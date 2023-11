Podvodné soutěže: Jak je poznat a jak se jim vyhnout?

Podvodné soutěže a výhry jsou častými formami podvodů, kterým můžete padnout za oběť. S podvodnými soutěžemi se v online světě setkal bezpochyby každý. Stačí, když se podíváte do e-mailové složky „SPAM“, spamový filtr jich umí hodně zachytit. Ale ani v offline životě se těmto podvodům či nekalým praktikám nevyhnete. Tu a tam vám zavolá operátor s nabídkou fantastické výhry, podmíněné koupí (bezcenného) výrobku. Souhlasem jste právě uzavřeli kupní smlouvu…

Nevyžádané výhry umí přijít i do vaší běžné poštovní schránky. Nový mobil je váš! Stačí jen potvrdit, že souhlasíte s jeho zasláním (a drobným písmem se právě zavazujete k nějaké obtížně vypověditelné smlouvě).

V mBank děláme maximum pro to, abychom ochránili finance našich klientů. Neustále vyvíjíme nové funkce a nástroje, které jim pomáhají se zabezpečením jejich financí.

Pojďme se ale věnovat podvodům v online světě, které jsou výrazně zákeřnější. Existuje mnoho různých typů podvodných soutěží, které se mohou lišit formou a cílem.

V této podvodné soutěži obdržíte e-mail nebo zprávu, která tvrdí, že jste vyhráli velkou sumu peněz nebo jackpot v loterii, do které jste se nikdy nepřihlásili. Abyste získali svou výhru, budete vyzváni zaplatit poplatek za manipulaci s výhrou nebo daň. Jakmile pošlete peníze, nikdy svou výhru nedostanete.

Podvodníci mohou vytvořit falešné profily na sociálních sítích a pořádat soutěže s atraktivními cenami. Účastníci budou vyzváni, aby sdíleli osobní informace, jako jsou telefonní čísla nebo e-maily, což může vést ke krádežím identit, nebo k dalším podvodům.

Některé firmy mohou nabízet „soutěže“, které slibují výhody pro vás jako členy jejich slevového klubu. Abyste se do klubu dostali, musíte platit členský poplatek. Po zaplacení se však může stát, že nikdy nedostanete slíbené slevy nebo výhody. Dalším problémem může být doba placení poplatku.

Někdy můžete obdržet SMS či jinou zprávu, která vás informuje o výhře v soutěži, do které jste se nepřihlásili. Abyste výhru získali, budete muset poslat zpět SMS na drahé číslo, čímž zaplatíte vysoké poplatky za zprávy.

Anebo musíte kliknout na odkaz v SMS, který vás přesměruje na webovou stránku s podrobnostmi. A samozřejmě se skvělými zprávami, co musíte udělat pro vyzvednutí „výhry“.

Ochrana před těmito podvodnými soutěžemi spočívá v tom, že budete velmi obezřetní a z principu nebudete důvěřovat nevyžádaným zprávám a nabídkám, které vám přijdou. Důležité je, abyste byli informovaní a měli povědomí o různých typech podvodů, které mohou existovat.

Pokud obdržíte e-mail, telefonát nebo zprávu, která tvrdí, že jste vyhráli soutěž, do které jste se nepřihlásili, buďte obezřetní. Nikdy vám nepřijde sama od sebe jakákoli zpráva o výhře, jíž nejste vědomě účastni.

A v případě teoretického dědictví vás bude kontaktovat notář, a to oficiální cestou. Tedy poštou, nebo přes datovou schránku.

Pokud vás někdo žádá o platbu nebo osobní údaje jako podmínku pro převzetí výhry, nejspíše to bude podvod. Obdobně nikomu nic není po údajích o vašich příbuzných, známých a přátelích.

Sledujte, kdo vám zprávu poslal a z jaké domény. Pokud neznáte odesilatele nebo máte pochybnosti o jeho důvěryhodnosti, neklikejte na odkazy ani neodpovídejte.

Podvodné e-maily a zprávy často obsahují chyby v pravopise a gramatice, protože čeština je minoritní jazyk. S umělou inteligencí se sice chybovost podvodníků snižuje, ale stále jde snadno rozeznat strojově psanou češtinu, např. nevhodně složenými větami, nebo chybným slovosledem.

Zkontrolujte si oficiální webovou stránku organizace nebo firmy, která má soutěž pořádat. Najdete tam informace o aktuálních soutěžích a výhrách. Kontaktujte organizaci přímo prostřednictvím oficiálních kontaktů na jejich webové stránce, abyste si potvrdili, zda byla soutěž skutečně uspořádána.

Ale určitě si informace neověřujte na webu, který vám podvodníci poslali v odkazu.

Nikdy v reakci na pochybné žádosti neposkytujte citlivé osobní údaje, jako jsou čísla platebních karet, rodné číslo, číslo vašeho osobního dokladu a podobná data.

Počet poškozených v podvodných soutěžích je obtížné přesně určit, protože mnoho podvedených nepodává o takových případech trestní oznámení. Většina podvodných soutěží a výher je navíc navržena tak, aby vypadala co nejvíce realisticky a přesvědčivě, a někdy se poškození lidé stydí nebo se bojí podat stížnost.

Nicméně, podvody spojené s výhrami a soutěžemi jsou celosvětovým problémem a mnoho lidí může být tímto způsobem poškozeno.

Pokud se přece jen stanete obětí podvodné soutěže, je důležité tento podvod nahlásit policii, aby mohla podniknout kroky k vyšetření a případným opatřením proti podvodníkům.

Nejlepší obranou je ale obezřetný a informovaný spotřebitel, který je schopen rozpoznat potenciální podvody a neodepisovat na nevyžádané zprávy nebo e-maily týkající se výher a soutěží.

Nedělejte online to, co byste v offline světě neudělali

Žijeme čím dál víc online. A s tím přibývá i nových rizik, se kterými se musíme potýkat. Někdy je prostě složité vyznat se, co je na internetu pravda, a která nabídka, jež nám přistane do mailu nebo do zpráv na sociálních sítích, je podvod.

Rozhodli jsme se vám život na síti usnadnit tím, že vám v sérii článků nazvané Bezpečně s Měšcem poradíme, jak se bezpečně chovat při online nakupování, jak se vyhnout podvodným soutěžím nebo co lze dělat při krádeži vaší identity.