém jménem školka. Jak dostat dítě tam, kam nespadá

Která je ta vaše

Do které školky vaše dítě patří, byste měli zjistit na stránkách vašeho města. Zkusit však můžete také vyhledávač, který vás ke stejnému výsledku obvykle dovede rychleji. Například na stránkách Brna se nakonec dostanete do mapy, kde po kliknutí na barevný puntík zjistíte informaci o vaší spádové školce.

Spádovost, která se určuje podle trvalého pobytu dítěte, dle kapacity jednotlivých míst určí, kdo bude chodit do jednoho zařízení a kdo do druhého. Stát sice umožňuje vybrat si jakékoliv zařízení, přednost však mají děti ve spádové oblasti.

Pokud se vám spádová školka z jakéhokoliv důvodu nehodí, především ve velkých městech je problém dostat se do jiné. To je případ již zmiňovaného Brna, kde je bodový systém (v ostatních městech může platit jiný) školek nastaven tak, že prakticky všechny spádové děti mají přednost před nespádovými, i když se vašeho dítěte týká povinný předškolní rok a spádové dítě je teprve tříleté.

V některých školkách je tak málo míst, že se do ní nedostanou ani všechny spádové povinně předškolní děti a přidělení míst mezi ně se řeší losem. Pokud se vás tato situace týká, oslovte magistrát (v Brně a statutárních městech) – je povinen vám zajistit místo ve školce, nicméně může to být na druhé straně města.

Změna trvalého pobytu

Pokud se rozhodnete kvůli školce změnit dítěti trvalý pobyt, měli byste brát v úvahu všechny okolnosti. Změna totiž může mít vliv na další záležitosti, například sociální dávky. V rozhodování, kam a za jakých okolností dítě k trvalému pobytu přihlásit, pak máte několik možností.

První jsou služby firem, které se poskytováním trvalého pobytu živí. Jejich nabídku najdete obvykle jednoduše na internetu (hledejte např. „poskytnutí trvalého pobytu“). Tyto společnosti vám za poplatek umožní přihlásit si trvalý pobyt do jejich nemovitosti. Pokud se trefíte do vámi potřebné spádové oblasti, máte vyhráno. Předplatíte si trvalou adresu na daném místě (cca 100 Kč až 500 Kč měsíčně) a následně s povolením od firmy zaplatíte za změnu trvalého bydliště (50 Kč jednorázově, děti do 15 let zdarma).

Pokud potřebujete trvalý pobyt tam, kde komerční nabídka ještě není, nezbývá vám, než si najít někoho v dané oblasti. Může se jednat o známé či rodinu, nebo můžete zkusit oslovit vlastníka nemovitosti naslepo. A je jen na vaší diplomacii, jak je přesvědčíte, aby vám dali souhlas se zapsáním trvalého pobytu vašeho dítěte do jejich nemovitosti.

Může se jednat o finanční i nefinanční plnění (starší lidé mohou víc ocenit pomoc v domácnosti než peníze), ale může se jednat i o výměnný obchod trvalé adresy – to, že považujete za lepší školku jinde, neznamená, že jiní by nechtěli tu vaši. Je také možné domluvit se ex-post na výměně míst ve školce bez potřeby měnit adresu.

Domluvte se předem

Když se rozhodnete pro změnu adresy, je dobré při domluvě s jejím poskytovatelem předem vyřešit několik věcí a ideálně je sepsat písemně:

na jak dlouho trvalý pobyt bude a co se stane, když z jedné nebo druhé strany dojde k porušení (vlastník dům, kam se přesunulo trvalé bydliště dítěte, prodá; dítěti rodiče změní trvalé bydliště dříve, než bylo dohodnuto), bude se vracet část, celá platba, nebo nic?

u dlouhodobějších trvalých pobytů je dobré myslet na oznámení a reakci na případné spadnutí do exekuce

jak platbu/platby zdaním? Bude to podnikání se vším všudy? Pro spádovost školky stačí jednorázová krátkodobá změna trvalého pobytu dítěte, která je podle mě příležitostným příjmem bez potřeby živnostenského listu.

jaké s tím budu mít náklady (např. pojištění právní asistence, preventivní uchovávání dokladů, ověřovací výpisy ze seznamu exekucí)?

A jak vlastně dítěti povolím souhlas s trvalým pobytem? Stačí se podívat do zákona, popř. na stránky města. Osobně bych na doručení písemného potvrzení využil datovou schránku, která rovnou „ověří“ podpis, a to zdarma. Současně bych být rodičem daného dítěte nastavil takzvanou doručovací adresu, aby případná úřední psaní chodila na skutečnou adresu rodičů.