Příspěvky na péči se od července 2024 zřejmě zvýší. Rozdíl jde i do tisíců korun

Od 1. července 2024 se zvýší příspěvky na péči pro druhý, třetí a čtvrtý stupeň závislosti. Počítá s tím nový pozměňovací návrh novely zákona o sociálních službách, který předkládá skupina koaličních poslanců v čele s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Příspěvky na péči v prvním stupni zůstanou v původní výši, a to jak pro dospělé, tak i pro děti, přestože se tento příspěvek nezvýšil už 8 let.

Sociální služby by měly vedle rodiny jako první zajišťovat, pokud to lze, podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí klienta sociální služby. Rovněž v souvislosti s probíhajícím procesem transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb by pobytová sociální služba měla být až posledním řešením, pokud není možné pomoc poskytnout v přirozeném sociálním prostředí, uvádí se v důvodové zprávě předkladatelů novely.

Jak by tedy měly změny ve výši příspěvků na péči od července 2024 vypadat, pokud novela projde celým legislativním procesem?

Změna výše příspěvku na péči pro děti

Příspěvek na péči pro děti do 18 let Stupeň závislosti Původní výše v Kč Nová výše v Kč Rozdíl v Kč I

(lehká závislost) 3300 3300 0 II

(středně těžká závislost) 6600 7400 800 III

(těžká závislost) 13 900 16 100 2200 IV

(úplná závislost) 19 200 23 000 3800 IV+

(pro osoby s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby) 19 200 27 000 7800

Změna výše příspěvku na péči pro dospělé

Příspěvek na péči pro dospělé Stupeň závislosti Původní výše v Kč Nová výše v Kč Rozdíl v Kč I

(lehká závislost) 880

880

0

II

(středně těžká závislost) 4400

4900

500

III

(těžká závislost) 12 800

14 800

2000

IV

(úplná závislost) 19 200

23 000

3800

IV+

(pro osoby s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby) 19 200

27 000

7800

Toto navýšení příspěvku na péči, zejména pro lidi ve čtvrtém stupni závislosti, je důležitým krokem správným směrem. Je ale třeba mít stále na paměti, že mezi námi žijí tisíce lidí, kteří i nadále budou potřebovat více pomoci druhých, než kolik si budou moci z příspěvku na péči dovolit. Proto budeme nadále spolupracovat s MPSV na nastavení co nejspravedlivějšího, individualizovaného systému, který pomůže těm, kteří to potřebují nejvíc, říká Štěpán Lohr, zástupce ředitele obecně prospěšné společnosti Asistence, která se zaměřuje na zlepšování podmínek pro život lidí s postižením.





Jak se hodnotí závislost

Příspěvek na péči je státní dávka vyplácená lidem, kteří se o sebe nemohou plně postarat ze zdravotních důvodů. O přiznání dávky a její výše rozhoduje Úřad práce, který nechává přezkoumat zdravotní stav žadatele podle výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

V následující tabulce vidíte, kolik životních situací z uvedených deseti nemůže závislý člověk samostatně zvládat, aby mu byl uznán konkrétní stupeň závislosti.

Počet nezvládnutých životních situací pro uznání závislosti Stupeň závislosti Děti Dospělí I

(lehká závislost) 3 3–4 II

(středně těžká) 4–5 5–6 III

(těžká závislost) 6–7 7–8 IV

(úplná závislost) 8–9 9–10

Odlehčovací služby bude možné využít až 180 dní v roce

Novela zároveň poprvé přináší do zákona pojem „pečující osoba“, čímž je myšlena neprofesionální fyzická osoba pocházející z rodiny. Spolu s tím novela dopřeje pečujících osobám mnohem delší čas na zotavenou při péči o nemohoucího člena rodiny.

Lidé, kteří se takřka nonstop starají o svého blízkého, si také někdy potřebují odpočinout a načerpat síly. K tomu slouží tzv. odlehčovací služby, které zajistí, aby pečující osobu někdo občas vystřídal v rámci dne, nebo také aby dotyčný měl možnost odjet na delší dobu, ať už na dovolenou, nebo třeba do lázní. Odlehčovací služby bývají ambulantní, například v podobě stacionáře s běžnou pracovní dobou, nebo fungují i jako pobytové služby, kde může váš blízký, o kterého pečujete, zůstat i několik dní.

Novela zákona zvyšuje dobu, kterou můžete pro odlehčovací služby využít, z dosavadních 90 dní na 180 dní v roce. Musíte je však čerpat pouze od jednoho poskytovatele sociálních služeb.

V přípravě je soukromé pojištění dlouhodobé péče

Kdo se někdy dlouhodobě staral o člověka, který je zcela odkázán na péči druhé osoby, ví, jak fyzicky i psychicky náročná práce to je. K rychlému vyčerpání se navíc ještě přidává stres spojený s finanční situací celé rodiny v případě, kdy některý z členů rodiny musí kvůli péči o blízkého odejít z práce. Právě z těchto důvodů stát uzákonil od ledna 2024 možnost sjednat si pojištění dlouhodobé péče, které je možné odečítat z daní a na které může přispívat zaměstnavatel (umožňuje to návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří). Daňovou úlevu můžete čerpat až do výše 48 tisíc Kč ročně, zaměstnavatel může přispívat až 50 tisíc Kč ročně.

Peníze, které z pojištění získáte v případě pojistné události (tedy nastalé závislosti na péči druhé osoby), můžete použít jak pro rodinu, která o vás pečuje, tak i na úhradu profesionální péče od poskytovatelů sociálních služeb. Pojištění ani příspěvky na péči se vzájemně nijak nevylučují. Pokud si pojištění budete platit, pak budete mít při splnění podmínek nárok na obojí.





Dnes už některé pojišťovny (NN Životní pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna a Generali Česká pojišťovna) v určité formě pojištění dlouhodobé péče poskytují, zatím však jejich úprava neodpovídá požadavkům výše zmíněného zákona a v tuto chvíli se na ně nevztahuje daňová úleva.

Zatím první pojišťovnou, která už má novou verzi pojištění nachystanou a odstartuje ji během února 2024, je NN Životní pojišťovna v produktu NN Orange Risk. Podle parametrů pojištění v kalkulačce pro pojišťovací zprostředkovatele si můžete toto pojištění sjednat nejpozději ve svých 70 letech a platit ho až do 85 let. Pokud se v době platnosti smlouvy stanete závislými na péči ve III. nebo IV. stupni, pojišťovna vám bude vyplácet měsíční rentu ve sjednané výši až do konce života. Závislost na péči uvedených stupňů vám musí potvrdit Úřad práce právě tak, jako když žádáte o příspěvek na péči.

Jestliže se však svých 85 let (potažmo data konce platnosti smlouvy) dožijete v relativním zdraví, nebo v nižším stupni závislosti a stanete se plně závislými až v pozdějším věku, nedostanete už od pojišťovny vůbec nic.

V průběhu roku 2024 chtějí s novou verzí pojištění dlouhodobé péče přijít také Kooperativa, Allianz, Komerční pojišťovna a Simplea pojišťovna.