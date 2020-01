 »   »  Pojišťovnám důvěřujeme, pojištění nerozumíme. Vznikají „revize pojistných smluv“

Z výsledků aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK, který zjišťoval, jaké typy pojištění Češi uzavírají a jaké mají povědomí o pojištění, vyplývá, že nejvíce respondentů (62 %) má uzavřenou smlouvu o povinném ručení. Což není nikterak překvapivé, vzhledem k tomu, že jde o povinné pojištění. Až 31 % lidí přitom neuvažuje o tom, že by se pojistili nad rámec zákonem stanoveného pojištění, například sjednáním havarijního pojištění.

Na druhém místě si lidé nejčastěji sjednávají pojištění domácnosti (52 %), třetí nejběžnější je životní pojištění, které má uzavřeno 46 %, a na čtvrtém místě je pojištění nemovitosti. To mělo sjednáno 45 % respondentů. Tyto tři produkty však často bývají požadovány bankou při poskytování hypotečního úvěru. Nejméně dotázaných si pojišťuje právní ochranu nebo schopnost splácet úvěr. Pojištění splácet si uzavírá pouhých 13 % dotázaných a právní ochranu jenom 5 %.



Autor: STEM/MARK Češi mají nejčastěji sjednáno povinné ručení. Druhým nejběžněji sjednávaným pojištěním je pojištění domácnosti.

Většina Čechů pojišťovnám důvěřuje, v jejich produktech se ale nevyznají



Více než polovina dotázaných (67 %) důvěřuje službám pojišťoven. Ve většině případů dotazovaní uváděli, že s řešením pojistných událostí jsou spokojeni (cca 80–90 %). Za poslední rok respondenti nejčastěji využili úrazové pojištění (23 %) a cestovní pojištění (20 %). Nedůvěra často vychází ze špatných osobních zkušeností s pojišťovnou nebo daným pojišťovacím produktem, dále pak z obavy z neuhrazení škody a složitých smluv či podmínek. V mnoha případech také pramení z neznalosti pojišťovacích produktů.

Více než polovina lidí se v nabídkách pojištění neorientuje

Podle odborníků na pojištění má až 70 % pojištěných špatně nastavené pojistné smlouvy. Nejčastějšími nedostatky uzavřených pojistných smluv jsou neaktuální údaje, nízké limity pojistného plnění (peněz, které vám v případě pojistné události pojišťovna vyplatí) a neznalost obsahu pojištění a konkrétních rizik. Z průzkumu společnosti STEM/MARK například vyplývá, že až 53 % respondentů se v nabídkách pojištění spíše nebo vůbec neorientuje.

Nejvíce znalostí mají lidé o cestovním pojištění, 27 % respondentů uvedlo, že se v něm orientují, a 44 % se domnívalo, že se spíše orientují. Podobně dotazovaní respondenti hodnotili své znalosti v oblasti povinného ručení, 27 % sdělilo, že se v něm orientují, dotázaných, kteří měli dojem, že se v něm spíše vyznají, bylo jen 43 %. Nejmenší jasno pak mají lidé v pojištění právní ochrany a schopnosti splácet.



Autor: STEM/MARK Více než polovina respondentů přiznala, že se v nabídkách pojištění neorientují.

Každý desátý respondent ve zmíněném výzkumu uvedl, že smlouvy o sjednání pojištění nečte. Alarmující však je, že každý pátý člověk má sjednané pojištění, které zapomíná využívat (nejčastěji lidé nevědí, na co všechno se vztahuje jejich úrazové pojištění). Přitom úrazové pojištění má sjednané zhruba každý druhý Čech. V případě špatně nastavené smlouvy se může stát, že vám pojišťovna škodu neproplatí, nebo ji neproplatí v plné výši, protože třeba nekryje všechna rizika, která by krýt měla.

Motivace pro poradce, banky a startupy

To, že lidé pojištění většinou nerozumí, není nic nového. V podstatě neexistuje špatné pojištění, ale jen špatně sjednané pojištění. Tím vznikají zbytečná nedorozumění, na jejichž konci je nespokojený klient nadávající na pojišťovnu. Práce finančního, resp. pojišťovacího poradce je proto velmi důležitá, a zda bude dobře odvedena, záleží zvláště na jeho profesionálním přístupu. A samozřejmě na finanční motivaci, proč by to měl dělat.

Že je to cesta, jak z lidí získat peníze a přitom jim pomoci, resp. učinit je spokojenějšími, už před pár lety objevily banky. Všechny velké banky proto nabízejí služby osobního bankéře, jejich součástí je často i finanční plán. Ten obsahuje mj. pravidelnou kontrolu a revizi pojistných smluv. Nejdále je v tom Česká spořitelna s projektem Moje zdravé finance, obdobná služba je rovněž součástí Erste Premier. Také bankéři ČSOB a Komerční banky nabízejí středněpříjmovým klientům službu osobního poradenství s konzultací potřeb pojistných produktů.

V případě bankovních domů je přirozené, že případná změna či revize smluv se změnou na jiné finanční produkty povede hlavně do stáje spřátelené finanční skupiny. V tom je jeden z cílů poradenství, udržet si klienta a nabídnout mu komplexní služby a propojištěnost.

Tato oblast však láká i startupy. V rámci skupiny PPF vznikl projekt RIXO, který provozuje stejnojmenná společnost RIXO s. r. o. Jejím hlavním byznysem je porovnání stávajících pojistných smluv a případné nabídnutí lepších alternativ. Umí sjednat i samostatné pojištění, licenci od ČNB má jako samostatný zprostředkovatel.