Přihlásit se na ÚP hned po skončení zaměstnání, nebo až po vyčerpání odstupného?

Pokud s vámi zaměstnavatel ukončí pracovní poměr, máte za určitých okolností nárok na odstupné. A to v případě, kdy

se zaměstnavatel ruší, případně se ruší nějaká jeho část (typicky např. pobočka),

se zaměstnavatel přemisťuje, případně nějaká jeho část se přemisťuje,

stanete-li se nadbytečnými.

Typicky může jít o situaci, kdy zaměstnavatel ruší své podnikání, a vám dá proto výpověď. Nebo ruší například pobočku ve vašem městě, případně své podnikání přesouvá do jiného města. Nebo zcela zruší vaši pozici, protože ji už nepotřebuje.

Ve všech těchto případech máte nárok na odstupné. Jeho výše se odvíjí od délky vašeho pracovního poměru.

Výše odstupného podle odpracovaných let Délka pracovního poměru Výše odstupného Do 1 roku 1 průměrný měsíční výdělek 1–2 roky 2 průměrné měsíční výdělky Více než 2 roky 3 průměrné měsíční výdělky

Uvedená výše odstupného je přitom zákoníkem práce uváděna jako minimální. Zaměstnavateli nikdo nebrání, aby vám vyplatil vyšší odstupné. Toto je zákonem stanovená minimální hranice. Průměrný měsíční plat se vždy počítá průměrem za poslední ukončené čtvrtletí.

Ve specifických případech může být odstupné i vyšší. Například pokud je váš pracovní poměr ukončen z důvodu nemoci z povolání nebo kvůli pracovnímu úrazu, máte nárok na 12 měsíčních platů.

Jít nejdříve na úřad, nebo vyčerpat odstupné?

Ne každý si ihned po skončení pracovního poměru zvládne najít nový, aby mu plynule navazoval. Někdo dokonce zvažuje i to, že si dá pár měsíců odpočinku, než znovu nastoupí do práce. Zároveň možná chcete využít podporu v nezaměstnanosti, pokud na ni máte nárok. Ať už vám nárok na podporu v nezaměstnanosti vznikl, nebo ne, pozdějším přihlášením do evidence uchazečů o zaměstnání nic nezískáte.

Pokud vám pracovní poměr skončí například k 31. červenci a vy se přihlásíte do evidence uchazečů o zaměstnání do 3. srpna včetně, bude vás Úřad práce evidovat ode dne následujícího po skončení zaměstnání. I když jste se fakticky přihlásili později. Pokud na tyto dny vychází státní svátek nebo sobota či neděle, lhůta se o tyto dny prodlužuje, dodává Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR. Pokud ale přijdete po uplynutí těchto lhůt, zaregistrují vás až ke dni, ve kterém jste se skutečně aktivně přihlásili.

S Úřadem práce můžete komunikovat i elektronicky. Pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání tak na úřad osobně nemusíte.

I s odstupným se tedy můžete na Úřad práce přihlásit hned první den po skončení pracovního poměru. Úřad vás zaeviduje a probere s vámi možný nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Vaši žádost o podporu v nezaměstnanosti to neovlivní

Ten nevzniká automaticky, je potřeba splnit podmínky pro její přiznání. Tou základní je, že během posledních dvou let před zařazením do evidence ÚP ČR získal žadatel dobu důchodového pojištění alespoň 12 měsíců, a to ze zaměstnání nebo při výkonu jiné výdělečné činnosti nebo náhradní dobou, uvedla pro Měšec.cz Kateřina Beránková. V uplynulých dvou letech jste tedy museli odpracovat alespoň 12 měsíců a zároveň si platit důchodové pojištění. Pak na podporu v nezaměstnanosti máte nárok.





Délka podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od vašeho věku:

Délka podpory v nezaměstnanosti v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání Věk Maximální možná délka podpory v nezaměstnanosti Do 50 let 5 měsíců 50–55 let 8 měsíců Nad 55 let 11 měsíců

Pokud na podporu máte nárok a chcete ji vyčerpat, to, zda se přihlásíte na Úřad práce před, či po vyčerpání odstupného, jeho výši či dobu vyplácení neovlivní. V každém případě se totiž posune.

Výplata podpory ano, ale až po vyčerpání odstupného

Představme si to na modelovém příkladu. Dostali jste výpověď k 31. červenci a současně s tím také 3 měsíční platy jako odstupné. Jdete se hned druhý den přihlásit na Úřad práce jako uchazeč o zaměstnání a zároveň jdete požádat o podporu v nezaměstnanosti.

Podmínky pro její přiznání jste splnili, nárok na ni máte. Zároveň jste ale obdrželi odstupné. Podpora v nezaměstnanosti vám proto začne běžet až po vyčerpání odstupného. Tedy pokud zaměstnanec skončil např. k 31. červenci a dostal tříměsíční odstupné, podporu dostane až za listopad. Reálně tak bude mít od ÚP ČR peníze na účtu v prosinci, informuje Kateřina Beránková.

Délka čerpání podpory nebo její výše se tím ale nezmění. Délka její výplaty se v případě odstupného nekrátí. Jen se posune o dobu, po kterou dotyčný čerpá odstupné, dodává Kateřina Beránková.

Co můžete získat?

Povinnost přihlásit se na Úřad práce nemáte. Po skončení zaměstnání tak klidně můžete užívat své odstupné a po jeho skončení si najít zaměstnání, nebo se přihlásit na Úřad práce a požádat o podporu v nezaměstnanosti. ÚP ČR zařadí takového klienta do evidence od doby, kdy podal žádost o zprostředkování zaměstnání. Zároveň je možné požádat o podporu v nezaměstnanosti, říká Kateřina Beránková.

Pokud však během 3 měsíců užívání odstupného nepracujete a nejste evidovaní jako uchazeči o zaměstnání, jste osoba bez zdanitelných příjmů a musíte si sami platit zdravotní pojištění. To v současné době činí 2336 Kč měsíčně.

Při evidenci jako uchazeč o zaměstnání si tuto částku platit nemusíte. Na druhou stranu ale jako uchazeč o zaměstnání musíte s úřadem spolupracovat. Uchazeč o zaměstnání má svá práva, ale také povinnosti. Tou hlavní je spolupráce s ÚP ČR, který se mu snaží pomoci v co nejkratší době v návratu na pracovní trh, dodává Kateřina Beránková.

V případě, že tedy s úřadem spolupracovat nechcete, nechcete docházet na schůzky a aktivně si hledat zaměstnání a raději si budete platit měsíční částku na zdravotní pojištění, nemusíte se nikam registrovat. Můžete tak učinit až poté, co vám odstupné doběhne a budete chtít žádat o podporu v nezaměstnanosti.