Pokud potřebujete půjčit v korunách, nemusíte kvůli tomu prodávat bitcoiny. Můžete je zastavit

Další díl našeho podcastu, ve kterém si povídáme s hosty. Tentokrát jde o Martina Matejku a Igora Neumanna z Firefish. Jde o platformu, která propojuje investory se zájemci o úvěr a zprostředkovává P2P půjčky v korunách nebo eurech. Investoři, kteří mají volné prostředky, je mohou půjčovat jiným lidem a získávat za to úroky, které přinášejí vyšší zhodnocení než vkladové produkty.

Fiat měna: národní měna s nuceným oběhem, tvořená a regulovaná mocí úřední. Tedy CZK, EUR, USD apod.

Jiná je platforma v tom, že půjčky ve fiat měně jsou zajištěné bitcoinem, který musí složit zájemce o úvěr jako zástavu. Bitcoineři, kteří potřebují peníze např. na nějakou investici, kvůli tomu tedy nemusí bitcoin prodávat, použijí ho jen jako kolaterál.

Tady bych zdůraznil, že ty půjčky, které si bitcoineři berou, jsou overkolateralizované. Dlužník skládá dvakrát tolik bitcoinu, než je hodnota toho úvěru. Takže když si půjčím např. 10 tis. eur, musím uzamknout bitcoin v hodnotě 20 tis. eur. To je velký benefit pro investora, který je tímhle způsobem chráněný. Kdyby dlužník svůj úvěr nesplatil, tak se bitcoin automaticky prodá a investor dostane své peníze zpět, vysvětluje Igor.





Jak to funguje

Celý proces začíná u zájemce o úvěr. Ten přijde na platformu s poptávkou. Uvede, kolik chce půjčit, na jak dlouho a za jakou úrokovou sazbu. Na druhé straně jsou investoři, kteří chtějí poskytnout svou fiat měnu. Ti dostanou upozornění, že je tu nový zájemce o úvěr s danými parametry. V případě zájmu potvrdí svůj záměr investovat.

Na to konto zájemce o úvěr uzamkne svůj bitcoin. Firefish sice zabezpečuje proces jeho uzamykání, ale nemá ho nikde v dosahu. Vytvořili jsme tzv. nekustodiální systém. Bitcoin tedy nedržíme. My jsme nad blockchainem vytvořili specifický kontrakt a bitcoin je uzamčený přímo na blockchainu, upozornil Neumann.

Jakmile je bitcoin uzamčený, investor dostane avízo, že může poslat peníze dlužníkovi na jeho účet. Když je ten obdrží, potvrdí příjem a půjčka je aktivní.

Před koncem splatnosti dostane dlužník avízo a posílá peníze zpět investorovi. Ten po jejich přijetí zase potvrdí jejich přijetí a půjčka se uzavírá s tím, že dojde k uvolnění bitcoinu, který zase putuje zpět k dlužníkovi.

Poplatky je zatížený jen dlužník. Platí v satoshi 1,5 % z půjčené částky za zprostředkování platformě, dále platí úrok investorovi a hradí také poplatek za onchain transakce při uzamykání a uvolňování bitcoinu.

Zabezpečovací kontrakt

Proces uzamčení bitcoinu a jeho uvolnění buď pro prodej (v případě nesplacení půjčky), nebo vrácení majiteli (po splacení půjčky) je automatizovaný přes zabezpečovací kontrakt. Tzv. smart kontrakty jsou dohody stran prováděné programem. Zdrojový kód, v němž jsou zaneseny smluvní podmínky, se ukládá v blockchainu. Program se spouští automaticky a ke splnění vyplývajících závazků dojde bez ohledu na následnou vůli smluvních stran.

Smart kontrakt má možná v bitcoinové komunitě trošku pachuť. Já bych chtěl zdůraznit, že to, co používáme, je čistě nad bitcoinovou sítí, takže se nejedná o nějakou konstrukci nad Ethereem nebo nějakou smart kontrakt platformou. V podstatě to, co využíváme, je specifický smart kontrakt. Ale využíváme jen technologii, kterou bitcoin už dávno zná. Hlavně multisig, předpodepsané transakce, časové zámky a efemérní klíče, zabíhá do detailu Martin Matejka a po vysvětlení pro geeky přechází do normální řeči: Představ si, že ten bitcoinový kolaterál skončí na adrese, ze které je možné ho poslat dál jen na dvě místa na světě. Jedno z těchto míst je zpět na dlužníkovu adresu, například jeho Trezor nebo jakoukoli infrastrukturu používá. A druhá adresa je likvidační, pro případy, kdy by svůj úvěr nesplatil. Smart kontrakt jen zabezpečuje, že technicky není možné ten bitcoin jiným způsobem poslat ani mě, ani Igorovi, ani vám, ani daňovému úřadu, nikomu.

V okamžiku, kdy kontrakt vznikne, je jeho bezpečnost zaručená bitcoinovým protokolem. Firefish má podle Martina pouze kompetenci rozhodnout, jestli kolaterál skončí zpět u dlužníka, nebo na likvidační adrese, které jsou obě předem známé.

Likvidace

Tzv. likvidace bitcoinu nastává v případě, že dlužník nesplatí svůj dluh. Investor se může předem rozhodnout mezi dvěma likvidačními režimy. Buď dostane zpět své peníze v bitcoinu, kterým byla půjčka zajištěna. Pak je tedy od počátku jako likvidační adresa v kontraktu uvedena adresa investora. Nebo pověří platformu k prodeji kolaterálu a dostane peníze zpět ve fiat měně.

Likvidace ale nastane i v situaci, kdy hodnota kolaterálu nestačí na pokrytí závazku. My potřebujeme, aby ten vztah byl bezpečný pro obě strany, tedy i pro investora. Takže musí vždy platit, že hodnota zabezpečení je vyšší než hodnota podkladové půjčky. Takže ve chvíli, kdy by cena bitcoinu výrazně klesala, dojde k tzv. likvidaci. To je proces, kdy investor získává plnění a půjčka se uzavírá, vysvětluje Martin s tím, že dlužník má v případě prudkého poklesu ceny bitcoinu dvě možnosti. Buď může navýšit kolaterál, aby opět odpovídal dvojnásobku půjčené částky, nebo (pokud bitcoin navíc už nemá) může úvěr předčasně splatit. Proto i Firefish doporučuje bitcoinerům, kteří si zde berou půjčku, aby nevyužili na zajištění všechen svůj bitcoin kvůli případné potřebě doplnění zajištění. Někteří zase kvůli možným poklesům ceny zamykají rovnou větší množství bitcoinu, než je nutné. Platforma má ale nastavený i notifikační systém, který v případě třetinového propadu ceny bitcoinu upozorňuje uživatele, že by mohl zvážit navýšení kolaterálu nebo předčasné splacení.

V případě, že by cena uzamčeného bitcoinu vzrostla, ale dlužník svůj dluh neuhradil, dojde k odprodeji bitcoinu, z níž část uspokojí pohledávku věřitele a zbytek se vrátí bitcoinerovi.

Ve čtvrtém dílu si dál povídáme o tom, v jakých všech aspektech jsou půjčky od Firefish jiné než půjčky ve fiat světě, kde vlastně bitcoiny jsou, když jsou uzamčené jako zástava, co najdete v protokolu Firefish, který je k nahlédnutí na webu, co řeší recovery transakce nebo jak se řeší sporné situace, když se dlužník a věřitel na něčem neshodnou.

Uslyšíte také o tom, jak se kluci k bitcoinu dostali, jaká zkušenost vedla ke vzniku myšlenky na platformu Firefish a jakou nejnovější vychytávku nabízí.

Podcast serveru Měšec.cz najdete na všech hlavních platformách – Spotify, Apple Podcasts i dalších. Sledovat můžete také náš kanál na YouTube, kam budeme jednotlivé epizody dávat.

